Tekstareissa ei tällä kertaa jaella kiitoksia, mutta takaisinsoittoa odotellaan edelleen.

Opettajien tehtävä on vain opettaa koulussa. Kaikki muu työ kuuluu muille henkilöille organisaatiossa.

Satakunnan Osuuskaupan viimeisin kyykytys tapahtui ammattiliiton häätämisenä pois työpaikalta. Osuuskaupan johdolla olisi peiliin katsomisen paikka. Onneksi Porissa on muitakin kaupan alan toimijoita, niin voi äänestää jaloillaan.

S-ryhmän asiakasomistajana totean, että ryhmän toiminta hävettää ja haluan esittää vilpittömän anteeksipyynnön sekä tuotannon halpuutuksen kohteena olleille maanviljelijöille sekä nyt työn halpuutuksen kohteena oleville myymälätyöntekijöille. S-ryhmä puhuu paljon arvoista, mutta ne eivät näy arjen tekoina, paitsi jos niillä voi kiillottaa brändiä.

Cittari aina hehkuttaa ja mainostaa, kuinka on auki vuoden jokaisena päivänä kello 7–22. Mutta nyt kun lakko iskee, supistetaan aukioloaikoja... Kannattaisiko miettiä aukioloaikojen supistamista myös aattopäivinä? Jos vähäänkään työntekijää arvostaa, antaisi hänenkin juhlia aattopäiviä. Toivottavasti palkat saadaan työntekijöille kuntoon.

Satakunnan hyvinvointialue muisti työntekijöitään tervetuliaislahjalla: kynä, muistivihko ja avainnauha. Arvostetumpi lahja olisi ollut vaikka kahvikupillinen ja konvehti, kyniä meillä on jo tarpeeksi.

Pori uusii pysäkkikatoksia. Tehtiinkö nämä kaupungin omat pleksimallit kaupungin niin sanottuna omana työnä jossakin työllisyyspajassa?

Mikä idea on nykyään uittaa Noormarkun keskustan tiet maantiesuolalla. Alueella on 30–40 nopeusrajoitus, eikä ainakaan minun tietääkseni kovin suuria mäkiä. Kyllä näillä teillä täytyy pärjätä ilman suolaa. Laittakaa se suola mieluummin pikateille, jotka ovat öisin peilijäätiköllä.

Sinä, joka viet toisten leivän niin, että tingit palkkojen maksussa, häpeä. Pekkaspäivät maksetaan erikseen, ei täytetunteina. Saattaapi tulla juttu liiton kanssa asiasta.

Mä oon jättäny Pohjois-Porin terveyskeskuksee takasisoittopyynnö 24.1. eikä viäl o soittoo kuulunu, ett näi hyväks o homma menny.

Eläköön suomalainen vapaus, ihmiset saavat vapaasti seisoskella ja hoippua tavara-autojen lavoilla (penkkariajelu)! Mutta omaan autoon pitää ”rekistäytyä” tiukasti vyötettynä.

Aika epätoivoinen on hyvinvointialueen tilanne, jos kehitysvammaisten alihankintatyön vitosista etsitään säästöjä (SK 9.2.). Alihankintaa ilmaiseksi – kenen hyödyksi? Osoittaa asenteenne yhtä ihmisryhmää kohtaan. Herätys, hyvinvoivat aluejohtajat!

Koirien punkkitorjunnan lisäksi nikotiini on sallittu ihmisten myrkyttämiseen tupakkavalmisteilla. Mutta sokerijuurikkaan siemenen suojana sen katsotaan olevan täsmällisen tuhoisa ja niin voi ollakin? Tupakoitsijat kun tyypillisesti jäävät lopulta vuosikausiksi kitumaan.

Ottamatta kantaa ministeri Kulmunin esiintymiskoulutukseen muuten kuin, että miten yhdeksän tunnin esiintymiskoulutus voi maksaa 13 700? Kuka päättää, miten näitä rahoja ohjaillaan.

Vaalit tulossa palkansaaja mieti hetki mitä ja ketä äänestät kuka ajaa sinun asiaasi ja etujasi ja kuka haluaa kurjistaa oloasi (kiky etc.). Tosin ääntäsi haluavat kaikki vallanhaluiset!

USA on sotinut viimeiset sata vuotta jatkuvasti jossain päin maailmaa milloin milläkin verukkeella, muttei edes vietnamilaiskylien polttaminen napalmilla herättänyt keskustelua sanktioista tai heidän sulkemisestaan pois mistään kisoista. Elämme länsimaisilla kaksoisstandardeilla.

Tanska on viimeisen kahden vuoden aikana lyhentänyt valtiovelkaansa 30 miljardilla. Suomi on vastaavassa ajassa ottanut lisää velkaa 40 miljardia. Ovatko siellä taloudenhoitajat pätevämpiä kuin Suomessa? Sama pandemia ja energiakriisi sielläkin on. Suomessa poliitikot hoitavat valtion taloutta samalla tavalla kuin omaakin taloutta. Otetaan surutta velkaa ja toivotaan, ettei sitä tarvitsisi maksaa takaisin. Äänestäjille on helppo luvata lisää tukia ja etuuksia, kun se rahoitetaan pelkästään velalla.