Kaatopaikalla asunut paperitehtaan Kake ei valittanut olojaan. Kerrostaloja omistava paperitehtaan Make ei kyllästy vinkumaan pientä eläkettään.

Elämämme perustana on nykyään rajattoman kasvun tavoittelu, joka johtuu pääosin pääomaomistajien voitontavoittelusta. Sillä on tuhoisat seuraukset ympäristölle ja näyttää siltä, että se loppuu vasta, kun kaikki on tuhottu ja huomataan, ettei rahaa voi syödä.

Onko kalakauppa siirtymässä hallista ja torilta kokonaan marketeihin? Mieluummin ostaisin kalaa tuoreena torilta.

Satakunnan hyvinvointialueen infektiovastaanotolla on tosi hyvä ja asiantunteva palvelu. Kaikki pitkittyneeseen flunssaan liittyvät asiat hoituivat kerralla, esimerkiksi hoitajan ja lääkärin tutkimukset, verikokeet ja röntgenkuva. Aikaa tilatessani hoitajan kysymykset olivat perusteellisia, lisäksi oman vastuuhoitajan saaminen oli tosi hieno uusi asia. Kiitos hyvästä hoidosta.

Seuraava lainaus on Mahatma Gandhilta: On monia asioita, joiden puolesta olen valmis kuolemaan. Mutta ei ole yhtäkään, jonka vuoksi olisin valmis tappamaan.

Suomi on nykyään omavaraisempi sähkön suhteen kuin vuosikymmeniin ja muutaman vuoden sisällä ollaan täysin omavaraisia. Kiitos tuuli- ja ydinvoiman. Vetytalous tekee tuloaan ja voidaan päästä myös turpeen kanssa näpertelystä eroon. Kunpa myös päästäisiin eroon fossiilisesta energiasta, kuten öljy ja hiili, niin oltaisiin myös muunkin energian suhteen omavaraisia, eikä tarvitsisi kantaa rahaa ulkomaille niiden maksuun.

Taas vietiin köyhältä yksi huvi, kun ralli siirtyi kolmoselle. Kanavapaketteja vaan pitäisi ostaa, jotta rallia näkisi. Kyllä ennen oli paremmin.

Kyllä se kelakorvaus oli yksityislääkärin vastaanottomaksusta aiemminkin niin olematon, ettei tunnu missään, vaikka se muutama euro poistettiin. Ei ollut pienituloisella varaa käydä ennenkään.

Pääministerin käytökseen vapaa-ajalla puututtiin kyllä, mutta poliisin käytökseen vapaa-ajalla ei puututa. Esimiestaholta todettiin, että on siviiliasia. Onko näin?

Ei ole järjen häivää kotitalouksien asioiden hoidossa. Miten ikinä on mahdollista, että 17-vuotiaille ostetaan oma auto, jotta nuori voi liikkua itsenäisesti. Mitä nuori tästä oppii tulevaa elämää varten? Ymmärrän sen, että maakunnissa nuoret saavat aikaistetun kortin. Mutta kaupungeissa. Mitä sillä on käyttöä esimerkiksi Porissa?

Hyvä, että suojateiden hidasteista kirjoitellaan, nehän ovat kaikki Porissa väärässä paikassa. Niiden pitäisi olla kauempana suojatiestä, että vauhti olisi pieni suojatiellä. Silloin vieraskin tietäisi vaaran paikan.

Jännä ajattelutapa, että ihminen, joka puolustaa oikeuttaan koira-/lemmikkivapaaseen elämään ja alueisiin, on koira- tai lemmikkivastainen. Aina ei myöskään ole kysymys jätöksistä tai haukunnasta. Kun kerran muun muassa koirille on omat luvalliset alueensa uimiseen ja vapaana juoksenteluun, niitä olisi suotavaa käyttää. Oletko muuten koskaan ajatellut, että koirilla on oikeus juuri näihin omiin puistoihin ja uimarantoihin. Samoin kuin meillä "koiravastaisilla", lemmikkivapaan elämän puolustajilla on oikeus omiin, ihmisille tarkoitettuihin alueisiin.

Näille Naton vastustajillekin kelpaa varmasti Naton tuoma sotilaallinen turva. Jos he haluavat Venäjän syliin, niin he voivat ihan vapaasti sinne muuttaa. Siellä ei kukaan halua Natoon.

Onko maailma tullut hulluksi? YK pyörittää hyväpalkkaista virkailijakuntaa saamatta mitään aikaiseksi, vain tyhjänpäiväisen lausunnon silloin tällöin muistutuksena olemassaolostaan. Venäjä on keskittynyt tappamaan ukrainalaiset. Iran tappaa ihmisiä keskiaikaiseen tyyliin vain mielipiteiden vuoksi. Israelista on hyvää vauhtia tulossa terroristivaltio, sitähän se on ollut vuosikymmeniä sortaessaan palestiinalaisia. Mutta juutalaisten menneisyyden takia muut maat ovat hiljaa.