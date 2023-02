Tekstaripalstalla velloo kateuskeskustelu.

AKT hylkäsi sovintoehdotukset vain pelkän rahanahneuden vuoksi ja sai vielä postinjakajat mukaan lakkoonsa. Siinä jää kirjeet ja lehdet jakamatta aivan turhaan. Amigo

Tulee päättäjätkin vanhoiksi, kun Aino-Maijakin pohtii, ettei haluaisi olla yksin kotona huonokuntoisena. Eiköhän niitä "laitospaikkoja" ajettu ihan tarkoituksella alas ajatuksella, että kotihoito hoitaa. Eipä mietitty asioita loppuun saakka, kun ei vielä itseä kyseiset asiat koskettaneet.

Enpä Aino-Maija minäkään olisi halunnut joutua mieheni omaishoitajaksi. Jäin eläkkeelle vuosi takaperin ja hoidan monisairasta saman ikäistä miestäni 24/7. Mieheni sairaus todettiin eläkepäivieni alkajaisiksi. Saan kolme vapaapäivää kuukaudessa. Mieheni katsotaan vielä kotikuntoiseksi. Sisällä liikkuu rollin kera ja tarvitsee apu hygienian hoidossa, pukemisessa ja kaikkien asioiden hoidossa muutenkin. Tuskin olen ainoa samassa asemassa oleva.

Aika muuttaa ajatukset. Nuorena toivoin vaimoehdokkaalta vain vähän kokemuksia, tiedätte kai missä asiassa. Nyt vanhana ajattelen, että olisipa ollut kokemusta ja osaamista.

Risujen sijaa ruusuja: maanantaina 13.2. klo 8.01 soitto Länsi-Porin ajanvaraukseen. Takaisin soitettiin kello 8.20 ja tiistaina lähete labraan ja aika lääkärille 20.2. maanantaina klo 13. Joten kiitos. Ilkka

Ei voi olla totta, että kadehdit työntekijöiden henkilökuntaetua ja palkankorotusta. Laskethan tuosta summasta verot pois. Ei tuolla korotuksella eikä henkilökunnan alennuksella osteta uusia kenkiä ja vaatteita kuukausittain. Sinulla on kaikki mahdollisuudet hakeutua töihin Osuuskauppaan. Oletko valmis vuorotyöhön ja kuuntelemaan asiakkaiden ilot, surut ja valitukset hymyssä suin. Mieti firmoja, jotka antavat isot osingot työntekijöilleen vuosittain. Kyllä Osuuskaupan työntekijöiden henkilökunta-alennukset ovat pientä monen muun firman etuihin.

Lopettakaa jo tuo itsesäälissä ja kateudessa eläminen. Palstalla joka päivä jokin viesti, miten joku voi tienata niin ja niin paljon, ja jos muut, niin miksen minäkin. Jokainen vastaa ihan itse omasta ammatinvalinnastaan. Kateus ei johda kuin katkeruuteen, joten sinä alati valittava ja kateellinen: tee asiallesi ja elämällesi jotain. Raha ei puussa kasva eikä ketään onnelliseksi ja terveeksi tee, muistetaan sekin. Ja sitä paitsi, Suomessa ei kukaan päivystävä peruslääkäri tienaa tuota 7 000 euroa viikonlopulta. Mutta toki voit kouluttautua lääkäriksi, ei mitkään 8–16-työajat arkisin, ja vastuussa kuitenkin ihmishengistä.

Satakunnan hyvinvointialue maksoi ensimmäisen omaishoitajien palkkion 15.2. Tammikuussa ei maksettu mitään. Nyt oli sitten 4 neljän viikon rahat tulleet, mutta mihin katosi kaksi viikkoa? Saanko korkojen kera myöhemmin? Työn kumminkin olen tehnyt! Törkeää! Muutenkin pieni korvaus! Ettei vaan jäisi kokonaan maksamatta... Köyhät kyykkyyn

Luonnon monimuotoisuus: Olen liikkunut luonnossa 60-luvulta lähtien, sinä aikana havaintojeni mukaan ainakin nämä lajit ovat lisääntyneet: joutsenet, kurjet, hanhet, harmaahaikarat, merimetsot, maakotkat, ilvekset, sudet, kauriit ja peurat. Miksi ei haluta nähdä positiivisia muutoksia luonnossa.

Eduskuntavaaliehdokkaat, kun pääsette valtaan, toivoisin teitä korjaamaan seuraavan vääryyden. Töissä ollessani palkkatuloni olivat 50 prosenttia suuremmat kuin nykyään, mutta veroprosenttini oli pari prosenttia pienempi. Ei voi olla oikein, että eläkeläistä rangaistaan tällä tavalla.

Suomen hyvinvointivaltio natisee veloissaan! Miten on mahdollista: Puoluetukeen on käytetty vuosina 2022–2023 yli 47 miljoonaa euroa ja nyt on selvinnyt että jopa SDP:n sijoitussalkku on 6,7 miljoonaa euroa! Sama sirkus jatkuu ja nyt taas ihmetellään kun kansalaiset ei äänestä? Hannu Mikkola