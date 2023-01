Mitä sellaista meillä suomalaisilla on, jota harvalla muulla on? No tietenkin kaunis ja puhdas luonto, joka on yli sukupolvien siirtyvä korvaamaton aarre. Luonto suo meille elämisen edellytykset, saamme elämyksiä luonnosta ja olemme lähtöisin luonnosta. Luontoa on siis syytä vaalia. Perussuomalaiset kuitenkin esittää ympäristöministeriön lakkauttamista eli sen tahon lakkauttamista, joka huolehtii meidän suomalaisten tärkeimmän ja tuleville sukupolville periytyvän aarteen hyvinvoinnista.

Paljon puhutaan ja kirjoitellaan koulukäyttäytymisestä, oppilaiden häiriköinnistä ja heidän vanhempiensa Vilma-viesteistä, joissa syyllistetään opettajia kurinpidollisissa asioissa. Olisi oppilailla ja vanhemmilla peiliin katsomisen paikka – vaikka yhdessä. Ja yksi hyvä katsottava olisi Supernanny Suomi -ohjelma. Kyllä välillä meinaa omatkin hihat palaa ja kynnet alkaa syyhyä, kun niitä perheitä katselee. Onneksi he ymmärtävät pyytää apua ja ottavat sitä avoimesti vastaan.

Vierutie on turvallinen autoliikenteelle, kun sinne saadaan pysäköintikielto kadun molemmille puolille. Kadulle on nyt hankittu läpiajokielto, koska asukkaita ärsyttää autoliikenne autotiellä. Katselmuksessa katu on todettu kapeaksi ja siinä on mutka, silti se on aina täynnä asukkaiden parkkeerattuja autoja. Tuohitien asukkaat on jälleen unohdettu päätöksiä tehtäessä. Mutta onneksi saadaan Tuorsniemeen taas uusi suljettu katu, niitähän täällä riittää.

Kumpi on tärkeämpi asia, lippakioskit vai 149 miljardin maksamaton velka?

Antti Pekola

Kontti tarjosi 50 prosentin alennuksen kaikista tuotteista, niin eikös trokarit olleet paikalla kello 8. Tämähän on hyvää bisneksen edistämistä vai miten niin kuin teidän mielestänne meni? Kuka tässä voitti?

Pettynyt

Aika ajoin tulee ilmi tuo Porin lentokenttä ja sieltä kulkeva lentoliikenne. Miksi ei siis voisi vaikka Porin Ilmailuopiston viimeisen vuosikurssin oppilaita opettajineen hyödyntää Pori–Helsinki-lennoilla? Saisivat oppilaat kunnon koulutuksen isoille kentille ja sitten olisi turvattu myös tuo Porin kentän tulevaisuus.

Mietteliäs

Osa suomalaisista on sekoittanut päänsä liikaopiskelulla. Heidän mielestään puheesta joka kolmas sana pitää olla amerikkaa, seteliautomaatissa debit ja credit ja tärkeä laite on defibrillaattori, vaikka kansalle selkeämpi nimi olisi sydäniskuri. Tämä pakkoamerikan tunkeminen joka rakoon pitää loppua.

Pienellä bussipysäkillä lojuu iso koiran jätös. Osan päälle oli selvästi joku jo ehtinyt aamun pimeydessä astua. Yritä siinä sitten harppoa jätösten yli bussiin. Tämä on nykyään se ongelma, kun ei ajatella muita kuin itseään. Jos itse ei käytä bussia, eikä myöskään bussipysäkkiä, niin eihän silloin niitä koiran jätöksiä tarvitse siitä korjata. Äly hoi älä jätä. Taisi kyllä jättää jo tältä ihmiseltä, joka ei korjannut jätöksiä. Kaikenlaisia se leipä elättääkin.

TIELIIKENNELAKI on huono, jos se sallii jonkinlaista tulkinnanvaraa Tiilimäen huoltoaseman pihalta poistuttaessa yleiseen liikenteeseen. Senhän pitäisi olla kategorinen väistämisvelvollisuus. Vai jotain muuta?

Viraton inssi

On käsittämätöntä, kun uimahallin wc:stä on puuttunut käsienpesuaine ties kuinka kauan. Kun kysyn miksi, niin sanovat, etteivät saa toimittajaan yhteyttä. Ehdotukseni on, että laitetaan kolehtihaavi kahvioon, jotta saadaan hommattua pesuaine.