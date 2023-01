Tekstiviestipalstalla myös iloitaan siitä, että kauppakeskuksissa näkyy lemmikkejä.

Koska ja millä tavalla Luukkoska laittaa Venatorin omistajat vastuuseen, kuten aikoinaan lupasi. Odottavan aika on pitkää.

Tämä Supon ja Saarelaisen tapaus pitää selvittää pohjamutia myöten. Miten valtakunnan turvallisuudesta vastaava virasto ei tiedä edes oman henkilökuntansa asioita? Missä ja ketä on lahjottu. Syytteitä kehiin.

Yritykset huomio, kun kyselette mielipiteitä tekstiviesteissä palvelustanne, numeroikaa valmiit vastaukset. Näin joku tekeekin ja se on tosi hyvä. Ei sinne internettiin aina tarvitse mennä, ja saisitte vastauksen samantien .

Samaa mieltä, eläimet pois kaupoista ja yleisiltä rannoilta.

Ai että, on toisinaan ollut mukavaa ja rentouttavaa asioida Puuvillassa, kun siellä on voinut nähdä ja joskus rapsutellakin söpöjä koiria. Oma tiukka piponi on vähän löystynyt ja hymy palannut kasvoilleni. Valitettavasti olen käynyt Ratsulassa aina eri aikaan kuin siellä asioineet nelijalkaiset. Toivottavasti seuraavalla kerralla tapaaminen onnistuu. Iloisena ja onnellisena saatan ostaa vähän ylimääräistäkin. Koiraton lenkkeilijä

Uimahallin saunasta valittaneelle. Saunassa voi valita istumakorkeuden ja välttää liian kuumuuden. Korvat tallella

Maailmaan ei voi tulla rauhan tilaa ja aseistariisuntaa ennen kuin kansojen keskinäinen kilpailu ja toistensa riisto loppuvat ja siirrytään jatkuvasta kasvusta ja voittojen tavoittelusta kasvuttomaan yhteiskuntaan.

Piha-alueilta tulevat väistävät päätien liikennettä, koskee myös pyöräteitä. Näihin ei erikseen laiteta kolmioita. Piha-alue voi olla yksityinen tai ei-yksityinen, sillä ei ole merkitystä. Nestettä vastakkaisesta suunnasta tulevien kolmio koskee päätietä ja sen vieressä kulkevaa pyörätietä. Nesteeltä tulevat väistävät kaikkea päätien liikennettä.

Kelan asumistukilaskurissa on 100 neliön omakotitalon asumiskulut ovat 192 euroa! Meidän talossa sähkölasku 501 euroa, vesi 34, jätehuolto 30, internet ja puhelin 53. Et silleen!

Pissaamme pippeli näkyvillä sen vuoksi, että emme me miehet voi pissata pippeli housuissa piilossa. Sille henkilölle (ilmeisesti naiselle), joka ihmetteli miesten pissimistä lumihankeen, haluaisin kertoa, että useat miehet kärsivät eturauhasen erilaisista vaivoista. Minulla esimerkiksi eturauhanen on suurentunut ja on myös tulehtunut. Siinä kohtaa kun hätä iskee, ei ole aikaa ehtiä vessaan pissalle. Hyvä kun edes ehtii kaivamaan pippelin ulos housuista. Ei me miehet lumihankeen huviksemme pissailla!

Kirjoitetaan nyt vielä kerran tuosta bensan hinnasta, jos vaikka porukat heräisivät. Otetaan litrahinta 2,0 euroa litralta, ja vaikka raakaöljy olisi ilmaista, niin silti 95-oktaanisesta saisi Suomessa maksaa rapiat 1,4 euroa litralta, eli melkein saman, mitä esimerkiksi Espanjassa maksaa tänään.

Loiko Jumala ihmisen, vai loiko ihminen jumalan tai jumalat? Jälkimmäinen tuntuu todennäköisemmältä.

Normannit meinaa rakentaa terästehtaan Inkooseen samalla periaatteella kuin ranskalaiset ydinvoimalan Olkiluotoon. Rahoitus on epäselvä ja kukaan ei tiedä miten tehdas rakennetaan! Kaali

On käsittämätöntä, miten jotain Sanna Marinia ylistetään päivät pääksytysten. Kun väitän, että hallituksen tärkein ministeri on ollut ja on Mika Lintilä, joka on koettanut Suomea pitää elossa. Mutta ei pienintäkään tunnustusta tule mistään, vähiten pääministeri Marinilta.

Mieltä lämmittävä idea on kuopiolaisella Ritvalla, joka on tehnyt lähes sata hypistelymuhvia muistisairaille. Kertoo muhvin lähtevän potilaan mukana omaan kotiin, kun tämä kotiutuu. Rauhoittaa muistisairasta, kun käsillä hypisteltävää.

Kyllä Porin kaupunki käyttää suolaa paljon, silloinkin, kun suola ei sula kunnolla pakkasen vuoksi. Siksi teiden pintaan tulee täristäviä kiharoita, hiekka ei sitä tee pakkasella.