Tekstiviestipalstalla surraan suomalaisten huonontuneita oppimistuloksia ja kirjan arvostuksen laskemista.

Miksi se, joka heittää kunnon löylyt saunassa saa moitteita ja käyttäytyy muka väärin, eikä se, joka vinkuu, että on liikaa löylyä... se on sauna. Älä mene sinne, jos et löylytystä halua. Ja kuka sen määrittelee, mikä on liikaa löylyä. Höh.

Kiitos Itä-Porin lähipalvelukeskukselle ja Satasairaalan päivystykseen sekä osastolle ja korvapolille hyvästä ja asiantuntevasta hoidosta nenäverenvuototapauksen johdosta! Ambulanssin henkilökuntaa unohtamatta. Harri

Ei tarvita ainuttakaan lippakioskia ennen kuin se kauan kaivattu palloiluhalli on valmistunut.

Kirjurin lippakioski on tyylikäs rakennus hienolle paikalle, mutta aivan liian kallis porilaisille! Yksityinen rakentamaan vuokratontille ja vanha yrittäjä siihen. Ja että porilaisten olohuone... 30 neliöö! Poriin avattiin vuoden alussa kaupungin päiväkoti: Sisustaminen tapahtui suljetuista päiväkodeista jääneillä huonekaluilla, liinavaatteet toisten päiväkotien vanhoja ylimääräisiä. Lapsia olisi tulossa hoitoon enemmän kuin pystytään ottamaan. Onneksi päiväkodissa on upea henkilökunta, joka tekee työtä sydämellä.

Osataan sitä muuallakin. Espoon liito-oravatolpat maksoivat 200 000 euroa. Tolpat pystytettiin, että liito-oravat pääsisivät Kehä kakkosen yli, vaan eipä ne käytä tolppia. Ei tuo Kirjurin kioskin hinta tunnu yhtään korkealta.

Musan Salaman ja FC Jazzin juniorijoukkueiden yhteistyöstä kerrottiin viime vuonna lehdessä. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Oliko liian kaunis ajatus utopiaa? Voisivatko seurojen johtajat kertoa, missä nyt mennään?

Emme tarvitse poliitikkoja, jotka riitelevät keskenään. Heidän pitää yhteistyöllä hoitaa Suomen asioita, sitä varten heidät on valittu.

Leppäkorvessa on erittäin suosittu pulkkamäki, jonka ylläpito ei maksa oikeastaan mitään. Nyt paikka on iltaisin vaarallinen, koska ainoa lamppu on pimeänä. Kipin kapin korjaamaan!

Olisi hienoa kuulla, kuinka moni veteraanin ja invalidin leski sai avustusta, jota sai verkosta hakea. Marraskuulla hakemuksia oli tullut parikymmentä 200 mahdollisesta.

Ei tarvitse syytinkiaikaan mennä, Valtatie 2 meitä kaikkia lähellä rakennettiin työllisyystöinä, isät asuivat viikot työmaan parakeissa. Oli selvää, että raha tuli vain töitä tekemällä. Ylioppilas vm- 69

Suuri asiavirhe perjantaina tekstaripalstalla. Kunta ei myynyt huutolaisia eniten maksavalle, vaan sille, joka vaati kunnalta pienimmän maksun. Näin kunta pääsi halvalla ja huutolaisen ottaja sai orjan.

Vastauksena viestille SK. 13.01. Sitä juuri pelkään, että tulee sellaiset ajat, joita kuvailit. Tämä vihervasemmistohallitus on laittanut Suomen jo siihen jamaan, että kaadutaan velkataakan alle ja työntekokin on vapaaehtoista, joten verotuloja ei kerry. Pian ei ole enää varaa maksaa kansalaisille mitään tukia.

Nyky-yhteiskuntaa leimaavat kiire ja kilpailu. Heikoimmat eivät enää pysy mukana, vaan kaatuvat matkalla. He vaativat paljon hoivaa ja tukea, etteivät syrjäydy kokonaan yhteiskunnasta.

On aivan vastenmielistä, kun kaiken maailman kasvisruokaa pummataan markkinoille lihan kaltaisena tuotteena. Tämä on todellista kuluttajan vedättämistä ja harhautusta. Kyseessä todella epäasiallinen markkinointi. Kuin myytäisiin Ladaa Mersun ominaisuuksin. Milloin kuluttaja-asiamies herää.

Oppimistulosten sanotaan heikentyneen Suomessa rajusti 2000-luvulla. Tämä on kyllä ollut selvästi havaittavissa. Päässälaskutaito on täysin hävinnyt. Asennekin päässälaskua kohtaan on nykyään halveksiva. "Miksi laskea päässä, kun on laskin!” Hyvä ilmentymä on myös se, miten kirjaan nykyään suhtaudutaan. Ennen kirjan lukeminen saattoi olla arvostuksen aihe. Nykyään katsotaan kirjan lukijaa kieroon. Mutta hintaa nyt maksetaan. Ja se on kova.