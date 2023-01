"Pori on ehkä maailman ainoa merenrantakaupunki, jonka sydämeen ei valtavasta jokiuomasta huolimatta pääse kuin pikkuveneillä”

Kirjoittajan mielestä jokiyhteys mereltä Porin keskustaan on hukattu mahdollisuus.

Porissa tarvitaan yleinen väestönsuoja ja palloiluhalli. Voitaisiinko toimia järkevästi ja yhdistää nämä samaan tilaan, kuten monella paikkakunnalla. Kaksi kärpästä...

Käteisen käytöstä voisi liikkeissä luopua täysin. Ei olisi iltamyöhään kassan laskua, ei olisi riskiä ohi kassan myynnistä, ei olisi pankin perimää palkkiota kassojen talletuksesta, eikä kassan riskialtista kuljetusta yösäilöön. Kortin käyttäjäkin voisi varmistella, minne fyrkat kadonneet. Onko ne pihistetty vai pudonneet?

Ei pidä ihmetellä oppimisen alhaista tasoa, jos ylä- ja alakoulussa ei tarvitse osata mitään päästäkseen seuraavalle luokalle. En olisi itsekkään oppinut, jos ei olisi ollut vaara jäädä luokalle.

Entinen ammatillinen opettaja

Nyt olisi paikallaan pistää muutama varoitustaulu Kirjurinluotoon, etteivät seikkailunhaluiset lähtisi kokeilemaan jäälohkareiden päällä hyppimistä. Voisi varmaan lehteenkin laittaa varoituksen. Ja vanhemmat: varoittakaa vaarasta jälkikasvuanne.

Miksi Porin kaupungin täytyy kaikista päätöksistä kysyä konsultilta neuvoa? Eikö virkamiehet ole palkattu sitä varten, että ne antaa ohjeet päättäjille sekä tekevät myös omia päätöksiä.

Rauman RMC-telakassa on jotain pielessä. Yhtiön tilauskanta on yli miljardin. Ja kuitenkin näperretään 20 työntekijän työsuhteen päättämisestä. Ei tunnu järkevältä.

Miksi Suomen oikeuslaitos sallii syytteessä olevien peittää kasvonsa? Sehän on oikeuslaitoksen halventamista.

Olipas ihana ja liikuttava tarina Sylvia Koskisesta ja Siiri-nallesta (SK 19.1.). Oikein hyvää kevään odotusta heille. Tällaisia tarinoita lisää.

Olen huvittuneena seurannut esimerkiksi Prisman piha-alueella olevien lapsiperheille varattujen parkkipaikkojen käyttöä. Iso osa käyttäjistä on eläkeläisiä, jotka surutta ovat omineet nämä paikat itselleen. Ei se pieni kävelykään huonoa tekisi, vaikka ihan oven eteen ei pääsisikään pysäköimään.

KOIRIEN LOISISTA. Taas tuli esille koirien loiset ja parasiitit, jotka voivat tarttua ihmisiin. Paikkakunnallamme on noin 50 prosentilla kotitalouksista koira/koiria. Onko jossain todistettu, että ihminen on sairastunut koiran loisesta? Emme ole koskaan kuulleet loistartunnasta uimarannalla, jonka on aiheuttanut koira. Netissä voi löytää tietoa siitä, että Suomessa koirat ovat niin hoidettuja, puhtaita ja terveitä, etteivät tartuta sairauksia ihmisiin.

No niin... Nyt aletaan jo varaamaan aikoja, koska lunta voi aurata (SK-tekstarit 19.9.). Olisikohan jo tuossa lapsiperhe- tai työssä käyvien iässä aika alkaa miettiä vähän muutakin kuin minä-minää? Täällä maailmassa, ja jopa Porissa, on muitakin kuin se oma, sinänsä nätti, napa. Kiva, kun se aura-auto kuitenkin tulee.

Hän joka valitti lumenauraajan harrastuksesta (?) aamutuimaan ja haluaisi perheineen nukkua: katsopas peiliin. On meinaan paljon ihmisiä, jotka menevät töihin todella aikaisin ja lumenauraajia, joilla paljon muutakin aurattavaa kuin asuntosi edusta. Toki voisit ehkäpä aurata sen kotitiesi käsipelin sitten ihan itse. Pessimistiset satakuntalaiset ärsyttävät.

Pidimme ihan itse lumenauraajien kokouksen, jossa tehtiin lista kaduista ja teistä, joihin meitä ei kaivata lumimyräkän sattuessa. Se helpottaa ja nopeuttaa tyytyväisten alueiden aurausta.

Minkähänlaisella hinaajalla enää pääsee jääpatoja avaamaan? Pihlavanlahdella uomaa ei ole ruopattu vuosikymmeniin. Onko edes 1,5 metriä vettä matalimmissa paikoissa? Pori on ehkä maailman ainoa "merenrantakaupunki", jonka sydämeen ei valtavasta jokiuomasta huolimatta pääse kuin pikkuveneillä. Mahdollisuus olisi jopa matkustaja- ja rahtiliikenteeseen, mutta väylää pitää tietysti hoitaa, kuten muuallakin.

Turkki lomaboikottiin.