Hyvinvointialueen sättiminen jatkuu tekstiviestipalstalla.

Minä esittäisin eduskuntavaaliehdokkaille myös vääryyden korjauspyynnön. Eläkkeiden nostoprosentissa huomioidaan ruokien nousua ja muiden hintojen noususta huomioidaan vain 20 prosenttia. Ostovoiman heikennys on täten 80 prosenttia muista hintojen noususta, jotka johtuvat palkkojen noususta. 1900-luvun laman seurauksena Lipponen laati tämän leikkauksen tilapäiseksi, mutta se jatkuu edelleen. Kymmenien vuosien ajoilta ostovoiman leikkaus rankaisee eläkeläistä kohtuuttomasti.

Sinä eläkeläinen, joka valitit veroprosenttiasi, muista, ettet maksa eläketurvamaksua, joka esimerkiksi minulla on yli 8 prosenttia.

Kiitos, että Satakunnan Kansassa on edelleen Päivän Sana. Raamatun lause tulee luettua joka päivä.

Ei hyvää päivää! Miten voi olla niin, että Satakunnan hyvinvointialueen päättäjät perustelevat huonoja päätöksiä sillä, etteivät ole perehtyneet asiaan riittävästi. Sen vuoksi teidät on sinne valittu, että te valvotte virkamiehiä ja perehdytte asioihin.

Kylmää on kyyti hyvinvointialueen vankkureissa. Heikoimpia tiputellaan määrätietoisin ottein. Muistetaanko työntekijöitä maksamalla lomarahat elokuussa? Kynän ja vihkon jo saivat, niin voivat laskea lomabudjettinsa näillä HV-spekseillä.

Sain mahdollisuuden osallistua Kelan Ikäihmisten kuntoutukseen Kankaanpäässä. Oli mahtavaa olla mukana, oli fyysistä ja henkistä oppia. Mutta tämä vuosi enää, sitten loppuu. Ikäihmisten halutaan asuva kotona, mutta tuet loppuu. Kun luen SK:ta, jatkuvasti joltain ryhmältä etuus otetaan pois. Katselen palkkatietoja ja ihmettelen, mistä nämä rahat tulevat. Tasattais hiukan meille osattomillekin.

Marjatta

Hyvinvointialue? Vastuuvalmistelija? Yhdenvertaisuus? Palveluseteli? Hallitus? Puheenjohtaja? Ei ymmärrystä hinnan leikkauksesta? Liikaa materiaalia? Olisi varmaan pitänyt käyttää aikaa enemmän? Aivan käsittämätöntä touhua! Mihin tämä tulee johtamaan? Ymmärtääkö siellä kukaan mistään mitään?

Vt. kaupunginjohtaja Kilkun puheista ilmenee selvästi, että Kirjuriluodon kehittämisestä ei ole olemassa kunnon suunnitelmaa. Asiat menevät kuin entisellä räätälillä: kun ei tullut takkia, niin tehdään liivi. Kuinka kauan tämä voi jatkua?

Päivän tapahtumia ja mietteitä: parkkipaikalla seurasin nuorenmiehen ateriointia, miten hän toimisi pakkauksen kanssa. Syötyään hän nousi autosta ja vei sen roskikseen, noin 10 metrin päähän. Tulin iloiseksi. Varis auton ulkopuolella oli tottunut, että loppuperkaus kuuluu sille. Se oli pettynyt. Tulin surulliseksi. Heitin märälle linnulle palan rapeasta suklaasta ilman paperia. Teinkö väärin?

Milloin Karjarannan ja Pormestarinluodon harmaat peltihallit saataisiin purkuun? Pois rumentamasta maisemaa ja nurin vain.

Projektin kaksi keskeistä tavoitteita on saada projekti valmiiksi aikataulussa ja budjetissa. Tällä perusteella OL3 on epäonnistunut projekti. Onneksi lisääntynyt tuulivoima on tuottanut meille viime aikoina paljon halpaa sähköä, eli tuulivoima on paikannut OL3:n epäonnistumisen.

Mielipidepalstalla ja kaupunginvaltuustossa on keskusteltu Lammiin suunnitellusta tuulivoimapuistosta. Vuosikymmeniä alueella mökkeilleenä tiedän, että kylän nimi on Lamppi. Siis kyse on ilmeisesti Lamppiin suunnitellusta eli Lampin tuulivoimapuistosta. Vai onko jossain Ahlaisissa myös Lammi?

Pantteri

Luonnon monimuotoisuudesta tällä palstalla 17.2. kirjoittanut ihmetteli, miksi ei haluta nähdä positiivia muutoksia luonnossa. No, ehkä siksi että ihminen on aiheuttamassa toiminnallaan tällä hetkellä kuudetta joukkosukupuuttoa ja se etenee vauhdilla.

Katri Mäntyniemi