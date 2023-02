Teini on luullut, että eduskunta on arvokas työpaikka, mutta ei siltä näytä

Tekstareissa riittää muutama ruusu jaettavaksi ja onpahan joku samaa mieltäkin toisen kirjoittajan kanssa.

Yhden tekstarin kirjoittaja kertoo katsoneensa eduskunnan kyselytuntia. ”Teini ihmetteli ministereiden vastauksia, kun alkuun sanotaan, että kansanedustajat kysyvät ja ministerit vastaavat. Eihän he vastaa, pyörittävät vaan jotain yhtä ja samaa höpinää.”

KIITOS Satasairaalan hammaslääkäripäivystyksen lääkärille ja hoitajalle erittäin hyvästä helpottavasta hoidosta 12.2. Puolen päivän tyytyväinen asiakas

Ruusuja Pohjois-Porin ajanvaraukselle. Soitin sinne 10.1. klo 8.03 ja jätin takaisinsoittopyynnön. Minulle soitettiin samana päivänä klo 8.45. Sairaanhoitaja neuvotteli paikalla olevan lääkärin kanssa tilanteestani. Sain lääkärin tekemän lähetteen Satasairaalan päivystykseen. Olen kiitollinen.

HALUAN kiittää Puuvillan hammashoitolan vastaanottovirkailijaa nopeasta asian hoidosta. Samoin Länsi-Porin vastaanoton virkailijoita. Hienoa palvelua. Kiitos molemmille.

Mä oon jättänyt Itä-Poriin tyttöystävälle takaisinsoittopyynnön 21.11.2002. Eikä o vieläkä soittoo kuulunut. Näi pahaks o homma menny.

SUOMEN kokonaisveronaste vuonna 2016 oli 44 prosenttia. Tämän vuoden veroasteeksi valtiovarainministeri ennustaa 41,2 prosenttia. Jos veroasteemme olisi koko ajan pysynyt vuoden 2016 tasolla, olisi julkisen talouden tulot 8 miljardia suuremmat. Ja julkinen talous kokonaisuudessaan jopa ylijäämäinen. Mikäli veroasteemme olisi 46,3 prosenttia, kuten Tanskassa, ei velkaa olisi tarvinnut ottaa ja voitu vanhojakin maksaa pois.

Nyt olen samaa mieltä kirjoittajan kanssa, että palkansaajan kannattaa miettiä, ketä äänestää (13.2.). Kiky-sopimuksella saatiin Suomeen uusia työpaikkoja eli lisää palkansaajia.

Äijäkerho kokoontuu kahvilassa Ulvilassa. Ostetaan kahvi ja huudetaan kilpaa 3 tuntia kuin SKDL:n puoluekokouksessa. Pääaiheena ihmisten yksityisasiat. Tuleeko mieleenne, että suuren viisautenne kanssa karkotatte maksavat ihmiset?

Miksi maskipakko jatkuu esim. sos.terveysalalla vieläkin. Enää ei luokitella koronaa yleisvaaralliseksi taudiksi ja kaikilla esim. hoitokodeissa ja suurimmalla osalla työväestöstä/vanhuksista on rokotukset ym. jo monet kerrat otettuna niin ketä tässä tartutetaan ja mihin tautiin kun kuumia maskeja joudutaan pitämään. Maskit estävät kommunikoinnin ymmärtämisen ja aiheuttaa väsymystä ja päänsärkyä ja näin työssäpoissaoloja.

Hiilinieluja pitäisi lisätä ja myöskin fossiilisia leikata. Mutta aina toimet kohdistuvat maaseutuun, maatalouteen metsiin ja soihin. Koskaan professorit eivät tuo esiin toimia miten kaupunkit ja kaupunkilaiset osallistuisivat päästötalkoisiin. Olisi muuten tähän jo aika.

Google haluaa turvata eduskuntavaaleja torjumalla väärää tietoa ja tarjoamalla pääsyn luotettavaan tietoon (SK 13.2.). Eikö hälytyskellot soi, jos Google on tavoitteineen vaikuttamassa siihen, ketkä ovat Suomelle sopivimmat ehdokkaat. Huomaatteko, miten meitä ohjaillaan?

Käytöstavat. Katselin teinin kanssa eduskunnan kyselytuntia. Hän ihmetteli ministereiden vastauksia, kun alkuun sanotaan, että kansanedustajat kysyvät ja ministerit vastaavat. Eihän he vastaa, pyörittävät vaan jotain yhtä ja samaa höpinää. Ja sitten käytöstavat, haukkuvat huutavat ja huitovat. Naureskelevat ja kuiskivat, ovat välinpitämättömiä edustajien asioille. Käytöskouluun jotkut ministerit ja kansanedustajat. Teini on luullut, että eduskunta on arvokas työpaikka, mutta ei siltä näytä. Ei aio katsoa toista kertaa.

Miksi tuulivoimaloita ei voi rakentaa Suomenlahdelle, Helsingin edustalle herrojen herkuksi? Luulen sielläkin tuulen puhaltavan suotuisasti. Täytyy väkisin tunkea tänne länteen. Jukka

Eiköhän tämän kinaamisen paikannimen taivuttamisesta voisi lopettaa toteamalla, että ensinnäkin, kinan aloittaneen kielipoliisin kommentti "ei Vähälläraumalla" oli väärin, koska se on kieliopin mukaan oikea muoto. Toisaalta sitten voi ihan hyvin sanoa myös Vähäraumalla, koska se on vakiintunut tapa joillekin. Eihän me muutenkaan koko ajan puhuta puhdasoppista kirjakieltä. Eli kaikki hyvin, tasapeli!

Kiitos Ilpo Koppinen ja Karri Jutila "Mennäänkö metsään?" - kirjoituksestanne! Tämä teksti pitäisi saada SK:n etusivulle!