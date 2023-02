Sambialaisten hoitajien tulo herättää tekstarin lähettäjien keskuudessa epäilyksiä.

Perustuslain ensimmäisessä luvussa määritellään valtiojärjestyksen perusteet. Luvun kolmas momentti on seuraavanlainen: ”Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi.” Suomen lisääntynyt sotavarustelu sotilasliitto Natoon alistettuna ei ole oikein tämän momentin mukaista.

Onneksi Kai Kauramäellä on itsekkäät syyt Natoon liittymiselle. Itsekin kannatan asiaa juurikin itsekkäistä ja perhesyistä. Onneksi on vielä ehdokkaita, joilla on tervettä järkeä jäljellä. Realisti

Halusivat erottuvan ja kuvaavan nimen tälle uusimmalle jätekusetukselle. Laittoivat nimeksi Keräämö. Varmasti Rahastamo olisi ollut vielä kuvaavampi, ja kenellekään ei olisi jäänyt epäselväksi, mikä on firman toimiala.

Ihan turhaa rutinaa, jos on tehnyt kiinteän sopparin sähköstä. Nyt kävi näin, että leuto talvi ja hinnat alhaalla, mutta jos olisi ollu toisin päin eli kovat pakkaset ja tyyni sekä hinnat korkeat, niin olisivatko kiinteän hinnan sopineet olleet valmiita purkamaan sopimuksen siirtyäkseen pörssihintaiseen sähköön? No ei varmasti. Me, joilla on kiinteähintainen soppari olemme halunneet turvata tietyn hinnan ja näin myös ottaneet riskin. Eli rutinat pois. Samassa veneessä olen.

Kas kummaa, kaupunkilaiset vihreät, varsinkaan pääkaupunkiseudulla, eivät ota mitään kantaa siihen, että metsää kaadetaan tuulimyllyjen tieltä. Vai onko niin, että pääkaupunkiseudulle ei ole tulossa myllyjä, siellä voi rauhassa tepastella luontopoluilla?

Kauvatsalla koira raateli kauriin. Jälleen esimerkki koiran omistajan itsekkyydestä. "Ei se mitään tee" monesti kuultu lause, kun iso koira jolkottelee vapaana isännän vierellä. Onko tullut mieleen että monet ihmiset potevat todellista koira kammoa. Siinä ei typerät vakuuttelut auta. Ja koira kuitenkin sudesta polveutuu. Geenit sieltä periytyvät.

Valkoinen, puhdas ja kaunis lumi peitti maan. Sitten tulivat koiranulkoiluttajat laikuttamaan teiden reunat ja ulko-ovien pielet keltaisilla merkeillään. Erittäin kamalaa katseltavaa. Koiravero pitää ottaa takaisin käyttöön. Sopiva maksu olisi 100 euroa vuodessa.

Koulutettuja sairaanhoitajia Sambiasta (SK 22.2. s. A3). Sitten oppisopimuskoulutukseen Porissa. Mistä hyvinvointialue ostaa heille työssäohjauksen, kun hoitajat ovat jo nyt ylityöllistettyjä? Miten nämä koulutettavat oppivat suomen kielen sellaisen tason, että pystyvät toiminaan suomalaisten tavisten kanssa? Entä miten heidät saadaan opetettua suomalaisen kulttuurin ja työskentelyn tavoille? Miten heidät sitoutetaan jäämään Suomeen koulutuksen jälkeen?

Pitääkö ulkomailta tulevalla sairaanhoitajalla tosiaan olla yliopistokoulutus, että hän kelpaa Suomessa luuttuamaan lattioita ja vaihtamaan lakanoita?

Hyvinvointialueella on varaa rekrytoida Sambiasta hoitohenkilökuntaa ja maksaa muun muassa oleskelulupien käsittelymaksut ja mitä kaikkea muuta. Mutta ei löydy rahaa nostaa hoitajien palkkoja kotimaassa. Hyvinvointia?

Vaikka Olkiluoto kolmosen käynnistyminen myöhästyy usein, niin uskon vahvasti siihen, että juhannukseen mennessä toimii ja tuottaa sähköä. Amigo

Kun pyrimme näkemään, mikä on hyvää toisissa ihmisissä, tuo se esiin jollain tavalla sen, mikä on parasta meissä itsessämme. Voimme kehittää tätä taitoa tietoisesti esimerkiksi kassajonossa ja kassalla.