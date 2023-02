Tekstiviestipalstalla on asiaa muun muassa lääkäreille.

Muutama kuukausi sitten sain käsipaperisäkin noin 16 eurolla. Nyt noin 45 euroa. Mihin on hävinnyt ennen kukoistanut paperiteollisuus.

SK 8.2. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran sekä mielipidesivulla alue- ja väestökehityksen asiantuntijan Timo Aron maahanmuuttoasiaa täysin vastakkaisin käsityksin Japani molemmilla vertailukohteenaan. PS-puolueen tuoreessa maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa Japani on nostettu esimerkillisenä järjestelmänä. Arolle taas varoittavana esimerkkinä. Kumpaa uskoa? Järkikin sen sanoo. Timo Aro itseni vakuutti kolumnissaan. Haavekuviin ei pidä uskoa.

Alue- ja väestökehityksen asiantuntija Timo Aro on mies paikallaan arvioimaan Japaninkin väestönkehitystä, mutta Japanin velkaantumisen osalta häneltä jäi yksi olennainen seikka kertomatta: Japanin velasta yli 90 prosenttia on maan sisäistä ja edelleen lähes nollakorkoista, kun taas ulospäin se on nettoluotonantaja. Japanin velka on siis pääosin sen omissa käsissä ja sen, toisin kuin Suomen, ei välttämättä tarvitse maksaa velkaansa koskaan takaisin. Ilkka Herrala

Olisiko tosiaan mahdollista rakentaa tuulimyllypuistoja teollisuusalueiden lähettyville ja Etelä-Suomen rannoille. Nyt pilataan luontoa ympäri Suomen maaseutua ja tuhotaan ihmisten asumisviihtyvyyttä.

Kiitos Jouni Lehtimäki hyvästä kirjoituksesta SK:ssa 8.2. Me todellakin tarvitsemme vaalien jälkeen oikeistohallituksen lopettamaan vihervasemmiston aloittaman velkaantumisen, ja laittamaan työnteon verotuksen ja arvostuksen kuntoon.

Jouni Lehtimäelle (SK 8.2.) muutama juttu. Kokoomus haluaa lisätä maahanmuuttoa, jotta Suomen väkiluku ei romahtaisi ja hyvinvointivaltion palvelut turvataan jatkossakin, mutta Perussuomalaiset vastustaa maahanmuuttoa. Kokoomus haluaa Suomen pysyvän EU:ssa, jotta ollaan mieluummin osa länttä kuin Venäjän sylissä, mutta Perussuomalaiset haluaa Suomen eroavan EU:sta. Miten mahdutte samaan hallitukseen? Kumpi kääntää takin?

Trumpilla näyttää menevän jenkeissä sen verran nihkeästi, että kokoomuksen kannattaisi kysellä Donaldia Suomeen ja nopeinta reittiä ehdokkaakseen. Kokoomuksen virallinen veljespuolue republikaanit ottaisi tämän diilin vastaan mielellään. Suomessa Trump tuskin olisi edes kokoomuksen oikeistolaisinta linjaa. Täältä kun löytyy ehdokaslistoilta kannattajia niin tasaverolle kuin yövartijayhteiskunnallekin.

Nuohouksen hinnasta valittajat voivat muuttaa igluun.

Yle-veroa maksavana olen sitä mieltä, ettei Yle Puhe -radiokanavaa pidä sulkea. Me ikääntyneemmäthän kanavaa kuuntelemme. Meitähän on pian enemmistö väestöstä. Keventäköön omaa organisaatiotaan hieman ylhäältäpäin.

No nyt tulee jo radiossa uusintana entisten nuorten sävellahjakin! Sopii yhtä huonosti uusittavaksi kuin vaikkapa lauantain toivotut levyt, vaikka en ensin mainitusta ohjelmasta pidäkään.

Hyvät lääkärit. Teidät koulutetaan miljoonilla euroilla. Ihmisten rahoilla. Sitten alatte saada mieletöntä palkkaa. Ja alatte heti asettaa ehtoja, missä ja milloin teette töitä. Entä jos armeijan ihmiset tekisivät saman tempun. Eli sanoisivat: ei ei, emme me suostu rintamalle ja sotaan. Mitä tästä tulee? Eikö lääkäreillä ole mitään vastuuta muille kuin itselleen ja omalle mukavuudelle. Tämä ei varmasti koske kaikkia lääkäreitä, mutta yksikin on liikaa.

Kaverin puolesta kyselen. Pitäisikö hyvinvointialueella esihenkilön tietää töissä olevat ja poissaolevat? Saako hän sählätä? Entä pitääkö esihenkilön olla tasapuolinen ja oikeudenmukainen?

Olkiluoto ja laitoksen loistavat toimijat. Ehdotukseni on seuraava. Älkää enää antako mitään ennustetta kolmosen käynnistymisestä. Laittakaa se kuntoon. Mikäli kykenette. Ja sitten, jos ja kun se on käynnistynyt, niin ilmoittakaa uutinen. Mutta lopettakaa tyhjän jauhaminen. Siitä ei enää ole mitään hyötyä, vaan pelkkää harmia ihmisille.