Tekstiviestipalstalla epäillään, ettei Helsingissä tykätä muunpaikkakuntalaisista.

Erittäin mukava palvelu Yyterin punaiselta tuvalta löytyvä kipinävahti. Oikein ystävällistä palvelua. Hiillos ja pyllynsuojat valmiina, kun tulee pulkkamäestä.

Hesan porilaiset

Kiitos Kalle Kasevalle inhimillisestä mielipiteestä koskien Porin Energian toimintaa. Olen täysin samaa mieltä!

Viimeksi, kun Posti oli lakossa, lopetin joulukorttien lähettämisen ja siirsin kaikki laskut ja kirjeet sähköisiksi. Nyt tämän tukilakon aikana päätin, että jatkossa tilaan kaikki verkkokauppatilaukset Matkahuollolla. Seuraava lakko ei sitten enää vaikuta minuun mitenkään.

Onko tämän palstan kautta jo etsitty Pesäkarhujen junioripuolen päättäjien moraalista kompassia?

Porin kaupungin johto käyttäytyy kuin DDR:n politrukki. Koska alkaa päitä putoamaan, me porilaiset emme hyväksy tällaista "management by perkele" -touhua ja pelolla johtamista enää.

Helsinki on Suomen pääkaupunki. Joskus sinne joutuu väkisin menemään. Helsingin päättäjät eivät pidä kuitenkaan muun Suomen ihmisiä minään, kun sieltä poistetaan pysäköintipaikkoja jatkuvasti. Kaikille ei läheskään onnistu tehdä käyntiä Helsingissä julkisin kulkuvälinein.

Matti T

Muistutuksena kansalaisille: Euroopan parlamentti matkustaa kerran kuussa Brysselistä Strasbourgiin muutaman päivän kokouksiin ja sitten taas takaisin. Siis joka kuukausi. Tämän toiminnan CO2-päästöiksi on arvioitu noin 20 000 tonnia vuosittain ja kuluiksi noin 110 miljoonaa euroa. Aika esimerkillistä toimintaa.

Ahtaajat ja kuljetusala lakossa, vaativat palkankorotuksia Saksan mallin mukaan. Hoitajana palvelutalossa, haluaisimme myös palkan Norjan palkkatason mukaan, ei auta, sillä lakkoon mentäessä hallitus lopettaa lakkoilun. Miksi ei lopeta kuljetusalan lakkoilua.

Elokuva-arvosteluissa korostetaan Fargo-elokuvasta naispoliisi Frances McDormandin raskautta. Asian ydin on kuitenkin, että asiansa sotkenut automyyjä William Macy yrittää korjata virheet toisella virheellä. Tämä on asia.

Antti Pekola

Ajattelin hetken myönteisesti perussuomalaisesta puolueesta, mutta Riikka Purran mielipiteet A-studion koulukeskustelussa sai minut toisiin ajatuksiin.

Ulvilan ukkokerhoa arvostelleen kannattaa miettiä, kuinka tärkeää ikäihmisille on tavata toisia. Jos kotiin jää, huonosti käy. Henkinen hyvinvointi on tärkeä. Monella on jo kuulo huonontunut, se varmasti nostaa puheäänen voimaa. Näitä kahviporukoita on monessa kahvilassa ympäri Satakuntaa. Ärtyneen ihmisen kannattaa mennä paikkaan, jossa kahvittelee sisäsiistit hiljaiset ihmiset.

Ohisalon mukaan muut ulkoistavat ilmasto- ja ympäristövastuuta. Pahimmat ulkoistajat ovat kaupunkien vihreät, jotka ulkoistavat sen vastuun vain maa- ja metsätalouden harjoittajille ja maalla asuville – vihreät itse tuhoavat luontoa ja ilmastoa kaupunkiasumisellaan ja vaativat tekoja vain muilta.

Kiitos ihanalle ja ammattitaitoiselle Julia-kätilölle, joka auttoi poikamme maailmaan viime torstaina Satasairaalassa.

Jenni Mäkinen

Tiedoksi vuosikymmeniä Ahlaisissa mökkeilleelle. Lampinkartanossa on Lammin kylä, ihan virallisten paperien mukaan. Ei sekoiteta paikkoja ja niiden nimiä!

En ymmärrä, miksi eduskuntavaaliehdokkaat saavat käyttää jopa vuosikymmeniä vanhoja valokuvia vaalimainoksissa. Eihän poliisin myöntämiin passiin tai henkilökorttiinkaan kelpaa yli 6 kuukautta vanha valokuva. Ja ne ovat 5 vuotta voimassa. Kyllä antaa säälittävän kuvan ehdokkaasta, jos ei kehtaa laittaa nykyistä olomuotoaan vastaavaa kuvaa mainokseen.