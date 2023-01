Tekstiviestipalstalla ei juuri arvosteta sote-uudistusta.

Norjalainen teräsyhtiö Blastr Green Steel valmistelee jättimäistä investointia Inkooseen. Miksi ei Norjaan? Jumalaton hypetys käynnissä. Mistä raaka-aineet ja energia? Mitä tarkoittaa ympäristön kannalta? Taas meitä suomalaisia viedään!

Kaikki ahlaislaiset, ja puale luvilaissiki ymmärtää, jottei tän myräkän jälkeen ole hetkeen asiaa jäille. Matti J. Virta, Tuuraputki

Tasa-arvoa urheilu-uutisointiin. Kun miehet hiihtää 20 parhaan joukkoon, kavereista iso kuva sivun ylälaitaan. Kun nainen tekee loistokisan ja saa hopeamitalin, postimerkkikuva sivun alanurkkaan. Tällaisia esimerkkejä riittää ainakin talvilajeista.

Olipa ikävä kirjoitus Heimosalmesta, Ässien nuoresta pelaajasta, hyvän pelin pelasi ja vielä palkittiin pelisuorituksesta. Kehuja olisin odottanut. Kaikki ei aina mene peleissä niin kuin toivotaan. Oli ikävä katsella poikien itkua pelin jälkeen, kannustusta nuoret tarvitsevat.

Sähkö oli Suomessa EU:n toiseksi halvinta vuonna 2022. Tähän auttoi, että Suomi oli vähemmän riippuvainen fossiilisista energialähteistä. Eduskunnan kyselytunnilla oikea laita väittää, että se on kaikkein kalleinta ja sitä pitäisi tuottaa hiilellä. Reijo Lehtinen

Eläke nousi 6,8 prosenttia ja verot nousi 4,5 prosenttia... Että se siitä suuresta eläkekorotuksesta!

Kysymys uudistuneelle sotelle: jos soittaa päivystykseen, eikä sieltä vastata ja jättää soittopyynnön, noin 10 tunnin päästä soitetaan päivystyksestä, eikä numerosta vastata, meneekö kukaan katsomaan, onko avuntarvitsija kuollut, vai vedetäänkö viiva numeron yli?

Lauantain 31.12. viestiin liittyen. Mielestäni sote-alan palveluiden ongelma on ennenkin ollut se, että kun yritetään saada kaikki toimimaan paperilla hyvin, niin siinä välissä unohtui se tärkein eli asiakas, ihminen. Sote-himmeli tuskin tuo helpotusta asiakkaan arkeen, päinvastoin, ihminen unohdetaan "toimivan" rattaiston utopiaan koneiston "sujuvuuden" nimissä. Jaan kohtalosi. Voima olkoon kanssasi.

Hyvinvointialueet on iso töppi.

Tulee niin mieleen entisen isännän toteamus hänen alettuaan pistämään tilaansa hunningolle. Isäntä totesi, että "tämä sukupolvi ei säästele ja seuraavalla ei ole mistä säästää". Sanonta sopii hyvin myös meidän valtaapitävien sanomaksi sillä erolla, että seuraavan sukupolven sijaan laitetaan seuraavien sukupolvien, eli ei tästä törsäilystä yhden sukupolven aikana saada hommaa oikaistua.

Jumalasta ei saisi puhua mitään missään julkisissa tilaisuuksissa, mutta evoluutiota opetetaan kouluissa väkisin kaikille.

Työllisyyden nostamiseksi voitaisiin työpaikkoja luoda lähes äärettömästi, jos kaikki toimet, jotka kukin on tehnyt itse tähän saakka, muutettaisiin maksullisiksi palveluiksi. Jo nyt työllisyyttä nostetaan muuttamalla erilaisilla vippaskonsteilla toimintaa työksi ja poistetaan työttömiä pois tilastoista.

Ylen ohjelma Kari Suomalaisesta oli yksi parhaista. Toivon, että se uusittaisiin, koska monelta jäi varmaankin se huomaamatta uudenvuoden aattona. Yksi netitön ja areenaton

Kenneth Bouldingin vanha vertaus ontuu pahasti. Avaruusaluksen ehkä täytyy kuljettaa kaikki tarvittu energia mukanaan, ollen näin rajallinen. Maapallo sen sijaan ei ole rajallinen, vaan saa energiansa ulkopuolelta eli auringosta. Tosin voihan avaruusaluksessakin olla aurinkokennoja, joten taisi Boulding olla tosiaankin vain taloustieteilijä. Mielipuolisuudesta en osaa sanoa.

Amaryllis eli ritarinkukka on joulunajan upein ilmestys. Ihannetilanne on, että se ostetaan nupun jo lupaavasti punoittaessa. Näin voidaan olla varmoja, että kukka aukeaa 4–5 vuorokauden kuluessa. Täysin avautuneen amarylliksen kukat ottavat helposti osumaa asiakkaan kuljettaessa isoon pakettiin paketoitua kasvia. Paketista puretun täysin avautuneen amarylliksen kukat ovat harvoin virheettömät. Se ei ole kenenkään etu. Nupullinen kukka saadaan pakattua näppäränkokoiseen pakettiin ja sen avautumista on hieno seurata. Ensi jouluna kannattaa olla ajoissa liikkeellä ja hankkia sopivassa vaiheessa oleva amaryllis kukkakaupasta jo viikkoa ennen H-hetkeä. Kukkakauppiaaltasi saat parhaat neuvot ja vinkit amarylliksesi hoitoon.