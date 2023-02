Porin pääkirjaston kohtalo on edelleen tapetilla tekstiviestipalstalla.

Mikä on, kun ei ammattiliitoille kelpaa eurot neuvotteluissa, vaikka se voisi estää lakkoilua ja sopisi varmaan työnantajille, kun isopalkkainen ei saisi suhteetonta korotusta, mutta pienipalkkainen voisi saada euroja, joita hän juuri tarvitsisi. Olisi jo aika luopua prosenteista neuvotteluissa, se on piilokorruptiota.

Mitä jos Turkki hyväksyy Suomen Natoon kysymättä Suomelta. Kai se niinkin voi mennä. Toiseksi. Miksi edelleen BASF:n luvattomuutta Harjavallassa porataan. Miksi BASF ei hoitanut päästöjen käsittelyä niin, että Kokemäenjoki ei kärsi. Kun asia ei varmasti ole rahasta kiinni.

Kummallinen tämä "hyväveli-Suomi". Aina samat tyypit esillä samoilla foorumeilla: tällä tekstaripalstalla, kansanradiossa, TV:n sääkuvissa esimerkiksi. Muitakin tulijoita varmasti on, mutta he eivät koskaan pääse "sisäpiireihin". Ja tuskin näen tätäkään lehdessä.

Onko Porinan henkilöstömäärä suhteutettu kävijämääriin? Nyt jos koskaan se on tehtävä.

Ajateltuun lippakioskiin on varmaan ajateltu myös myyjää. Onko se paikallinen yrittäjä, joka korkeilla ylihintaisella vuokralla ajetaan loppuun? Vai aikooko kaupunki itse hoitaa kyseisen bisneksen ja lisätä työntekijöitä? Yleensä investoinneille odotetaan myös tuottoa. Miksi näen punaista?

Kas mikä yllätys, Karjarantaan nouseekin kaupaksi harmaa halpis peltihalli.

Olisi kyllä viisasta, että ennen vaaleja saisi käsityksen muidenkin puolueitten kuin kokoomuksen, perussuomalaisten ja demarien asioista. Yle ei taida siihen kyetä. Perussuomalaisten jatkuvaan natkutukseen maahanmuutosta kyllästyy. Kun mitään muuta ei ole listalla.

Kyllä oli ihanaa lukea lasten tekstareita (SK 30.1.) jotka esittivät omalla nimellään fiksuja mielipiteitään. Ilmeisesti suurin osa aikuisista ei muista nimeään tai pysty olemaan sanojensa takana, kun tekstailevat nimettöminä tai nimimerkeillä. Jotenkin en pysty arvostamaan viestiä, jonka takana henkilö ei pysty seisomaan. Minullakin joskus muisti pätkii, mutta vielä muistan nimeni. Hannu Lautamäki

Loistava 150-vuotislehti! Kiitos! Hyvää ja tasaisempaa jatkoa!

Hyvä ja ajankohtainen pääkirjoitus Tomi Lähdeniemeltä 1.2. juhlalehdessä. Näin se demokratia toimii, vaikka joskus voi antaa odottaa. Ihmisyys toteutuu vain demokratiassa. Kannattaa lukea pariin kertaan ja ajatella. Loukkeentolpp

Kirjaston uusi paikka voisi olla Cygnaeuksen koulurakennus. Tulevat sukupolvet vähenevät, lapsia syntyy vähän. Nykyinen kirjastorakennus kaipaisi kunnon remontin tai paikan vaihdon. On ehdotettu erilaisia rakennuksia kirjastolle. Cygnaeuksen koulurakennus on arvokas ja kauniilla keskeisellä paikalla, jossa myös Samkja Palmgren-konservatorio ovat lähistöllä, ja olisi kirjaston toimintaperiaatteen arvoinen rakennus. Lisäksi Cygnaeuksen suvun jäsenillä on ollut huomattavan suuri vaikutus Suomen sivistyksessä, ja samaa toimintaa on myös kirjastolla.

Vanha tyttöjen ammattikoulu kuin luotu kirjastoksi. Päättäjät, älkää enää miettikö!

Olenpa tässä ihmetellyt keskustelua hoitamattoman pääkirjastorakennuksen kohtalosta. Radikaaleimmissa ajatelmissa kannatetaan rakennuksen purkamista ja uuden, yhtä lyhytikäisen rakentamista tilalle. Sama Himmelin ja tyttöjen ammattikoulun tapauksessa. Toisaalta ihmetellään, miksi Porissa ei ole vanhaa tai arvokasta rakennuskantaa jäljellä. No, ei juuri ole eikä tule olemaankaan, jos kaikki yli 40-vuotiaat julkiset rakennukset korvataan aina uusilla.

Aluekohtaisen nopeusrajoituksen päättymisestä ilmoitetaan tien oikeassa reunassa (yleensä) olevalla liikennemerkillä. Siihen on merkitty päättyvä nopeusrajoitus. Miksi? Paljon tärkeämpää on tietää, mikä nopeusrajoitus siitä alkaa. Seppo Havukainen