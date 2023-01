Tekstaripalstalla paheksutaan kauppoihin tuotavia lemmikkieläimiä.

Tiedetoimittaja Kettusen Viikon eläin -jutut ovat hykerryttävän hauskoja ja samalla hienosti opettavaisia. Voisikos niistä tehdä koosteen myyntiin vaikka ensi joulumarkkinoille? Olisi hauska lahja jollekulle luonnonystävälle.

Yyterin koiraranta on erittäin suosittu ulkoilualue ja sinne tullaan kauempaakin koiria ulkoiluttamaan. Todella suppea näkemys tällä palstalla tiistaina, ettei muka ranta kelpaa koiranomistajille! Kiitos kaupungille Yyterin koirarannasta.

Onpa jännä tämä Satasoten infotaulu. Kaikkia erilaisia puhelinnumeroita löytyy, muttei sitä kaikkein tavallisinta, eli mistä voi yrittää päästä lääkärin tai hoitajan vastaanotolle.

Porin kauppahallista. Joku sanoi, että ei ymmärrä miksi porilaiset eivät siellä käy. Noh, omasta puolestani voin sanoa, että en tiedä mitä liikkeitä siellä edes on. En ole nähnyt minkäänlaista mainontaa. Toisekseen kun olisin voinut työpäivän päätteeksi siellä käydä (kello 17:n jälkeen), niin halli on kiinni. Joskus muistan siellä vierailleeni, mutta joka toinen liike silloin oli lounaspaikka tai kahvila. Niitä en tarvitse.

Pelastetaan kauppahalli ottamalla mallia muista kaupungeista! Se tarkoittaa muun muassa pidempiä aukioloaikoja, että työssäkäyvätkin ehtivät ostoksille!

Kyllä Harjavallan puskaradiosta oli nyt hyvä hyöty, kun sain kadottamani avainnipun takaisin sitä kautta. Iso kiitos vielä löytäjälle ja hyvää vuoden jatkoa, toivoo lähellä asuva.

Eläimet pois ruoka- ja vaatekaupoista! Voisi toivoa, että edes Ratsulassa voi kulkea rauhassa ilman että saa varoa jaloissa pyöriviä piskejä, joiden kynnet rapisevat lattialla kuin navetassa, puhumattakaan Puuvillasta, johon ihmiset tuovat elukkansa räksyttämään niin että korvia vihloo.

Porin pyöräteillä on paremmat luistinradat kuin urheilukenttien jääkiekkokaukaloissa. Katukunnossapito pitää ulkoistaa niille, joilla on halua ja ammattitaitoa hoitaa tiestöä.

Yle ei seuraa Tour de Ski -hiihtoja, jossa suomalaisilla on jopa hyvät mahdollisuudet voittoon. Sitä vastoin Yle televisioi jokaisen mäkiviikon kisan, jossa Suomella on yksi kilpailija 30:n sakissa. Onko suhteellisuudentaju hukassa?

SK 2.1. etusivu. Toimittaja Pekka Holopainen on kirjoittanut "avanne auttaa ässälegendaa". Avanne ei ole apuväline, kuten esimerkiksi rollaattori. Avanne ei auta, se on elinehto. Se on osa sairastuneen elimistöä.

Voisivatko miehet kestää ja pidätellä pissahätäänsä vessaan asti. Ei ole mukava kävellä kaduilla ja katsoa miesten pissaamista pippelit näkyvillä. Jos on pakko pissata, niin tehkää se enemmän piilossa ja kääntäkää selkä mieluummin ihmisiin päin kuin pippelit näkyvillä. Onneksi naiset osaavat käyttäytyä. Älkää syökö keltaista lunta.

Tällä palstalla voivat näköjään tietämättömät huudella mennen tullen (SK 2.1.). Ilmastonmuutoksen myötä ääri-ilmiöt lisääntyvät, myös talvimyrskyt ja kylmyys. Äly hoi, älä jätä.

Pääministeri vastaa viimekädessä hallituksen päätöksistä, niin lannoitetehtaan myynnistäkin. Pekkarinen taas oli silloin huomattava vallankäyttäjä puolueessa. Myös eduskuntaryhmän tuki on tarvittu.

Presidentin puhe oli tietenkin kokonaisuutena hyvä ja ajankohtainen. Mutta pelkkä ymmärtäminen ja myötätunnon toivominen tarjoaa hyvin vähän tavalliselle kansanosalle. Presidentin pitäisi myös jyrähtää isännän tavoin omien päättäjiemme huonoille valinnoille ja järjettömyyksille. Hän on sivuuttanut sisäiset ongelmat (rikollisuus, sähköyhtiöiden ahneus, köyhyys) ja keskittynyt vain ulkopolitiikkaan, presidentin normaaleihin tehtäviin.

Uimahallin sauna on yleinen sauna! Henkilöt, joilla on perversio heittää löylyä niin, että kanssasaunojilta irtoaa korvat päästä, harjoittakaa outoa tapaanne kotisaunassa! Kaikki ovat maksaneet maksun kassalla ja ovat oikeutettuja nautintoon!