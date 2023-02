Suuri kielioppikiista Vähärauma-sanan taivutuksesta jatkuu.

Kyl täytty muutta takasi Turkku, ku tänne ei sit edes yhtä sauna saada jokivartte vaik sitä on nii pal kauhiast tänne odotettu, et simmottis tääl Poris sit vaa toimitaan, kyl on harmi!

Minä asun Vähäraumalla, kävin Vähärauman koulua ja ajelen Vähäraumantietä. Ja voihan se poliisikin olla väärässä ja jopa oikeuslaitoskin. Pomoni valitsen itse.

Miltä kuulostaa Kalallaholmalla? Kävin kuitenkin Kalaholmassa. Vähärauma on joskus muinoin ollut Vähä-Rauma. Mites sen väännätte? Kymppi kieliopissa

Porilaiset mennee Vähäraumal, se o täälpäi oikee sanottu.

Joo minäkin oon asunut Haapallarannalla ja Lappeellarannalla. Nyt oon viime vuodet asunut Vähäraumalla. Täällä maa on hedelmällistä, mutta asuu villi kansa.

No nyt tehdään todella hyvät ajoväylät kuntoon Pohjois-Porissa, kiitos! Kauppa tai joku kioski pitäs vielä saada tänne Tuulikylän kulmille, ni olis hieno juttu!

Nykyhallitus rajoitti hoitajien lakko-oikeutta. Nyt olisi korkea aika rajoittaa koko Suomea pompottavien lakko-oikeutta. Saa nähdä, kääriikö hallitus hihat.

Kenen joukoissa seisot? AKT:n lakkolaiset järjestävät satojen miljoonien tappiot Suomelle. Yli 4 000 euron kuukausipalkka vähän koulutetuille ahtaajille ei kelpaa. Ei löydy sanoja eikä ymmärrystä entisenä palkansaajana näille hyvätuloisille takapenkin pojille.

Muutama ohje porilaisille, jotka kuljette bussilla! Kun olet vinkattanut korttiasi tai maksanut matkan, niin siirry reippaasti linkkarissa eteenpäin ja istu vapaaseen paikkaan! Ja kyllä, voit joskus joutua istumaan tuntemattoman viereen, mutta sä selviydyt siitä. Ja sitten ne kassiaan tai reppuaan vieressään panttaavat – siirrä se hemmetin kassisi syliin tai lattialle, et luultavasti ole maksanut sille omaa paikkaa! Iloista loppuviikkoa!

Radiokanavat soittaa 20 kappaletta viikosta toiseen, missä on ammattiylpeys? Osaisin arvata, mikä kanava on päällä, kun soittavat aina samoja kappaleita. Ehkä on tuttu ja turvallinen valinta radiokanava päättäjille. Vaihtelua kaipaava

Herralahteen urheilukentän parkkipaikka on saanut sähköautojen latauspisteen. Kiitos Sanna ja Markku. Jukka Salmi

Miksi metsän hiilivarastoa eli puustoa nimitetään epäloogisesti hiilinieluksi? Kasvaessaan puut tuottavat yhteyttämisen seurauksena happea ja samalla "nielevät" ilmasta hiilidioksidia puun kasvuun eli hiilivarastoksi. Eikö nielu ole hauellakin siinä suun jälkeen, jonka kautta saalis päätyy vatsaan ja kalan kasvuun?

Perussuomalaisten mainos SK:ssa 14.2. oli jo varsinainen pohjanoteeraus! Nahkahousuissa ja korkokengissä keekoileva blondi koira hihnassaan oli huolestunut siitä, että metsiä suojellaan.

Olihan se nyt selvä, että Jouni saa Lauralta pakit.

Yrittäkää nyt tajuta, että hyvinvointialue ei ole Porin kaupunki eikä mikään muu kaupunki tai kunta,vaan oma organisaatio. Ottakaa selvää asioista ennen kuin kommentoitte.

Olen sanaton Satakunnan hyvinvointialueelta saamastani lahjasta. Miksi tuhlataan rahaa moiseen rihkamaan?

Eikö nyt olisi tärkeämpiäkin asioita käsiteltäväksi ja päätettäväksi kuin tapella keskenään kuin tarhakakarat aluevaltuustossa. Aivan käsittämätöntä toimintaa muka aikuisilta ihmisiltä. Alkakaa nyt toimia niin kuin kuin teidän pitäisi. Turhaa verorahojen kuluttamista tuo toiminta.

Liikutuin Kirsikka Otsamon ystävänpäivän kolumnista. Kuinka paljon onkaan lapsia joita ei kukaan huomaa. Aikuisten on oltava herkkänä huomaamaan nämä asiat.