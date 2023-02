Hallituskadusta on muodostunut liikennejärjestelyiden takia vauhtirata, jossa suojatietä ylittävät jalankulkijat ovat vaikeuksissa

Tekstaripalstalla kaivataan Porin joukkoliikenneorganisaation nimeksi jotain lystikkäämpää kuin PJL.

Tekstiviestin lähettäjä on huolissaan liikenneturvallisuudesta Porin Hallituskadulla.

Postin tuoja ei sinun korttejasi kaipaa, mutta läheiset kaipaavat, kun eivät saa sinulta kortteja. Teet kiusaa vain heille.

Sain ystävänpäivä kortin 22.2. Kortissa oli leima 2.2. Missähän oli ollut välipäivät. Hinnat nousee jatkuvasti, mutta palvelu huononee. Kortit pitää kai laittaa postiin kuukautta ennen merkkipäiviä tai ei ollenkaan. Kiitos ystäväni kortista, välimatkamme ei ole pitkä.

On siellä Maantiekadun terveysaseman kuvantamisessa ihana henkilökunta! Aurinkoisia ja ystävällisiä. Kiitos teille!

Hyvä Jussi Ihamäki, tiedoksi sinullekin, ettei ilmaisia lounaita ole vieläkään. Joku nämäkin loistavat ideat maksaa. Iloinen veronmaksaja

Kiitos Jussi Ihamäki kirjoituksestasi (SK 24.2. s. B3). Hyvä että Porin joukkoliikenteessä tapahtuu uudistuksia. Yhdessä asiassa toivon paluuta entiseen, vaihtoyhteyksien palauttamiseen kauppatorilla. Vuosien takaisten aikataulujen aikana auton vaihto sujui nopeasti ilman 20 minuutin odottelua.

Porin uuden joukkoliikenneorganisaation nimeksi tulee Porin Joukkoliikenne PJL. Häh, missä on nyt uniikki erilaisuus ja porilainen hulluus? Tampereen busseihin on teipattu "Nysse", Turussa "Föli". Meille sitten tulee PJL. Puhaltakaas nyt peli poikki ja laittakaa mainostoimistossa huumori kukkimaan. Jo käytössä oleva "kyyti likel" on hauska, mutta ei oikein nimeksi sovi.

Jokirannan työmaan takia Hallituskadun liikenne on moninkertaistunut. Hallituskadusta on muodostunut liikennejärjestelyiden takia vauhtirata, jossa suojatietä ylittävät jalankulkijat ovat vaikeuksissa. Osa autoista ajaa sellaista vauhtia, ettei huomaa jalankulkijoita ja osa osoittaa selvästi, ettei edes aio pysähtyä.

Joku kyseli 23.2, että onko tätä kautta etsitty Pesäkarhujen junioripuolen päättäjien moraalista kompassia. Soitto rapakon yli Harrison Fordille. Nimittäin tarvitaan vähintään Indiana Jones etsimään.

Nyt voidaankin sähkön siirtomaksut pienentää tai jättää pois, että saataisiin kohtuullisuutta ainakin liian korkeisiin sähkösopimuksiin. Tähän olisi varmaan varaa, eikä rikkoisi sopimuksia, joita pitää kunnioittaa.

Pienikokoiselle ja hoikalle aikuiselle naiselle ei ole kaupassa vaatteita myytävänä, eikä isolle miehelle. Jos on, niin valikoima on minimaalinen. Miksi?

Toivoisin, että kansanedustajaehdokas kertoisi aikooko todella osallistua tavoittelemaansa työhön Suomen eduskunnassa, vai siirtyykö heti tilaisuuden tullessa siirtyä EU-edustajaksi Brysseliin. Jos työ Suomessa ei kiinnosta, niin "ääniharavana" toimiminen on äänestäjien pettämistä.

Kirjastotoimen tarkoitus on Porissa hämärtynyt kaikenlaisten härpäkkeiden vuokrauspaikaksi. Varat pitää kohdentaa rakennuksen kunnossapitoon ja huoltoon. Ei turhakkeisiin!

Kaikilla ei ole Whatsappia, ja jos ei vastata, voi lähettää normi numeroon viestin! Minä poistin, kun tuli outoja viestejä numeroista joita en tunne! Älyihin kyllästynyt

Koirat raatelivat peuran ja ovat enemmänkin aiheuttaneet kylällä pelkoa ja hämminkiä. Koirista on keskusteltu omistajan kanssa viranomaistasolla tuloksetta. Tulee mieleen terroriteot maailmalla: teon tekijä on yleensä vuosia ollut viranomaisten seurannassa. Olisiko syytä asioihin puuttua ennen kuin jotain tapahtuu, jälkeenpäin se on myöhäistä.

On ilahduttavaa nähdä ja kuulla, kun Turun arkkihiippakunnan nuori piispa Mari Leppänen laittaa itseään likoon ja kyseenalaistaa kansankirkon vanhoillisia jäänteitä. Toivoa on nuorissa, onnea taistelussa!

Nykyhallituksen suurin saavutus on se, että nyt mökin mummotkin ymmärtävät, että intersektionaalinen feminismi on paras ratkaisu inkluusion ja segregaation haasteisiin!

Hienoa Eero Rantala, että kirjoitit asiaa AKT:n työtaistelusta!