Tekstiviestipalstalla ei sähkötukipäätös saa arvostusta.

Tekstarin lähettäjällä on tuore idea. Porista voisi lentää kauemmaskin kuin Helsinkiin.

Keskellä Kirjurinluotoa sijaitseva puurakenteinen ja yli-ikäinen ravintolarakennus pitää purkaa, sillä se ei sovi ollenkaan samaan kuvaan uuden arkkitehtoonisen kioskirakennuksen kanssa. Kioskin läheisyyteen voisi rakentaa vastaavanlaisia kerrostaloja, joilla oluttehtaan ja Satamaidon alue on täytetty.

Hienoa, kun kaupunki kehittää Kirjurin aluetta, kioskista tulee upea.

Tarvitaanko kirjuriin noin kallista kioskia. Kioski ja ravintola jo ovat. No more.

Kirjuriin sopii vain puumateriaalista tehdyt rakennukset. Ei siis moderni tiili- tai kivirakennelma.

Siirretään puistojen risteyksessä tyhjillään oleva lippakioski kaupunkijunalla Kirjuriin. On jo valmis rakennus.

Uusi päiväkoti ei, lippakioski kyllä. Mikä porilaisia päättäjiä oikein vaivaa.

Nyt loppuu se kitinä, kioskirakennus tulee Kirjuriin ja se on hyvä. Muuten inistään ku sitä ei ole. Ja yks kestoaihe tuo auraus, säät on mitkä on, tekevät miehet parhaansa kuitenkin. Jokane voi lisäks heiluu oma kola kans.

Niinpä. Aikuisille tarjottavat elokuvat televisiossa nyt ovat mitä ovat. Raakaa ja vielä raaempaa! Sitä on jo lapsille tarjottavissa piirrosanimaatioissa, joissa vain kovat pärjää! Hei haloo!

Tämä maa ei kaipaa lisää työttömiä. Toivoisi, että palkataan ensin suomalaisia oman alansa osaajia. Moni yritys ulkoistaa rekryprosessin työnvälitysfirmoille, mielestäni näillä firmoilla on vastuu tällöin työllistää ihmisiä. Toki itse mielelläni suosin suoraan yrityksen kirjoille työllistymistä, mutta nykyään välitysfirmojen käyttö on niin yleistä.

Joku ihannoi työvelvoitetta ennen vanhaan ja arvosteli sosiaaliapua. Tuolloin myös lapsia, vanhuksia ja vammaisia huutokaupattiin toreilla eniten tarjoavalle hoitoon. Eläkkeen sijaan oli syytinkijärjestelmä. Turvattomia, hyväksikäytettyjä kerjäläisiä oli paljon. Näitä ”hyviä aikojako” kaipaat?

Ei voi kuin nauraa 11.1. kuunnellessani Ykkösaamun sähkölaskujen hyvitysohjelmakeskustelua. Miten tyypillistä tälle ajalle. Olisivat edes raahanneet studioon lain laatijat. Tarvitaanko aina "asiantuntijoita" selittämään mokia.

Pitäisikö demareiden hallituksessa pistää pystyyn jokin komitea ton sähkötukiasian tiimoilta. Nyt näyttäis, et tällä kertaa sen olis tehnyt joku jauhojengi, kun on niin sekava, ettei tosta ota selvää kukaan.

Porin Perussuomalaisten toiminnanjohtaja yrittää avata Overtonin ikkunaa. Kyllä perussuomalaistenkin on syytä käyttää "perussuomenkieltä", mikäli haluaa, että äänestäjät ymmärtävät viestin sisällön. Pankaapa "Työmies" asialle!

Perussuomalaiset vastustavat tuulivoimaa, eli he vastustavat teollisia investointeja Suomeen. Vetytalous tulee vääjäämättä lähitulevaisuudessa. Kun tuulisähkö on halpaa, niin silloin tehdään vetyä, jota käytetään tuulettomana aikana sähkön tekemiseen. Vetyä tullaan tarvitsemaan myös valtavasti teräksen valmistamiseen. Tuulivoiman lisääminen on isänmaallinen teko.

Porista ja Poriin pitäisi rohkeasti kokeilla lentoyhteyttä vaikka Saksaan tai Ranskaan. Edestakainen esimerkiksi tiistaisin ja torstaisin mahdollistaisi niin business- kuin lomavisiititkin, ja toisi jotain todellista lisäarvoa sekä uusia mahdollisuuksia. Tällaista määräaikaista kokeilua kaupunki voisi perustellusti tukea.

Iso kiitos Sampolan auraushenkilöille, kyllä on Sampolan teistä pidetty hyvää huolta heti aamusta alkaen, toimii!

Olen tehnyt mielestäni ilmaista palvelua naapureille auraamalla Porin kaupungin hunningolle jättämää kadunpätkää vanhalla traktorilla omalla kustannuksella. Porilainen ei kiitosta suo, vaan julmia mulkaisuja ja suoranaista veetuilua, kun teet auravalleja meidän portille. Tänä talvena naapuri ei olisi paljon ajellut katua pitkin töihin, jos en olisi auraillut.