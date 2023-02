Jakelunopeus on huipussaan ja vähän ylikin: maanantaina tupsahti laatikkoon lehtiä, joiden ilmestymispäivät olivat tuleva keskiviikko ja torstai!

Länsi-Porissa ollaan ärtyneitä tyhjäkäynnillä olevista autoista kaupan pihassa.

Olen soittanut Pohjois-Porin ajanvaraukseen 6.2. Jonotin ja jätin ohjeiden mukaisesti takaisinsoittopyynnön. Soittoa ei koko viikolla koskaan tullut. Automaatti vain ilmoittaa, että teillä on jo soittopyyntö. Soittoa ei tullut edelleen 14.2.23 mennessäkään! Nollataanko asiakkaiden soitot roskakoriin, vai arvotaanko Pohjois-Porin tk:ssa, kenelle soitetaan? Minulla ei ole varaa mennä yksityiselle lääkärille.

Suomen nykyinen suuri eläintuotanto ei ole järkevää, koska viljelysmaasta noin 80 prosenttia käytetään karjan rehun viljelyyn. Siirtymällä suuremmassa määrin kasvien viljelyyn parannamme eläinten kohtelua ja elämän edellytyksiä maapallolla.

Satakunnan Kansan 4.2. otsikoissa "varoitus puolisonsa palkanneelle johtajalle". Onhan näitä aina ollut, alemmallakin johtoportaalla palkataan lähisukulaisia, eikä niitä kukaan tunnu valvovan. Hyvä Luukkonen! Kuka nyt huolehtii, kun entinen kaupunginjohtajamme jäi eläkkeelle?

MM-kisoista kirjoitti joku tuohtuneena (7.2.). Katselin eilen lehdestä kuvaa sotatantereella tapetusta ukrainalaisesta ampumahiihtäjästä. Onko joku tosiaan sitä mieltä, että sen, joka hyökkää naapurimaahan edes julistamatta sotaa, olisi suuremman oikeudella päästävä MM-kisoihin? Samaan aikaan, kun se pienempi maa joutuu puolustamaan omaa maataan ja laittamaan myös urheilijansa rintamalle. Heillä ei ole mahdollisuutta MM- eikä muihin kisoihin. Ei tällä arkussa maanneella nuorella ampumahiihtäjälläkään.

Kansliapäälliköt haluavat lisää työperäistä maahanmuuttoa? Eikö ensin kannattaisi jo täällä olevat kouluttaa työläisiksi, siinä on melkoinen savotta. Kelan luukulla on ruuhkaa

Aika outoa toimintaa Osuuskaupalta häätää rauhallinen ay-väki tonteiltaan. Osuuskauppa yrittää profiloitua myös tärkeänä yhteiskunnallisena toimijana kesätyökampanjoilla, sponsoroinnilla lahjoituksilla ja niin edelleen. Ay-liike on myös osa yhteiskuntaa, uhkaamassa oleva lakko on laillinen. Asiakasomistajana ihmettelen suuresti.

Kysyttiin, miksi lemmikkieläinten omistajat teettävät kasvateillaan pentuja. No rahan vuoksi tietysti. Ainakin rotukoirien pennuista saa hyvän hinnan.

Onko se translaki joku ikuinen mörkö, jota konservatiivinen äänestäjä lopun ikäänsä kauhistelee? Ihmettelen aina vaan, miten toisen ihmisen kokemus rakkaudesta tai sukupuolesta voidaan nähdä uhkana omalle hyvyydelle. Itse olen enemmän huolissani vihasta toisiamme kohtaan.

Miten on mahdollista, että oikeus käsittelee nyt kolme vuotta sitten tehtyä rikosta. Missä tämä palon sytyttäjä on ollut tämän ajan. Kun kuitenkin hänelle haetaan kahden vuoden vankeutta. Ei siis pikkujuttu.

Outoja autoilijoita on täällä Länsi-Porissa. Nytkin maanantai-iltana pörisee peräti viisi autoa tyhjäkäynnillä K-Marketin pihalla, äijät sisällä. Pakkastakin on juhlalliset -2 astetta. Onko näitten autot niin surkeassa kunnossa, ettei uskalla sammuttaa kun on kerran onnistunut käyntiin saamaan? Ei tuota typeryyttä muuten voi selittää.

Nyt loppuu jatkuva Postin mollaaminen ja valittaminen hitaudesta. Jakelunopeus on huipussaan ja vähän ylikin: maanantaina tupsahti laatikkoon lehtiä, joiden ilmestymispäivät olivat tuleva keskiviikko ja torstai! Jopa kolme päivää ennen julkaisua, lienee maailmanennätys.

Nyt pitää uuden maakuntajohtajan näyttää kyntensä ja kyvykkyytensä, että opettajakoulutus säilyy Raumalla. Kengännauhat eivät saa olla sekaisin solmussa heti ensimetreillä. Satakunta kupataan tyhjäksi, jos edunvalvonta vain valvoo omia etujaan.

Ikävä on niitä normaaleja aikoja, kun kaikki ei niin kovasti koko ajan pahoittaneet mieltään kaikesta. Uskalsi jutella, nauraa, vitsailla. Ja vaikka flirttailla.