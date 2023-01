Jos on tupakoiva ja alkoholia käyttävä lemmikin omistaja, niin on turha kiukutella sähkölaskuista

Tekstiviestipalstalla toivotaan, että rakettien ampuminen kielletään omakotialueilla kokonaan.

Mihin ovat kadonneet hiussuojat? Niin lehdissä kuin televisiossakin syömisen kanssa tekemisessä olevat eivät käytä hiusten tippumiseen mitään estettä. Ei kovin houkuttelevaa. Leipoessa päähinettä käyttävä

Olipa taas hieno tulitus Eurajoella. Kiitos kunta ja yrittäjät! Mallia tästä Porin kaupunki!

Iso kiitos Väinöläntiellä raketteja ampuneelle nuorten (20–25-vuotiaita) joukolle. Hoiditte hienosti kauniit raketit taivaalle ja veitte vielä roskatkin mukananne. Hyvää uutta vuotta teille jokaiselle! Iloinen sivusta seuraaja

Nyt on korkea aika kieltää ilotulitteet kaikilla omakotialueilla. Aivan mieletön räiske kovasta tuulesta huolimatta. Ei voi olla luvallista ampua raketteja naapureiden pihojen ja talojen päälle. Jos on pakko ampua, niin on etsittävä joku luvallinen aukea alue. Jytinä niin kova että pakostakin tuli mieleen miltä Ukrainassa tuntuu pommien keskellä.

Onko Rauma budjetoinut enemmän tietyöhön ja liikenteeseen kuin Pori. Kuulin alueuutisista tänään (2.1.2023), että Rauma laajentaa lämmitettyä aluetta keskustassa, linja-autojen liikkumista on myös lisätty. Porissa keskusta näivettyy, eikä asuntoalueilla mene hyvin tienhoidon kanssa. Esimerkiksi Ruosniemen koululle vievän Tilsantien päässä on seissyt tietyömerkki vähintään kaksi vuotta. Vierelle tuodaan välillä kuoppia tiessä -merkki.

Nyt myymään puuntaimia EU-alueelle, niin hiilineutraalisuus toteutuu.

Miksi vihreät eivät hätistele turhan "krääsän" tuotantoa ja mainostamista? Kuluttajansuojakin hyväksyy roskan myynnin, kunhan se on halpaa. Luontoakin voisi säästyä, jos mainonnalla ei heräteltäisi turhia tarpeita. Tarpeelliset tavarat kyllä löytyvät ilman mainontaakin. Jos ei löydy, et sitä tarvitsekaan.

Hyvinvointialueet on iso töppi.

Turha toivoa rauhaa maailmaan niin kauan kuin ihminen elää maan päällä.

Tiilimäen Nesteen risteyksestä tulevien väistämisvelvollisuus on hukassa liian monelta autoilijalta. Taas meinasi kolista, kun laskeuduin pikatieltä kääntyäkseni kaupungin suuntaan. Moni ei huomioi, että Nesteen piha on yksityinen, joten he väistävät kaikkia – jopa kääntyvää kolmion takaa vastapäätä tulevaa autoa. Voisiko Neste laittaa kolmion alle jonkinlaisen lisäkilven väistämisvelvollisuudesta?

Mistä oikein Ylelle maksamme, kun ovat omaksuneet muitten kanavien toiminnan. Uusintoja uusintojen perään. Koko maksu pitäs jo kuopat. Ne näyttää, kel on varaa. Ny maksetaan, vaik ei ois töllötintä, olet sokea tai kuuro.

Kiitokset tiemestareille ja höyläkuskeille hyvästä työstä Viikkarissa. Kympin suoritus.

Jos on tupakoiva ja alkoholia käyttävä lemmikin omistaja, niin on turha kiukutella sähkölaskuista.

Elämäni biisi -ohjelma, osanottajat syntyperäisiä suomalaisia, suurin osa biiseistä englanninkielisiä, olemme huonon itsetunnon omaavaa orjakansaa.

Napoleon arkistoitiin aikanaan St. Helenalle, olisiko Käärmesaari Putinille sopiva paikka?

Yksinäiselle joulu oli kamalaa aikaa. Onneksi on ohi. kukaan ei muistanut millään tavalla. Ei kenenkään mieleenkään edes tule, että joku on yksin masentuneena. Ei näkynyt pappeja eikä diakoneja. Toisilla lahjoja lattiasta kattoon ja joulupöydät notkuu. Toisilla ei mitään. Vain seinät ja yksinäisyys. Kauniita lauseita vain lehdissä, siihen ne jääkin. Näkkileipää, keksejä, surkeutta

Joku paheksui tekstarissa (31.12.) woke-maailmaa. Woke tarkoittaa poliittisesti valveutunutta, erityisesti rasismin, syrjinnän ja muun yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden tiedostavaa henkilöä. Woke on hyvä asia. Sillä voi maailma pelastua. Onnellista woke-vuotta 2023!

Monet liigajoukkueet hankkivat vahvistuksia loppukaudeksi. Onko Ässissä ostokielto päällä?

Hiukan hämmentää käytäntö Porin uimahallissa. Vesikävelijät näyttävät nyt valtaavan leijonanosan radoista. Uimaria katsovat aika syrjällä. Esimerkiksi perjantaina 30.12. oli paljon porukkaa. Monella uintiradalla kävelijät kylmästi veivät tilan.