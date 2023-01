"Porilaisena veronmaksajana kysyn: Miten Porissa on kaupungin omistukseen tulleiden kiinteistöjen rakentamista valvottu ja miten niiden kiinteistöjen hoito on hoidettu?”

Kun kamera on heti risteyksen jälkeen, se kuvaa juuri sitä nopeutta, mitä risteyksessä ajetaan, eli on aivan oikeassa paikassa. Ylinopeutta ajaville tämä on ehkä ongelma, mutta niin pitääkin olla. Muille kamerasta ei ole mitään haittaa, vaikka olisi kuussa.

Porilaisena veronmaksajana kysyn: Miten Porissa on kaupungin omistukseen tulleiden kiinteistöjen rakentamista valvottu ja miten niiden kiinteistöjen hoito on hoidettu? Ongelmana Himmeli ja nyt kirjastotalo. Herralahden koulu lyötiin jo maan tasalle. Uutisoinnissa välittyy viesti, että terveet rakennukset, kuten vanha tyttöjen ammattikoulu ja Enäjärven koulu ovat riippana kaupungille. Pelastaako Lauri Inna tätä kaupunkia hullutuksilta?

Rakentakaa pliis uusi kirjasto, älkääkä tekohengittäkö peruskorjaamalla. Se vasta tuhlausta on ja lopputulokset usein surullisia. Ei halvalla yleensä saa hyvää.

Sisäilmaongelmainen

Porin kirjasto on taas yksi surullinen lisä listaan, joka johtuu kaupungin oman organisaation täydellisestä toimimattomuudesta. Eikö tilayksikössä ole muita työntekijöitä kuin päällikkö, vai hoitaako hän juuri ne korjaukset teipillä ja maalilla? Ei hyvältä näytä toiminta, kaikki rakennukset ovat aina purkukuntoisia laiminlyöntien seurauksena.

Pistää miettimään, miksi 50 vuotta vanhaa kirjastotaloa ei voi peruskorjata, mutta yli 100 vuotta vanhoja taloja kyllä peruskorjataan?

Kirjaston ja palloiluhallin rakentamiseen tai kunnostamiseen kaivataan uutta ajattelua. Mitä jos ne olisivat sama tila? Kulttuuri ja liikunta saman katon alle. Toinen toista palvellen ja kiinteissä kustannuksissa säästäen.

Voi tätä rutinan määrää tekstaripalstalla. Meinasi aamupala mennä väärään kurkkuun. Eiköhän jokaisella ole oma pesuaine mukana uimahallissa ja sillä voi pestä kädet wc-käynnin jälkeen, jos käsienpesuainetta ei ole. Kolehtihaavi: ei jatkoon.

Kaikkea ei voi oppia kirjoista. Myös elämä opettaa omalla tavallaan.

Kauppahallissa ei ole pitkään aikaan ollut kalakauppaa. Torilla sen sijaan on useitakin. Torilla on upeasti saatavana kotimaista villikalaa ja viljeltyäkin. Taatusti tuoreempaa kuin marketeissa, ja hinnaltaankin kilpailukykyistä. Norjan lohen ynnä muun tuontikalan voisi jättää ostamatta. Kotimainen on tuoreempaa, parempaa, ja usein halvempaa – ja ympäristöystävällisempää.

Pelkään sotaa! Miehenä ja kahden pojan isänsä kiitän Miika Liimattaa asian esiin nostamisesta. 1980-luvulla armeijassa opin pelkäämään itänaapuria. 2020-luvulla opin vihaamaan itänaapuria. Silti pelkään sotaa.

Ei sota ole kansakunnan suurin onnettomuus (SK 23.1.), vaan orjuus. Tätä kaikki eivät ymmärrä.

Antti Pekola

Peruskoulun opetuksen alasajo on seurausta älyttömistä uudistuksista. Ei kuunneltu pitkään opetustyötä tehneitä opettajia. Kaikkialle tunkeva digitaalisuus oli virhe koulumaailmassa. Ammattikoulun vähennetyt tunnit ja itseohjautuvuus, johon monikaan nuori ole kypsä, mahdollistivat koulutuksen alasajon. Suomesta on tulossa eriarvoistunut yhteiskunta. Pelottaa oikeistolaisten puolueiden nousu. Se on kylmää kyytiä ja koulutuksen alasajo jatkuu. Myös humanismia tarvitaan tässä kovien arvojen maailmassa.

Outoa porukkaa nämä opetusviranomaiset. Nyt kun jo useammissakin tutkimuksissa on osoitettu suomalaisten oppimistulosten romahtaneen, he ovat mankumassa itselleen lisää rahaa. Haluavat siis, että heidät palkitaan huonosti suoritetusta työstä.