Porissa – kuten myös monissa muissa kaupungeissa – vanhaa rakennuskantaa on etenkin keskustan alueella aikojen saatossa purettu paljon uudisrakentamisen tieltä. Kirjoittajan mielestä esteettisesti kehitys on ollut miinusmerkkistä.

Lehdessä kirjoitetaan siitä, miten liikkumattomuus tulee maksamaan yhteiskunnalle paljon (SK 15.1.). Se on kyllä väärä huomio, etteivätkö poliitikot olisi asiaan tarttuneet. Esko Aho jo 1990-luvulla sanoi, että ihmisten täytyy liikkua, siitä voisi jopa palkita. Mutta voi sitä tyrmäystä medialta ja muilta puolueilta. Että niin. Liikuntaa voi muuten myös harrastaa ilman valtavia investointeja. Ei aina halleissa.

Miten on mahdollista, ettei nykyisin koulussa anneta enää mitään rangaistuksia, esimerkiksi jälki-istuntoa, huonosta käytöksestä? Kyllä loppuvat kohta opettajat tästä maasta. Ja missä on hyvin käyttäytyvien lasten opiskelurauha?

Reposaarelaisilla ikuinen vappu, kun saavat noin komiat rakennukset käyttöönsä priimakuntoisina. Kiitos Pori.

En ihan ymmärrä, miksei maksuvälineenä käy jossain paikoissa enää käteinen. Rahaahan sekin on, ja vielä todellisempaa kuin kortilla oleva raha, joka on vain digitaalisia numeroita. Pitäisikö alkaa tällaisissa paikoissa sanomaan, etten omista korttia? Kävisikö se käteinen sitten?

Jotkut tekstarit huomauttelivat ja ehkä naureskelivatkin erästä kirjoitusta, jossa oli aiheena ns. Overtonin ikkuna. Overtonin ikkuna on politiikan tutkijoiden käyttämä käsite, joka viittaa sallittuihin keskusteluaiheisiin.

Porin puistojen suunnittelusta vastaavat, lukekaahan Minttu Havun väitöskirja tai ainakin tiivistelmä. Vain vuosikymmeniä vanhat puut ovat hiilinieluja ja istutetut uudet päästöjen lähde jopa 14 vuotta, ja sama aika vaaditaan vielä lisää ennen kuin puut sitovat hiiltä. Kun olin nuori, Porin keskustan neljän puiston puut kaadettiin kaikki mukamas vaarallisina ja istutettiin uudet tilalle. Siis kaikki. Itkin. "Puistonhoito" oli totaalinen katastrofi niin luonnolle kuin mielellekin. Mutta ehkä mammuttimokistakin voi oppia.

Miksi Porissa pitää aina rakentaa uutta ja rumaa, eikä korjata vanhaa ja kaunista?

Ensin valitetaan Kirvatsin kioskista ja sitten samat henkilöt vetää kesällä siellä jädeä naamariin suu messingillä.

Tehdäänkö se lippakioski lippisäijiä varten?

Ehkä itsekin toimisin porilaisten rakennusliikkeiden puolestapuhujana kaupungin kilpailutuksissa, jos velipoika toimisi sellaisessa toimitusjohtajana.

Yyterin lentokentän toteutuessa saadaan myös matkustajalaivaliikenne Porin satamaan. Meri on Porin alueella sellainen vetonaula, jota ei enää pidä hukata.

Kovin on koiravastaisuutta tällä palstalla. Kyllä asia niin on, että ihminen luontoa pilaa, ei eläin. Esimerkiksi Yyteri: mitä haittaa koirasta on? Oikeasti ei mitään. Ihminen sen sijaan roskaa ja tekee ilkivaltaa. Siihen koirakieltokylttiin pitäisi laittaa ihmisen kuva.

Ei Nato Suomea kaipaa, vaan Nato kaipaa Suomen maksamia suuria jäsenmaksuja ja innokkaita ammattisotilaita.

Muovikorkit piimä-, maito- ja kermatölkeissä ovat täysin turhia. Sen kuin leikkaat saksilla kulman pois. Toimii hyvin.

Mikä on tilanne Sulkakynä-taideteoksen kohdalla? Olisi tutkivalle journalistille hommia. Onko rahat vielä tallella? Jos ei Porille kelpaa, joku muu voisi rakentaa.

nuoriso ahdistuu ja tylsistyy joka paikassa, nyt kuulemma työssä. Totta vie. Pitäisikö nuorista hyvin pian nousta kapina tällaista nuorison lamautumista vastaan? Nyt olisi korkea aika nuorten ryhdistäytyä. On täysin varma, että nuoret ovat suurelta osin syyllisiä itse tällaiseen jatkuvaan valittamiseen, mihin he ovat antautuneet, sosiaaliväen suosiollisella avulla.

Kukaan ei moiti sinua kotonasi omassa saunassa, vaikka heittäisit kuinka paljon löylyä. Uimahallissa huomioi muutkin. Nuoria moititaan "minä, minä" -ajattelusta, mutta vanhat äijät on pahimpia.