Tekstiviestipalstalla paheksutaan televisiosarjoja.

Ilta toisensa jälkeen tv-sarjat tarjoavat meille murhia, tappoja, kidutuksia, uhkailua, pakottamista, raiskauksia, pettämistä, valehtelua, juonimista, kavaltamista, laiminlyöntejä. Emmekö näe, mihin yhteiskunta ympärillämme vajoaa? Perheet hajoaa, puolisot tappaa, lapset jäävät heitteille. Olisiko yhteiskunnassa aika tehdä välitilintarkastusta eri tavoin välitettävien arvojen suhteen. Kymmenen käskyä on vieläkin kova juttu, vaikka koululaisille opetettavaksi.

Sivusta seuranneena samoja huomioita rekryfirmojen toiminnasta. Luvataan soittaa, soittoa ei kuulu. Takaisinsoittoa ei kuulu. Jotenkin on epäluotettavaa toimintatapansa.

Toivottavasti nykyisen hallituksen sote-uudistus ei mennyt yhtä pieleen kuin edellisen hallituksen taksilakiuudistus.

Miten voi olla! Juuri aamulla minä mietin samaa postilaatikoiden lumen seasta kaivamista (10.1.)! Olisi kyllä kiva, kun muutkin kolaisivat laatikot esiin hangesta. Kiitos!

Ukrainaan kohdistuva Venäjän aloittama invaasio on eskaloitunut julmaksi ja rumaksi kansainvälisiä sodan sääntöjä piittaamattomasti rikkovaksi verilöylyksi. Venäjän koko maailmalle aiheuttamaa, eksistentiaalista uhkaa aliarvioidaan. Nyt ei ole tulitaukojen tai rauhanneuvottelujen aika, vaan paine pitää pitää yllä ja sitä pitää lisätä kaikin tavoin hyökkääjää vastaan, jolla on ja tulee olemaan ainoastaan aggressiivinen tavoite länttä kohtaan niin kauan kun nykyinen hallinto pysyy vallassa.

Kauppakeskuksissa kirkuvat ja valtoimenaan juoksevat lapset pilaavat ostosreissuni. Käpälöivät tahmakäsillä tavaroita. Munakarin grillipaikalla pällistelevät eväitäni ja juoksevat niin, että hiekka pöllyää.

Ennen vanhaan oli työvelvoite. Jokaisen työikäisen oli tehtävä jotakin työtä. Ei ollut sosiaalitukia, joilla elää. Tällä nykyisellä valtion velanotolla ja sillä, että työnteko on vapaaehtoista ja verotulot vähenee, niin historia toistaa itseään. Vaalit on tulossa, kunpa joku puolue ymmärtäisi, että tällainen vihervasemmistolainen vastikkeeton rahanjakopolitiikka tulee tiensä päähän.

Kyllä maailma on epäoikeudenmukainen. Jos syyllistyy törkeään seksuaalirikokseen, siitä saa "hyvän" lakimiehen ja hövelin lain mukaan noin neljä vuotta vankeutta, jos sitäkään! Ja jos on ensikertaa liikkeellä, istuu vain puolet, tässä tapauksessa kaksi vuotta! Jos ihminen on ulosotossa ja tulot ovat pienet, eikä pääse velkajärjestelyyn, sitä on löyhässä hirressä loppuikänsä. Kyllä minäkin olisin linnassa tuon kaksi vuotta, jos olisin veloista vapaa. Eläkeläinen

TVO ajoi taas laitoksen alas. Oliko tämä toimi välttämätön tällaisena aikana tehdä juuri nyt. Kun tarve sähkölle on kova. Semminkin kun noudatettavat aikataulut eivät ole olleet TVO:lla muuten mitenkään merkittävällä sijalla. Eli oliko alasajo todella välttämätön.

Kyllä meitä nyt hellitään Ulvilan Palonpäässä, Krapistossa ja Loukkurassa, kun oli aamulenkillä pyörätiet aurattu – kelpasi kulkea. Minna Tuomisalo

Jos noudatamme aina silmä silmästä -lakia, sokaisee se lopulta koko maailman.

Eikö työnantajalla ole viimekädessä vastuu, jos heidän vartijansa syyllistyvät väkivaltaan. Toiseksi koulutus on aivan liian lyhyt, alalle pääsee ihan kuka tahansa epäkelpo. Katsoisin, että vartioiden työantaja maksaa alaisen viulut uhreille.

Uimahallin saunasta vielä! Ratkaisu ei ole alalauteilla istuminen tai höyrysauna. Ratkaisu on se, mitä peräänkuulutamme lapsilta ja nuorilta! Huomioi muut, älä ajattele vain itseäsi!

Tiedoksenne vaan, että meillä miehillä ei edes ole ”pippeliä” – ne ovat pikkupoikien pelejä.

Kannattaisiko Porin rakentaa uusi lentokenttä Yyterin läheisyyteen. Vanha kenttä jäisi pienkoneiden, laskuvarjohyppääjien ja ilmailuopiston käyttöön. Kenttä Yyterissä olisi melkoinen piristysruiske koko maakunnan elinkeinoelämälle. Idea on sen verran hullu, että se herättäisi valtakunnallisestikin huomiota.