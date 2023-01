Koiria kohtaan toivotaan myös lisää suvaitsevaisuutta tekstiviestipalstalla.

Hyvä pissavaivoista kärsivä kanssakumppanimies. Myös meille miehille tarkoitettuja vaippoja on kaupoista saatavilla ja erikokoisia. Minua ei vaipat häiritse. Mutta kaduille kuseskelu häiritsee.

Vasta noin kymmenen vuoden päästä myönnetään, että tämän ajan viisain mies oli kuitenkin Paavo Väyrynen.

Näillä palstoilla on paljon kolpakkostrategeja. He ovat huomattavasti minua viisaampia! Antti Pekola

Kiitos Simo Pukkila mielipiteestäsi "Nuppi turvoksiin ja todellisuutta pakoon" (SK 11.1. s. B8). Olen kanssasi samaa mieltä.

Sinä pientalon asukas. Kiitos 83-vuotissyntymäpäiväonnitteluista! Asut seinäni takana. Kolmen postilaatikon lumen luonti ei kuulu minulle. Ota yhteys asunnon omistajaan. Se niistä hyvistä tavoista!

Voihan Overtonin ikkuna! Piti lukea kahteen kertaan, eikä jutun tarkoitus ja sisältö vieläkään selvinnyt. Kauas ovat perussuomalaiset nuoret pojat erkaantuneet SMP:n Vennamon ja Poutiaisen ajatusmaailmasta. No, siitä vain ihmisläheistä politiikkaa tekemään! Hyvät on eväät!

Kukaan ei enää mainosta keittoastioita, jotka toimivat hyvin vain tavallisella sähköhellalla. Uudet lupaavat paljon, mutta kestää, eikä paista.

Työvelvoite, kyllä kannatan. Tuet pois, tai niin, ettei niillä tule toimeen.

Onko loppuunmyyntiä, jos koko ajan saapuu uutta tavaraa. Harhauttavaa.

Ohisalon ilmoitus siitä, etteivät vihreät sovi perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen oli ihan tarpeeton. Kannattaisi ennemmin miettiä ja kääntää asia niinpäin, että huoliiko joku ylipäätään vihreitä poliitikkoja kanssaan hallitukseen.

Koiria kohtaan pitäisi olla suvaitsevaisempi myös Porin seudulla! Turha kenenkään valehdella, että saa allergiaa, kun koira menee ohi! Asia kun ei näin ole! Vaatii koiran koskettamisen tai pienessä huoneessa koiran kanssa olemisen!

Ikävää, kun koiranomistajat eivät ymmärrä mitä Yyterin kieltokyltti tarkoittaa. Miksi ihmeessä koirille on oma ranta, sille löytyisi muutakin käyttöä. Suljetaan koiraranta.

Puuta tarvitaan hurjasti. Sahat ovat pian ääntä nopeampia. Mutta mistä puuta. Tukkirekat jylläävät aamusta iltaan. On täysin varma, että puu loppuu Suomesta, ainakin käyttökelpoinen. Venäjä on jumissa vuosisadan. Eikö Suomeen millään saada viljelypuuta, jonka kasvuaika olisi vaikka puolet nykyisestä. Ei kait sellun laatu siitä huonone. Ja istuttaminen on saatava paljon nopeammaksi ja sitä on lisättävä rajusti. Siitä on valtion tehtävä vaikka sijoitusrahastojen kautta houkuttelevaa kaikille ihmisille. Rahaston tuotot verottomiksi. Yhteinen huoli.

Harvennuksissa vajaatuottoiseksi hakattaessa puunkorjaaja on räikeästi rikkonut sopimustaan metsän käsittelystä, paitsi jos omistaja itse hakkaa, mikä on äärimmäisen harvinaista. Metsänomistaja on oikeutettu koviin korvauksiin, ja niitä pitää vaatia. Missä metsänhoitoyhdistys on nyt, kun edunvalvontaa kerrankin kaivattaisiin? Syytettynäkö?

Matias Marttinen, olet luvannut toimia laadukkaan diabeteshoidon puolesta. Nyt monet diabeetikot jäävät vaille Ozempicia, kun samaa lääkettä määrätään myös laihduttajille, ja tuotetta saadaan Suomeen vain pieni määrä. Mitä aiot tehdä asialle? Nousee se paino diabeetikoillakin ja samalla myös verensokerit.

Kiinnostaneeko moniakaan, miten päin lusikka suussa on. Toimitusta varmaankin, vai liekö poliittinen lehden suuntaus. Pohtija

Lapset, vanhukset ja vammaiset on oiva säästökohde. Niin myös sote-uudistuksessa. Perhehoitajien palkkiot laskevat roimasti. Onneksi johtajia valittiin paljon ja heidän palkkansa hyvät. Jaksavat tehdä työnsä.