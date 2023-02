”Lammin tuulivoimalat olisivat tuottaneet jo vuosia sähköä, jos ei aina kaikesta valitettaisi – No, nyt tulee sitten isommat tilalle”

Tuulivoima on kestopuheenaihe tekstaripalstalla.

Voi kun tulisi uusi Raimo Sailas tai Martti Hetemäki, virkamies, joka selvästi näkee ja kertoo maamme talouden tilanteesta. Tulevaisuusinvestoinnit, tuo uusi taikasana, on varmaan hyvä, mutta kun tätäkin hetkeä pitäisi pystyä elämään ilman jatkuvaa velkarahaa. Tulevaisuudessa voi olla uusi konflikti, uusi pandemia. Ymmärrän kyllä, että päättäjien on kiva jakaa rahaa, sen hankkiminen on sitten työläämpää ja sopeuttaminen ihan hirveää.

Lammin tuulivoimalat olisivat tuottaneet jo vuosia sähköä, jos ei aina kaikesta valitettaisi. No, nyt tulee sitten isommat tilalle. Tervetuloa vaan, kyllä kelpaa.

Iltalehdessä oli juttu Suomen ainoasta Puolustusvoimien vahvistamasta ufohavainnosta. Ufohavainto sijoittuu Porin lentokentälle 60-luvun loppuun. Vuoden 1992 artikkelissa oli porilaisittain hauska otsikko: "Mitä ne täällä tekisivät".

Täytyy muistaa, että AKT ei aja pelkästään ahtaajien asiaa. Esimerkiksi kuorma-autonkuljettajan palkka on noin 13–14 euroa tunti. Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja saa pari euroa enemmän. Suurin osa AKT:hen kuuluvista on näitä matalapalkkaisia. Eikä se ahtaajankaan palkka ilman lisiä ja ylitöitä nyt niin iso ole, mitä annetaan ymmärtää.

Hyvinvointivaltiota rakennettiin aikoinaan lakkoilemalla. Rakentaako AKT nyt myös Suomen hyvinvointia laittamalla Suomen seis?

Evoluutioteoria saattaa sittenkin pitää paikkansa, mikäli on uskomista uutisointiin peniksen pidentymisestä.

Olipa mukava viikonloppureissu Tallinnaan. Sielläkin edelleen rakennetaan paljon uutta, mutta olipa ihanaa nähdä, miten paljon silti vanhaa säästetään. Vanhoja tiilistä rakennettuja tehdas- ja teollisuusrakennuksia käytetään hienosti uuden rakentamisen kanssa. Toisella alueella taas rakennetaan vanhaan puutalomiljööseen sopivia uusia puutaloja. Ja tulee hienon näköisiä, maisemiin sopivia uusia rakennuksia. Toinen se on meininki Suomessa ja Porissa. Kaikki vanha nurin, halpaa kuutiota tai vielä halvempaa harmaata elementtipeltihallia tilalle.

Kiitos Pasi Koski kirjoituksestasi Satakunnan oman yliopiston tarpeellisuudesta (SK 27.2.). Kuka eduskuntavaaleissa ehdolla oleva oikeasti ajaa Satakuntaan omaa yliopistoa? Lasten, nuorten, meidän tulevaisuuden toivojemme puolesta on tehtävä järkeviä päätöksiä: nyt.

Mummi ja muut

Hyvinvointialueen nimitys pitänee muuttaa päinvastaiseksi. Kun kaikki pienet edut vammaisten työssäolon pienestä korvauksesta siivouksen tukemiseen poistetaan. Taksit eivät saa maksujaan. Mikä mättää näin pahasti? Muistakaa äänestäjät, mikä puolue pitää valtaa alueen hallituksessa. Kuka on johtajana ja mistä puolueesta? Taitavat olla demareita.

Valkoinen lumi peitti maan ja puut. Sitten tulivat ihmiset, heittivät tupakantumpit, purkat, kaljatölkit, pikaruokapaperit maahan ja pissailivat kännispäissään kaupungilla talojen seinien vieret kirjaviksi.

Nyt lehdistö meuhkaa jo euroviisuvoittoa Suomeen vaikka kisoihin on vielä aikaa. Miksi pitää asettaa paineita esittäjille näin aikaisin? Joka vuosi on sama juttu mutta tosi usein euroviisuista tullaan häntä koipien välissä takaisin. Mielestäni tämän vuoden UMK-biisit olivat kaikki aika kehnoja.Kun kehnosta piti valita vähiten kehno niin valinta osui oikeaan. Toivon Käärijälle tietysti hyvää sijoitusta.

Nyt on ollut lasten peli, pelastajien peli ja mitä näitä nyt onkaan ollut. Milloin on kausikorttilaisten peli tai vielä parempi; Ässien peli, missä pelattaisiin oikein lätkää.

Jaxuhalit sinulle, joka näet vaivaa koirien laikuttamisesta. Tuskin se koiravero asiaa auttaa, koirilla on oikeus tehdä asiansa ulos. Aikuiset miehetkin laikuttavat yhtä lailla teiden varsia ja se on laissa kiellettyä. Koit ny pärjäil!