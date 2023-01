Poria on pilattu kamalilla laatikkorakennuksilla jo vuosia ja pilattu Kokemäenjoen ranta-alueet kaupungin kohdalta tiuhaan sijoitetuilla "laatikoilla"

Tekstiviestipalstalla puidaan Porin pääkirjaston tilannetta.

Ylpeys on hyvän onnen äpärä.

Alkaa tympiä tuo kalsarimainos, jotain rotia tähän touhuun!

Vaalitaisto on alkanut. Kokoomuslainen presidentti arvostelee vasemmistohallitusta velanotosta.

Korkeakoulutukseen haki yli 60 000 opiskelijaa. Voiko tässä olla mitään järkeä! Jääkö tästä enää porukkaa lainkaan ammattien harjoittamiseen. Onko nyt kaikki ok?

Harri Lehtonen on aivan oikeassa siinä, että hallintoa on liikaa hyvinvointialueella. Näin rivikansalaisena sen huomaa lähinnä siinä, että työyhteisön poliitikko on keskimäärin kerran viikossa kokoustamassa kyseisessä toimielimessä päivisin. Sekin tuntuu työpaikalla, joten hyvä, jos vähennätte.

Ollaanko poliisissa sitä mieltä, että auton varastaminen päiväkodin pihasta on pahempi rikos kuin varastaminen vaikkapa kaupan pihalta. Ja eikö ole vaarallista jättää auto käymään päiväkodin pihalle. Voihan silloin joku vekara mennä sisälle ja laittaa vaihteen päälle. Mitä seuraisi siitä!

Vierailimme Porin urheilutalossa salibandyn merkeissä. Onkohan siellä Porin päässä tiedossa, ettei kyseinen pelialusta ole liukkauden ja kuluneisuuden vuoksi enää pelaajille ollenkaan turvallinen?

Tunnelma oli enemmän kuin katossa. Kiitos kaikille kannattajille Ässät-Ilves-pelissä. Hurmoksesta huolimatta kaikki sujui fiksusti.

Upee peli Ässät! Yhtenäisenä joukkueena kaikki tekee töitä. Hieno voitto. Kiitos!

Janne Toivonen. Kiitos niin hyvästä ja totuudenmukaisesta kirjoituksesta Porin rakentamisesta puuttuvasta itsetunnosta. Suurin osa porilaisista on kanssasi samaa mieltä. Poria on oikeesti pilattu kamalilla laatikkorakennuksilla jo vuosia ja pilattu Kokemäenjoen ranta-alueet kaupungin kohdalta tiuhaan sijoitetuilla "laatikoilla". Nyt vielä jokin lippakioski Kirjuriin! Voi hyvää päivää! Korjatkaa ensin kirjasto ja Himmeli ja tyttöjen ammattikoulu. Ajotiet ehdottomasti kuntoon. Hoitakaa kaupungin keskusta "eläväksi", että sitä voisi esitellä vieraspaikkakuntalaisille.

Luen yli 200 kirjaa vuodessa. Kirjasto on nykyään muutakin kuin kirjoja: välinevuokraamo, soittimia ja studioita, neuvottelutiloja, auditorio, ompelimo, tulostusta ja editointia, nuorisotiloja. Viedään nämä opiskelijoiden lähelle. Yhdistetään tyttöjen ammattikoulu ja Palmgren sekä rakennetaan parkkitalo. Kirjurinluotoon kioskirakennus, jossa wc:t, perusvalvonta onnistuisi samalla. Ajatellaan kerrankin isosti ja käytännöllisesti.

Porin kirjaston purkaminen olisi suorastaan barbarismia. Kaupungin historian tulee näkyä eri aikakausien rakennuksissa, ja kirjasto, kuten on todettu, on tyypillinen 70-luvun luomus. Vaikka itse kirjasto siirtyisi muualle, korjataan nykyinen rakennus johonkin tehtävään.

Koskahan Porin kaupungilta löytyisi määrärahoja tehdä pyörätie Paarnoorintien alkupäähän. Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä kulkee ilman valoja tai heijastimia huonosti valaistulla tiellä, monta läheltä piti -tilannetta sattunut itsellekin. Tarviiko jonkun kuolla tai loukkaantua pahasti ennen kuin kevyen liikenteen väylä saadaan?

Hienoa, että Satamaito siirtyy sataprosenttisesti biopohjaisiin pakkauksiin. Mutta mitä tarkoittaa "hyvästit fossiiliselle muoville ja isolle hiilijalanjäljelle"? Nykyiset pakkauksethan ovat kartonkia, jota olen pitänyt biopohjaisena. Missä on korvattava muovi ja korvataanko myös kartonki? Mistä muutos hiilijalanjälkeen? Valistusta kaivataan.

Tuo mitä tv 5:llä näytetään ja hehkutetaan, et on kansanhiihtoo, ei todellakaan ole mitään tekemistä hiihdon kanssa. Pelkkää tasatyöntöä, onko se mukamas jotain kansan suurta suosikkia. Ei todellakaan ole mitään tekemistä hiihdon kanssa, eli turha hehkuttaa. Parempi olla näyttämättä typerää touhua.