Vänkäys Vähärauma-sanan taivutuksesta jatkuu tekstaripalstalla.

Mielipidepalstalla (16.2.) Ilpo Koppinen ja Karri Jutila kirjoittivat, että puillekin tulisi turvata arvokas vanhuus ja kuolema. Ihme kun ei saattohoitoa ja eutanasiaa. Kyllä menee yli hilseen. Kaikkea sitä saa lehdestä lukea, kun vanhaksi elää.

Liian kantaaottava? Ymmärrän, vaikka itekki oon kepulainen. Sori.

Jos tosissaan säästettäis rahaa, niin voitais karsia pois nämä välistävetäjät. Komitea, asiantuntija, neuvonantaja, konsultti plus muut turhakkeet. Vastuu vähissä edellä mainitulta porukalta. Esimerkiksi Yle saa veronsa, vaikka laittais koko tuotannon kiinni. Kokeillaan veroa hymystä. Liian onnellisen pitää maksaa siitä et on. Kaikille kykeneväisille sovellus, et voi vasikoida. Tuntuu et ollaan metsässä, vaikka metsää ei oikeesti enää olekaan. Pitäkää itsestänne ja rakkaistanne huoli. Sydämellisin terveisin Matti

Eurajoen monitoimihalli on hyvä osoitus siitä, miten järkeä käyttämällä saadaan melko kustannustehokkaasti rakennettua upea monitoimihalli noin kolme neljä kertaa halvemmalla kuin Poriin suunnitellun hallin.

Ulvilassa liikkuu "turvallisuuskauppiaita” myymässä valvontajärjestelmiä. Asia sinänsä on ihan ok, mutta se ei ole, että tullaan klo 21 jälkeen soittamaan ovikelloa ja vielä jyskytetään nyrkillä, jos ei heti juosta avaamaan. Outo tyyppi ovella kysyy "mitäs tänne kuuluu" Ei pitäis oudoille ihmisille sekään kuulua, että mitä mulle kuuluu!

Hyvä että kyläkaupoista ollaan huolestuneita, siinä on kaupparyhmät olleet osasyyllisiä kun on käytetty monopoliasemaa, eikä tukut ole toimittaneet samalla hinnalla tavaraa kyläkaupoille kuin isoille. Maaseudun elinvoimaisuutta mikään puolue ei ole ajanut. Kyläkaupat häviää loputkin, jos ei näin vakavaan asiaan ala valtakunnan johto puuttua.

Jos tituleeraa itseään kielipoliisiksi, pitää noudattaa kielioppisääntöjä. Ja jos luulee, että kala on adjektiivi, on kymppi tullut aika heppoisin perustein. Kas kun tämä kiistanalainen sääntö koskee yhdyssanapaikannimeä silloin, kun alkuosa on adjektiivi. Ei siis kalaa, haapaa eikä lappeeta. Voi tarkistaa Kotuksen sivuilta, jos ei muuten usko.

Muistisääntö Vähärauma-nimen taivuttelijoille, jotka ovat jo viikon vienyt tätä palstatilaa. Mikä ero on ilmaisuissa Luvialla ja Laviassa? Ero on yhtä tärkeää ymmärtää kuin ilmaisuissa kusella tai kusessa.

Nyt alkoivat tietämättömät viisastella. Voi sanoa Vähäraumalla, mutta Vähälläraumalla on oikeampi ja tyylikkäämpi. Porin murteessa voi sanoa myös Vähälraumal. Vähä-Rauma voisi taipua Vähässä-Raumassa. Muoto olisi sama kuin Isossa-Britanniassa. Eikä pidä antaa liian helposti kymppejä, opettajat.

Olisiko nyt hyvä aika vienti- ja tuonti yhtiöiden perustaa omat satamat ja niihin omat työntekijät? Samalla satamakaupungit voisivat kilpailuttaa satama-alueet ja saisivat tuloja.

Suuruudenhullut ja vallanahneet johtajat saavat aikaan valtavaa kärsimystä ja tuhoa. Erityisesti epävakaassa tilanteessa kansa kaipaa vahvaa johtajaa, johon kohdistaa riippuvuutensa. Varsinkin johtajan lähimmät alaiset saavat helposti tartunnan hänen sairaudestaan ja saavat sitten riittävän osan kansasta mukaan samaan hulluuteen. Osa kansasta alistuu tilanteeseen, koska ei uskalla vastustaa valtavirtaa.

Kirjuriin sopisi mainiosti tanssipaikka. Tanssiväki matkustaa ahkerasti ympäri Suomea, Porissa voisi olla hyvä vetonaula. Paikallisetkin tykkää. Kylpylää Kirvatsiin ei tarvita.