Maakunta ilman omaa yliopistoa ei kasva. Porista onkin tullut Tampereen sivutoimipiste. On harmi, että se riitti Porin johtajille.

K50-disko myös Poriin. PK tai joku muu, haloo! Turussakin loppuunmyytyjä. Tai edes alkuilta klo 20–24 ikärajalla K40/50, parikymppiset lähtee baariin kuitenkin vasta puolenyön jälkeen.

Olen toisinaan tyttärentyttären, 12 vuotta, tavatessani kantanut hänen reppuaan. Enkä voi kuin ihmetellä sen painoa. Se on todella painava aikuisellekin. Siellä on koulun tietokone ja opiskelu- ja työkirjat sille päivälle. Mahdollisesti toisessa kädessä roikkuu luistimet kassissa. Miten pieni ihminen jaksaa kuljettaa tuollaisen lastin, jos matkaa on kotiin melkoisesti?

Mummu

Meni kyllä niin tunteisiin juttu (SK 22.2.) kauriin tappaneesta koirasta. Vika ei ole koirassa, vaan aina siellä hihnan toisessa päässä, ellei sitten koiralla ole joku sairaus, mutta senkin hyvä omistaja yleensä huomaa. Koira ei kuulu häkkiin, ennemmin sitten omistaja tai tuollaisen kommentin antaja.

Varoituksen saaneet virkamiehet täyttivät sotilasvalansa: Minä N.N. lupaan ja vakuutan kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta.

Pyörällä kuntoileva työntekijä on hyvä asia. Silloin työnantaja voisi kannustaa ahkeraa työntekijää pienellä bonuspalkkiolla, pyöräkatoksella. Kyllä se satulakin jäätyy ja kastuu suojalumesta ja pakkasista sekä pyörän pinnoihin jää lumi kiinni. Aamulla kuntoilu töihin on erilaista kuin omalla ajalla liikkuminen, koska tekee heti työpäivän.

Vain kokoomuksen vaalivoitto voi taata mahdollisen sinipunahallituksen. Toivottavasti emme saa uutta huoletonta huulipunahallitusta.

Sosiaalidemokraatit kertovat äänestäjille, etteivät tule leikkaamaan juuri mistään. Ovat kuitenkin samalla aloittaneet jo noin 280 miljoonan euron/päivä arvoisen siivun leikkaamisen Suomen viennistä demarijohtoisen AKT:n toimesta.

AKT saa rauhassa kaataa Suomen taloutta. Kaverit tienaavat vuositasolla jopa 70 000. Terveydenhuollolle ollaan lakon uhatessa säätämässä pakkolaki. Miten ihmeessä AKT saa aina lakkoilla rauhassa tuolla palkalla?

On työntekijä, jotka työnantajansa kynä kädessään murehtivat "työn kovaa verotusta". Sitten on niitä, jotka maksavat työnteostaan kovaa veroa. Tähän jälkimmäiseen kuuluvat esimerkiksi metsurit, jotka autonsa polttoaineen lisäksi ostavat työvälineeseensä ankarasti verotettua polttoainetta. Tätä ei toki murehdi yksikään aito cityihminen.

TVO voisi edes sen selvittää, miksei näitä laitteita, pumppuja ja venttiileitä tarkastettu ennakkoon, kun aikaa varmasti oli mielin määrin. Monta vuotta. Miksi niitä vasta nyt katsotaan ja ihmetellään?

B.VIRTANEN voisi jäädä eläkkeelle tai päivärahalle, jatkaa ilmaiseksi hyväntekeväisyydessä ystävänä. Nauttia loppuelämästä.

Mummi

Haluatteko kuulla ennustuksen? Kaasmarkun koulua remontoidaan vihdoin. Koululaiset siirretään muihin kouluihin väistötiloihin remontin ajaksi. Remontin alettua ei koulua korjatakaan. Hups, kuinka näppärästi koulu saatiin loppumaan.

Ulvilan avoin päätöksenteko

Laura Huhtasaaren slogan edellisissä eduskuntavaaleissa oli Suomi takaisin, EU-vaaleissa Eurooppa takaisin. Tuoreiden vaalimainosten perusteella uusi slogan on "Lehmät takaisin".

Puukansa

Onko siellä miehet vai tuuliviirit tekemässä päätöksiä? Yhdessä Ruotsin kanssa alusta asti haettu jäsenyyttä, niin yhdessä mennään loppuun asti, sanokoon joku Turkki mitä haluaa.