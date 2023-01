Tekstiviestipalstalla ollaan myös sitä mieltä, ettei puoli miljoonaa lippakioskista ole erityisen paljon.

Tyylitaju nyt täysin hukassa niin suunnittelijalta kuin tilaajaltakin. Betoniaidannetta ja kivetystä Kirjurin maisemallisesti herkimmälle paikalle. Huh. Lasikaappi ja mitään suojaa tarjoamaton lippa. Eikö ollut järkevämpää ja hienovaraisempaa vaihtoehtoa tai paikkaa.

On jotenkin ihmeellistä, että meidän poliittisesti valitut päättäjät eivät osaa hahmottaa, mitä tänä päivänä maksaa mikäkin. Kioskista lausutut kommentit kertovat sen. Jo havainnekuvaa katsomalla ymmärtää, että hinta on helposti puolen miljoonan luokkaa. Ei paha.

Kirvatsin kioskin puolen miljoonan kustannusarvio on suurin piirtein hyvinvointialueen puoluetuki. Joka kuulemma on mitätön summa. Kioski on kertaluontoinen kustannus, plus ylläpito- ja mahdolliset huolto- ja korjauskustannukset, jotka eivät ole ennenkään olleet tarpeen kaupungin rakennuksissa.

Puolen miljoonan euron kioski Kirjurinluotoon. Kyllä nyt täytyisi löytää henkilö, joka lyö nyrkkiä pöytään ja sanoo, että tällainen pöyristyttävä holtiton varainkäyttö ei ole mahdollista Porin kaupungissa.

Kirjuriin pitäisi remontoida WC ja pukuhuonetilat rannalle, eikä rakentaa lisää kioskeja. Vanhat vessat ovat todella nolossa kunnossa. Entä se yleinen sauna, mikä sen tilanne on?

Nyt kun Porin kaupunki rakentaa hienoja rakennuksia, niin olisi aika panostaa myös kiinteistönhoitoon. Muuten nämäkin on taas homeessa ja purkukunnossa muutaman vuoden kuluttua.

Suomessa oli muinoin tavoite olla sähkön suhteen omavarainen valtio. Sähköntuotannon vihertymisen myötä olemme menettäneet omavaraisuuden, jonka seurauksena maksamme sähköstä ylihintaa satoja prosentteja. Valtionvelastammekin merkittävä osa on sähkön tuonnista aiheutunutta, tämän yksinkertaisesta yksinkertaisimman teollisuustuotteen.

Satakunnan hyvinvointialue, Porin perusturva vastasi, ei edes puhelujonoon päässyt: ”Puhelunne ohjautuu takaisinsoittopalveluun. Takaisinsoittopyyntö vahvistettu”. Kysyisin, mikä on maksimiaika, jonka kuluessa takaisin soitetaan, ennen kuin teille saa soittaa uudestaan. Viikko? Ja taas odotetaan takaisinsoittoa viikko? Kiireettömän ajanvarauksen hoitoonpääsytakuu? Tutkivaa journalismia tarvitaan.

Lumitöidenkin viimeistelytaito tietenkin kiinni maksutasosta. Halvimmalla tarjouksella et voi vaatia viiden tähden palvelua.

Lakatkaa nyt poraamasta aurauksista, ihan mahdotonta siinä on huomioida jokaista autoa ja tienpäätä. Ja hyvää se tekee vähän lapioida, ketkä pystyy. Ja kyllä se porilainenkin voi opetella auttamaan sellaista naapuria, joka ei pysty.

Ihminen mahtavuudessaan kuvittelee, että tätä menoa tuhoamme koko maapallon. Ei niin, tuhoamme vain itsemme muuttamalla alkuaineita ihmiselle myrkylliseen muotoon. Maapallo säilyy ja kiertää radallaan. Uudet eliöt kehittyvät tuhomme jälkeen.

Sydänlämpöinen kiitos kahdelle Nomo Group Porin asiakaspalvelijalle sekä pariskunnalle, jotka riensitte auttamaan isääni hänen kaatuessaan Uusikoivistontiellä perjantaina 13.1. Kiitoksen ansaitsee myös combilanssin hoitohenkilökunta, kuten myös ensihoito. Kaikkea hyvää teille!

Tea Kekki

Ville Hammarbergille kiitos hersyvästä kolumnista! Lähti lauantaipäivä hyvillä nauruilla alkuun.

Suomen metsissä ei ole ennallistamistarpeita. Sen sijaan Suomen- ja Pohjanlahden rannikolla ja saaristossa on kiireellinen ennallistamisen tarve. Kaikki nuo ennen niin kauniit rannat, saaret ja luodot tulee heti vapauttaa kaiken tuhoavista merimetsoista. Ne ovat vieraslaji, joka ei kuulu luontoomme. Nimimerkki Ilmari Metsä