Tekstiviestipalstalla puolustetaan susia.

Parannusehdotuksia Porin Karhuhalliin. Olin seuraamassa Pesäkarhujen harjoitusottelua Karhuhallissa. Kiinnitin huomiotani hallin onnettomaan kuulutuksen äänentoistoon ja hallin hämärässä olevaan ja kivikautiseen tulostauluun. Liikenisikö niiden uusimiseen hieman rahaa?

Mikä ihmeen halailuhalli eduskuntatalostamme on tullut? Television näyttämän kuvan perusteella edustajamme käyttävät aikaa toistensa halailuun, vaikka tehtävänä on toinen.

Miten suomalaiset palkannauttijajärjestöt voivat alati olla niin hölmöjä. Miten ihmeessä ne voivat vaatia, että yritykset kompensoivat hullun Venäjän aiheuttaman talousahdingon. Tällä sekoilulla järjestöt syöttävät kiekon suoraan Putinin lapaan. Ja Marin on tapansa mukaan todella tärkeistä asioista suu supussa.

Marinilla selkeä työllistävä linja. Lisää työpaikkoja minun verorahoillani. Nyt pitäis etsiä yrittäjävetoisia tehtäviä, veroja maksan jo riittävästi.

Vuorineuvokset ja yrittäjät ovat maksaneet ja maksavat jokaisesta ansaitsemastaan eurosta kovat verot jo nyt. Toisin kuin yleishyödylliset liikkeet kuten ay-liikkeet, jotka saavat verovapaita osinkoja esimerkiksi Ojamolta. Lisäksi Ojamo kuittaa valtiolta vuokratuet.

Harmittaa toimitusjohtajien ylimielinen asenne (SK 31.1.). Luullaan, että tuilla eläminen on niin helppoa, etteivät ihmiset halua käydä töissä. Todellisuudessa vika kuitenkin löytyy vanhanaikaisesta ja joustamattomasta työelämästä. Kaipaavat vielä ”nöyriä” työntekijöitä, sellaisia olisikin varmaan helppo orjuuttaa. Lisäksi ei ole mikään ihme, että ihmiset välttelevät kolmivuorotyötä. Vuorotyö on tutkitusti terveydelle haitallista. Miksi kukaan haluaisi riskeerata terveytensä työn vuoksi? Vuorotyö on ymmärrettävää ainoastaan hoitoalalla, muilla aloilla se on täysin turhaa.

Hyvä, että tuo autonikkunoiden laiton tummennus johtaa nyt hylkäykseen edes katsastuksessa. Vähälläraumallakin kaahailee vanha musta Mersu kaikki lasit ummessa, ja ajokäytös on sen mukaista. Ei taida kuski ulos nähdä. Vanhemmat eivät näytä piittaavan, onnistunut liikennevalistus!

Hirvet syövät taimikot. Valkohäntäpeurat syövät omenat puutarhasta. Susi on hyötyeläin.

Sekö tässä mättää, että susi ehti ensin?

Polttoaineiden hinta. Tikkulassa nousi taas keskiviikkona Diesel edellisestä päivästä 25 senttiä litralta. Erikoista, että tämä tapahtuu aina keskiviikkoisin. Mikä tämän aiheuttaa? On jatkunut jo pidemmän aikaa!

Kotimaisista elintarvikkeista taas yksi esimerkki on Osuuskaupan sekavihannespussi. Siinä lukee kotimainen ja joutsenmerkki, mutta suuri osa juureksista muuta kun kotimaista. Eli miten voi olla kotimainen...

Koulussa käytetyt välineet vähentävät ajattelua. Oli erään opettajan mielestä yksi syy romahtaneisiin oppimistuloksiin.

Porin latujen hoitajat, voisitteko tehdä ladun Torpankorpeen junaradalle, siinä hyvin lunta. Vaikka Pomarkkuun asti. Sitä on helppo hiihtää.

Vuosi sitten nuohous maksoi 49 euroa, nyt sama firma ja 59 euroa. Tuskin sähkön hinnan nousu tähän vaikuttaa. Nyt näköjään kaikkea voidaan nostaa sodan varjolla.

Kun ihminen pitkästyy liian valmiiseen elämään, pitää pakka sekoittaa aina välillä perusteellisesti, että tekemistä riittää vuosikausiksi asioitten uudelleen järjestämisessä. Mikä meitä vaivaa, kun hyvä ei kelpaa eikä pahakaan?