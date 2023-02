Tekstiviestipalstalla ollaan käärmeissään sote-kyytien toimimattomuudesta.

Jos lääkäri tienaa 7 000 euroa viikonloppuna, niin yli puolet menee veroluonteisiin maksuihin. Yhdessä viikonlopussa hän rahoittaa siis 4–5 toimeentulotukiasiakkaan perusosan kuukaudeksi.

Miksi toimeentulotuen perusosalla elelevän sukankuluttajan ja ihmisten terveydestä työssään vastaavan lääkärin tulot pitäisi olla "balanssissa"?Siitä vaan kouluttautumaan lääkäriksi, niin pääsee "balanssiin".

Kun katsoo MM-rallia Urheiluruudusta tai lukee lehdestä, niin siellä ajaa vain Rovanperä, Rovanperä ja vieläkin Rovanperä.

Hyvä taistelu Ässät! Ja Korhonen, pelasit hyvin. Ei kannata olla apea. Ei tässä vielä mitään ratkennut. Tsemppiä loppukauteen.

Kielipoliisille tiedoksi, että Kotimaisten kielten keskuksen toimittaman Asutusnimihakemiston mukaan Vähärauma taipuu nimenomaan Vähälläraumalla. Olisikohan titteli hiukan väärin valittu? Toki voihan sitä poliisikin joskus erehtyä.

Muoto Vähälläraumalla on aivan oikein. Se on vanha ja hyvä tapa kirjoittaa, samoin Uudellakoivistolla. Ennen matkustettiin tyylikkäästi Rodokseen, nykyisin vain Rodokselle. Pitkäperjantaina on viehättävämmin pitkänäperjantaina. Asioita voi ilmaista monella tavalla. Kielipoliisin pomo

Tietysti jokaisen oma asia, mutta aika tyhmää, ettei pakkasella ole päähinettä.

Mikael Ropon logiikka ontuu hänen vaatiessaan kulukuria ja toisessa lauseessa lentoliikenteen tukemista. Pitäisi yrittäjän tietää, että kannattamaton liiketoiminta, jolle nyt vaan ei ole kysyntää, ei tukia ansaitse.

Ydinvoiman vastustajalle. Ymmärtääkseni olkiluodossa "säteilee" sillä alueella varastoitu muu radioaktiivinen jäte kuin ydinvoimalajäte. Nyt säteilevä jäte on muun muassa sairaaloista sinne toimitettu jäte. Yucca

Olen ilmoittautunut seuraavaan pride-paraatiin lipunkantajaksi. Antti Pekola

No nyt on juhlan paikka. Sadas päivä peräkkäin, kun joltain kanavalta tulee joku noista Mission Impossible -elokuvista. Ja joka viikko pitää lehdenkin laittaa arvostelu tv-palstalle.

Nämä hyvinvointialueen asiakaslaskutukset ovat myöhässä. Sitten, kun asiakas ne saa, onko niihin laitettu viivästyskorko, vai meneekö ne jopa ulosottoon? Se olisi ihan loogista Porin kaupungille.

Osuuskaupan työntekijät saavat henkilökunta- alennuksen kaikista ostoksista, me muut vain kytätään tarjouksia. 200 euroa kuukaudessa kelpaisi minullekin, ei tarvitsisi kulkea kuluneista kengissä ja vaatteissa.

Voi isossakin tärkeässä virassa oleva ihminen olla yksinkertainen ja toisten vietävissä, usein on kakku päältä kaunis.

Yrittäkää päästä eroon siitä sote-taksi kyytien välityskeskuksesta. Nykyinen toiminta: tuuli puuskassa 17 metriä sekunnissa ja asiakas laitetaan odottamaan ulkona kymmeniä minuutteja. Minä pieni renki tilasin asiakkaan pyynnöstä FCG:ltä taksin ja ehdotin, että pystyn hoitamaan hänet. "Et saa. Pori on kieltänyt suoraan kyytien antamiset." Asiakas odotti kauan, ja lopulta kyytiä tarjottiin minulle, saman kaupan parkkipaikalle. Asiakkaalla oli kova vilu, ja itku meinasi tulla. Hänen omia rahojaan ne kyytirahat ovat. Ikänsä niitä on sinne maksanut. Sadistista touhua. Joka päivä tilauslaitteella useasti teksti: "jos voit hoitaa kyydin, soita keskukseen". Ja kun soittaa, sanotaan, että se on kiellettyä.