AKT ja muut lakkolaiset toimivat ja tekevät juuri niin kuin eräs Vladimir Putin toivoo. Eli murtavat länsimaista elämäntapaa ja taloutta.

Kahvilan tason nosto lähtee toisten huomioimisesta. Lehtiä ei kuulu ottaa kuin yksi kerrallaan, kaakatetaan pikkasen hiljempaa ja totta kai lippikset pois päästä.

Täällä Metallinkylässään on autojen kotikorjaamo. Romu-autoja säilytetään kapealla tiellä, jopa vuosikausia. Jätteenkuljetus- ja aura-autoille merkittävä haittatekijä. Onko laillistakaan?

16.2. eduskunnan kyselytunnilla kysyttiin useaan kertaan, mitä voitaisiin tehdä, että kouluissa saataisiin rauha opiskeluun ja opittaisiin asioita niin kuin ennen. Opetusministeri puolustautui vuolaasti, sanoi muun muassa, ettei poliitikot anna numeroita ja ettei voida puuttua siihen, mitä kouluhallitus on sopinut ja päättänyt. Moni varmaan jäi ihmettelemään näitä vastauksia. Kuka sitten, ellei itse opetusministeri, voi näille asioille tehdä paljonkin? Ei pelkän rahan jakaminen auta muuhun kuin psykologien lisäämiseen, mutta kysymys koski oppimista ja opettajien työrauhaa. Sen uskoisi nyt ensihätään auttavan.

Ihmettelen tuota jälleen virinnyttä keskustelua yliopistoasiasta. Kukaan ei kuitenkaan ole tohtinut tuoda julki sitä, miksei Poriin aikoinaan yliopistoa hommattu. Pääasiallisin syy siihen oli, että jos tänne olisi yliopisto hommattu, niin suuri riski olisi ollut, että se olisi aiheuttanut yhteiskuntarakenteeseen muutoksia ja porvarit olisivat saaneet lisää ääniä.

Nyt on paljon puhuttu koirien pilaamista valkoisista lumihangista. Olen saanut lainata ystävän koiraa. Koiran pissatessa hankeen, ryhdyin toimeen. Jalalla sain hyvin siirrettyä pissan päälle uutta valkoista lunta: eipä jäänyt jälkeäkään kauniiseen valkoiseen pintaan. Koitapa tätä seuraavalla pissareissulla, niin mielipidepalstalta loppuvat jutut koirien pilaamista lumihangista. Sopii niin myös hankeen pissaaville miehille.

Ulvila ja Pori voisivat käydä ottamassa oppia niistä kaupungeista, missä panostetaan liikunta-ja urheilupaikkoihin ja selvittää, miten muissa pienemmissäkin paikkakunnissa on saatu kohtuullisilla kustannuksilla toteutettua nykyaikaisia urheiluhalleja ja liikuntapaikkoja niin joukkue- kuin yksilöurheiluunkin, ilman konsultteja.

Sähköyhtiö toivotti minulle tervetuloa fossiilivapaaseen elämään. Ei auttanut, sama naama katsoi aamulla peilistä.

Milloin Pori Energia julkistaa vuoden 2022 tuloksen? Nyt nähdyn Helenin laillistetun ryöstön jälkeen kiinnostaa Pori Energian kaupungille tuloutettava rahamäärä. Samalla saadaan selvyys siihenkin, miksi energiayhtiön hallitus ja kaupunginvaltuusto on ollut hiljaa kuntalaisten ryöstöstä. Pohjaton kaivo käy sähkönkäyttäjien kukkarolla säälimättä.

Älä ny näis vaaleis an nukkuvie pualuee viär ääntäs mihi sattuu. Miäti ja äänest itte.

Näissä keskusteluissa yllättävän moni vastustaa Natoa. Nato ei tarkoita sotaa, vaan pysymistä sotien ulkopuolella. Kun olemme Natossa, Vaalimaan puomi pysyy alhaalla.

Antti Pekola

Mikä kumma villitys kuvien ottajilla on värjätä kaikissa kuvissa lumi ja taivaskin retuliiniksi? En kyllä tykkää. Ne on ihan luonnottoman näköisiä. Ehkä silti joku uskoo, ettei värejä ole muutettu. Kai se kuvanmuokkaus on sallittua, kun on pelit ja vehkeet sitä varten, mutta älkää nyt uskoko, että värit ovat aitoja. Televisiossa niitä näkee ja muuallakin. Taivaan sini heijastaa hankeen sinistä. Näyttää, että meillä on aina violetti taivas.

Vältä oman auton käyttöä ja käytä joukkoliikennettä. Silti bussiyhteydet huononevat kokoajan. Ristiriitaista.

Ihmiskunta näyttää päivä päivältä tulevan hullummaksi. Sotiminen ja aseistautuminen eivät näytä vähenevän, ja tämä ei voi johtaa muuhun kuin ihmiskunnan häviöön.