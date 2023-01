Uomaa ruoppaamalla pääsee isotkin alukset siltojen alta. Täältäkö luin?

Toimittaja Simula, vaunujen lähettämisen ongelma ei välttämättä ole Saksan historiassa, vaan Saksan johtajan historiassa. Sieltä kun kaivaisi, niin voisi löytyä ties mitä.

UKRAINAA on tuettava raskailla aseilla. Venäjällä on kädet täynnä Ukrainan sodassa, joten sodan laajentumisen uhkaa ei ole. Ainoa tapa sodan laajentamiselle olisi ydinaseen käyttö ja sitä Putin tuskin haluaa, koska se olisi oman haudan kaivamista.

Hei parkkipaikkakyttä, me eläkeläiset emme halua olla ilkeitä, joskus sairautemme rajoittaa liikkumistamme. Sinulle toivotan terveyttä. Nautitaan hetkistä, mitä meillä on jäljellä.

Mitä ihmettä: Valtio velkaantuu koko ajan ja pelkät korkomenot ovat tänä vuonna yli 2 miljardia euroa. Onko tämä sitä kestävyysvajetta? Linnan juhlat maksoivat lähes 260 000 euroa ja eri ministeriöiden pikkujoulut 286 000 euroa. Lisäksi jaettiin puoluetukea yli 11 miljoonaa euroa. Ei ole mitenkään uskottavaa tämän kaiken jälkeen, että meillä on kestävyysvaje?

Bromanilta hyvä ehdotus säästöksi: asumisen tuet pois. Ja ensimmäisenä Helsingin seudulta, sitten muista isoista kaupungeista. Tulee säästöä miljardi vuodessa. Kuka haluaa asua Helsingissä, maksakoon itse halunsa siihen.

UUSI KÄYTÄNTÖ tarpeen Promenadisalin konserteissa. Konsertti voi alkaa ajallaan, kun myöhästelijät pääsisivät vasta väliajan jälkeen saliin. Tämä on hyväksi havaittu käytäntö muualla. Samuli Edelmannin konsertin aloitus viivästyi kymmenen minuuttia myöhästelijöiden vuoksi.

Tekojääradan uusi, hieno aita valmistui syksyllä. Jo nyt se taas on rikottu. Aitatolppia on vinossa ja verkko rikkoutunut. Syynä on kenttämiesten huolimaton lumenkäsittely. Lumimassat työnnetään päin aitaa ja jälki on sen mukaista. Haloo, urheilukeskuksen kenttämiehet.

Miksi jatkuvasti tilakoot kasvaa, viljelykseen pinta-alat suurenevat, ostoskeskukset kasvavat, juomapullojen koko kasvaa jne? Siksi, että yksikkökustannukset alenevat. Tätä ei ole vielä Porin lentoliikenteessä käsitetty. Suuremmalla koneella lipunhinnat (yksikkökustannukset) olisivat matalammat. Halpa hinta tuo matkustajat. Mahtaisiko Ryanair lentää 30-paikkaisella museokoneella?

Kyllä täytyy olla turhaa rahaa, eikä kannata valittaa hintojen noususta, jos 18-vuotias terve nuori kulkee 2 kilometrin koulumatkan autolla.

Kierrätys- ja keräyspisteillä on astiat muun muassa muoville, paperille ja metallille, muttei biojätteelle. Saisiko pisteille myös biojätekeräysastiat?

Vinkki kahvilayrittäjille: hankkikaa myytäväksi minimunkkeja. Aina ei jaksa syödä isoja viinereitä ja munkkipossuja. Porin ja Tampereen välisellä tieosuudella olevissa huoltamokahviloissa tämä on oivallettu. Voin kertoa teille munkkien valmistajan, jos kiinnostutte.

Keittiömies

On Yleltä anteeksiantamatonta antaa Jari Tervon tehdä ohjelmaa Kekkosesta ja silloisista idänsuhteista. Jokaisen luulisi nyt näkevän, mitä Venäjä on nyt. Sitä samaa oli Neuvostoliitto silloin. Eli ei kannattaisi tehdä pikkunäppäriä piikittelyohjelmia vakavasta aiheesta.

Joku ihmetteli, ettei ole kalakauppaa torilla eikä kauppahallissa, täytyy marketista ostaa kalat. Ei ole hänkään tainnut torilla edes käydä. Kyllä torilla kalaa on, hallissa ei. Miten torit saataisiin uuteen nousuun, sitä vois miettiä. Että edes tiedettäisiin, mitä kaikkea torilta löytyykään.

Toisen maailmansodan jälkeiset 30 jatkuvan kasvun vuotta, joita sanotaan kultaisiksi vuosikymmeniksi, ovatkin osoittautuneet tosiasiassa tuhon vuosikymmeniksi, sillä ne loivat pohjan nykyisille ilmastonmuutoksille.