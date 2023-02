Naakat pois Säkylästä, toivotaan tekstiviestipalstalla.

Tekstarin lähettäjä muistuttaa, että Porissa todellakin on myös ilmaisia parkkipaikkoja.

On hienoa, kun Säkyläänkin on suunnitteilla jättimäinen aurinkovoimala. Vielä kun saataisiin naakat hävitettyä pois Säkylästä, niistä on vain pelkkää haittaa. Amigo

Siirtääkö ulkoministerimme Natoon menon päätösvallan Ruotsille. Karttaan katsoen vaikea ymmärtää.

Jouni Lehtimäki: Kokoomuksessa te ajatte aina kaksilla rattailla. EU-meppinne Sirpa Pietikäinen on järjestelmällisesti ajanut sitä, että päätösvalta Suomen metsistä siirtyisi EU:lle. Pysytäänpä totuudessa!

Herätkää hyvät ihmiset! Tässä on viime aikoina keitelty monenmoista soppaa, mutta sirkat ovat alkuasukkaiden suupaloja. Eivät sovi tämän päivän yhteiskuntaan. Siis annetaan sirkkojen sirittää aamunkasteessa vihreässä luonnossa ja jatkaa omaa elämäänsä.

Onko Porin kaupunki jo osoittanut uuden veneiden lasku- ja nostopaikan Etelärannan remontin alle jääneen tilalle? Ensi kuun jälkeen alkaa veneiden laskut. McKenzie

Olipa hieno analyysi Sakari Muuriselta (SK 8.2.). Kirjoituksesta kävi ilmi uusi Oy, jonka olemassaolosta ei ainakaan minulla ole ennen ollut tietoa, nimittäin Hyvil Oy. Se on hyvinvointialueiden kuntaliitto. Kuinkahan paljon tuon soten varjolla on vastaavia Hyvileitä luotu ja millä verovaroista maksetuilla kustannuksilla. No säästetään xylitolipastilleista, niin eiköhän tuokin lisäbyrokratian ruusunnuppu saada kustannetuksi ja kavereille ja tovereille lisää luppovirkoja.

Joku haukkui tällä palstalla ay-liikkeen lakkotouhuja "hölmöläisten" puuhaksi ja moitti pääministeri Marinia siitä, ettei tämä ole puuttunut asiaan. Juuri työnantajien keskusliitto halusi, että palkkaneuvottelut käydään liittokohtaisesti, jopa paikallisesti yrityskohtaisesti ja niin, että valtiovalta ei ole neuvottelukumppani. Ei ole enää kolmikantaneuvotteluja tai Tupoa, sehän on jo kuopattu työnantajaliiton toivomuksesta. Hallitus ei ole enää neuvottelu- eikä sopijaosapuoli millään tavalla. Typerää siitä on Marinille huudella, ei hänellä ole mitään tekemistä näissä neuvotteluissa. On toki merkillistä, miten yritysmaailma kokee julkisen vallan puuttumisen touhuihinsa kauhistuttavana sekaantumisena, mutta riskien realisoituessa ollaan kurkku suorana huutamassa valtiovaltaa hätiin.

Toimeentulotuen perusosa yksinasuvalla 555 euroa kuukaudessa. Vuokrafirman kautta keikkaa heittävä lääkäri, palkkio viikonlopulta 7 000 euroa. Ei ihan balanssissa.

Ovatko ihmisten ovilla käyvät Jehovan todistajat kenties lukutaidottomia? Postilaatikossani nimittäin on useammassa kohdassa teksti "ei mainoksia", silti sinne toistuvasti ilmestyy Jehovan todistajain mainoslappusia. Miten voisin saada mainonnan ja ovellani laukkaamisen loppumaan?

Translain hyväksyminen ei hävitä maailmasta yhtä ainutta isää, äitiä, tyttöä tai poikaa. Olkaa huoleti kaikki ahdasmieliset, enemmän teistä on haittaa ollut kautta aikojen, mutta ei teidän kimppuun kukaan käy niin kuin te käytte toisten kimppuun. Saatte olla edelleenkin foobikkoja niin kuin tähänkin asti.

Vähäraumalla, ei Vähälläraumalla. Kielipoliisi

Jos väittää, että Porin keskustassa ei ole maksutonta pysäköintiä, ei ole koskaan käynyt Porin keskustassa.

Olkiluodossa vähän säteilee. Mitattu jo liki vuosi sitten ja nyt vasta tulee asia julki. Ihmetyttää. Ei aiheuta suurta huolta, sanovat. Sieltä suunnalta en haluaisi pienintäkään huolta. Mitähän niissäkin laitoksissa kytee, olis kiva tietää. Tai oikeastaan en halua tietää, tuntuu elämä turvallisemmalta. Ydinvoiman vastustaja

Porin perusturvan tuottavuusohjelman suurin saavutus oli Himmelin toiminnan lopettaminen. Eiväthän vanhukset mitään tuota.