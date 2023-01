Teiden kunnossapidosta vastaavat saavat myös kiitoksia tekstiviestipalstalla.

Kiitos Teija Saarenmaalle erinomaisesta kirjoituksesta, joka koski lääkärin vastaanotolle pääsyä. Työskentelen itse hoitajana perusterveydenhuollossa ja oma etiikkani on ollut koetuksella juuri etävastaanottojen kanssa. Asiakkaita hoidetaan etänä, vaikka oma tuntemukseni olisikin, että nyt tarvittaisiin vastaanottoaika. Odotusaulat ovat autioina. Hoitajat tietävät, että näin ei voi jatkua, mutta kukaan ei sitä usko. Surullista

Kiitos kunnossapidon pojille, kun kävitte 3.1. iltapäivällä vielä auraamassa Ohrapellontien lenkin. Helpotti huomattavasti kesken ollutta lumityöurakkaa. Arttu Leino

Porin pyörätiet loistavassa kunnossa miesmuistiin, kiitos kunnossapidolle!

Kiitos kahdelle mieshenkilölle, kun autoitte minua autoni kanssa, kun se sammui ABC-aseman pumpulle 3.1. illalla. Almera-mies poikien kanssa

Olin viikon ajan Satasairaalassa keuhkokuumeen takia. Opin arvostamaan todella korkealle sitä työtä, jota hoitajat ja osaston koko henkilökunta tekevät potilaiden hyväksi. Kiitos teille! Se yks raumlaine

Kauppahalliin pitää olla joku syy mennä: Hyvä kalakauppa, lihakauppa, thaimaalainen ravintola oli hyvä. Aatteen ja perinteiden vuoksi ei ostoksilla käydä. Pitää uudistua ajan mukana. Parkkipaikan ilmaisuus ei ole mikään iso asia. Kaupunki on tyhjentänyt keskustan asiakkaista kaavoittamalla massiivisia kauppakeskittymiä kauas keskustasta, muun muassa Mikkolaan. Sitten ihmetellään tyhjää keskustaa...

Porin kauppahalliin voisi olla helpompaa saada yrittäjiä, jos siellä olisi lain vaatimat sosiaalitilat yrittäjille. Hallin yhtiö on tukea saanut niiden rakentamiseen, mutta rahat on käytetty muuhun, mihin? Voisiko terveystarkastaja käydä katsomassa tilannetta?

Mikä ihme siinä on, etteivät vanhemmat tai vanhempi osaa olla tasapuolisia? Suositaan vain toista lasta. Toinen, usein rikas lapsi saa hulppean rantatontin, toinen, usein köyhä lapsi ei saa mitään, tai vain rippeet. Hävetkää, "vanhemmat". Usein vierestä seurannut

Opettakaa ne lapsenne kunnioittamaan toisia ihmisiä. Aikuisia ja lapsia. Lapsi tarvitsee rajat.

Kohta Kela on ainoa, joka saa Kela-korvausta.

Pohjois-Grönlanti on ollut 11–19 astetta nykyistä lämpimämpi (SK 5.1.23). DNA-näytteistä on löydetty muun muassa nykynorsun sukulaisia sekä runsaasti muita eläimiä ja kasveja. Ihminen varmaan sai ilmastonlämpenemisen sielläkin aikaan kaksi miljoonaa vuotta sitten.

Vastauksena kysymykseen (SK 5.1.) kansalliset liigat ja kansainväliset lajiliitot tekevät lähetysoikeuksista määräaikaisia sopimuksia tv- yhtiöiden kanssa, ja tällä hetkellä maastohiihtoa ja Tour de Ski:n oikeudet ovat maksullisella Viaplay-kanavalla.

On muuten metkaa, että Porissa melkein jokaisessa yleisessä saunassa valitetaan löylyn heitosta. Jollet kestä löylyä, niin älä herranjestas istu väkisin ylimmällä tasanteella. Saunassa kun on mahdollisuus valita niitä muitakin tasoja. Keskustan uimahallissa on vieläpä mahdollisuus mennä höyryhuoneeseen, jollei löylyä kestä. Tällä tavalla kaikki sisäänpääsymaksun maksaneet saavat ansaitsemansa nautinnon, kun joka tasolla on istuskelijoita.

Kylmä ja kaunis uudenvuoden ensimmäinen päivä. Kävelimme Yyterin munakarin makkaranpaistopaikalle. Siellä oli yhdellä silmäyksellä seitsemän koiraa omistajineen. Onko se koirien ulkoilualue?