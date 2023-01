Päivän puheenaihe on edelleen lumen auraaminen ja sen puute.

Kiitos aurakuskille, kun et auraa vanhalla Vaasantiellä. Ei tule portinreikään aurausvalleja kuin ehkä kerran kuukaudessa.

Saako Rauhanpuistoon viedä nyt lunta kauhakuormaajalla (SK 10.1.)? Ennen ei saanut.

Älynväläys, tiistaina puoliltapäivin Tommilantien bussipysäkkien auraaja aurasi pysäkit tukkoon metrin lumivallilla. Melkoinen riski poistuvalla jäädä bussin takapyörien alle.

Kiitos vaan aurakuskille, kieppasit juuri sopivasti viereisen liittymän kohdalta ja meidän kohdalla keskelle tietä, että lapioitavaa riitti lähes keskiviivalle asti.

Miksi Ojantie ja Rajalantie on joka vuosi auraamatta ja hiekoittamatta. Täälläkin asuu työssäkäyviä, pyöräileviä ihmisiä. Aurausväen kuuluu tehdä työtä, kun sataa lunta ja on liukasta.

Kiitos sinä pelastava auran kuljettaja! Riemu on ylimmillään, kun siirtolapuutarhan tie on puhdas! Kiitos kiitos koko ihmisen sydämestä.

Miksi Poriin rakennetaan uusia taloja, teitä ja alueita, kun vanhoistakaan ei pystytä pitämään huolta? Kiinteistöveroa maksetaan, miksi? Ruosniemessä näkynyt kotitiellä aura kerran tänä talvena

Kiitos kahdelle autoilijalle Pohjoispuistossa. Autoni olisi kiinni vielä keväälläkin.

Iso kiitos kahdelle avuliaalle mieshenkilölle, jotka kaivoitte lumihankeen juuttuneen autoni Pietniemen Pensasmäentiellä. Kiitollinen naisautoilija

Aurakuski 20 v. Jos kaikki kuskit auraisivat aura kiinni maassa (niin kuin ammattilaiset) eivätkä jättäisi kolmen sentin rakoa ja tasoittavat vain lumen, ei kukaan valittaisi... 20 v talvipyöräilyä

Onko lumikola ihan tuntematon työkalu näille huoltofirmojen työntekijöille? Ajetaan hirmuista vauhtia koneella ja rääpitään pihat! On kyllä niin kamalaa katsottavaa!

Kioskin pelkkä rakennusurakka 480 000 euroa (alv. 0 prosenttia). Hintaan eivät sisälly lvisa-työt. Huoneistoala on 30 neliömetriä, eli verollinen kokonaisneliöhinta tullee olemaan noin 25 000 euroa. Suomen kalleimmat neliöt?

Kirjurin uusi kioski on ”arkkitehtonisesti” karmea, kuten läheisyyteen aiemmin luonnosteltu sauna. Kuka näitä ”arkkitehtonisesti” älyttömän kalliita, kauhean näköisiä pömpeleitä suunnittelee. Jos molemmat toteutetaan suunnitelmien mukaan, on Kirjurin maisema täydellisesti tuhottu. Suosittelen kaupungille arkkitehtitoimiston vaihtoa.

Porin kaupungin päätös rakentaa puolen miljoonan lippakioskin Kirjurinluotoon. Ei mitään järkeä. Tämä päätös on estettävä. Huutava ääni korvessa

Sähkötuki on tarkoitettu niille valtion ja kuntien virkamiehille, jotka asuvat ylisuurissa omakotitaloissa. Tyypillinen SDP:n kehittämä tuki.

Raisa Ranta, et sitten vahingossakaan verrannut naisten ja miesten välistä eliniän odotetta. Et tietenkään, koska siinä etu on naisten puolella, ja siitä ei sovi valittaa. Valitetaan vain jos naiset ovat niin sanotusti alisteisessa asemassa.

Koirat eivätkä mitkään muutkaan eläimet kuulu kauppoihin eikä julkisiin paikkoihin! Meitä allergikkoja ja astmaatikkoja on paljon, ja me joudumme kärsimään toisten ihmisten ajattelemattomuuden ja itsekkyyden vuoksi.

Kohta alkaa kevätaurinko lämmittämään, ihmiset jalkautuvat ulkoilemaan koirineen Yyterin uimarannalle. Joko tänä keväänä näemme Porin kaupungin reagoivan moiseen ilmiöön? Pelkät kieltotaulut eivät pidä näitä itsekkäitä ulkoiluttajia pois rannoilta, sama ongelma jatkunut vuosia. Tässä rikotaan kaupungin järjestyssääntöjä. "Pirkko" jakamaan pikku muistutuksia kouraan, jos vaikka olisi tehokkaampi keino.