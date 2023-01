Eivätkö valtuutetut herää sadan vuoden unesta ja näe, miten vaikea keskustan tilanne on? – Yrittäjät lopettavat ja huoneistot jäävät tyhjiksi

Tekstiviestipalstalla ollaan kiukkuisia koiranulkoiluttajille, jotka eivät noudata sääntöjä.

Tekstarin lähettäjä on huolissaan Porin keskustan tyhjenemisestä. Viime viikolla oli lehdessä artikkeli kauppahallin surullisesta tilanteesta.

Yyterin koiraranta on upea ja upealla paikalla. Mutta ei tunnu koiranomistajille kelpaavan. Joka ikinen kerta käydessäni Yyterin muilla rannoilla sinne kurvaa joku koiransa kanssa lenkkeilemään. Siitä vaan nokka pystyssä kieltomerkin ohi ja rannalle sontimaan. Ehdotankin, että kaupunki ottaa virallisen koirarannan muuhun käyttöön. Myisi rantatontteja vaikka yksityisille.

Rankaisen railakkaasti äänihuuliani, jos ja kun näen puudelia pissatettavan päin puistonpenkkiä. Vain kulkukoirat kuseskelevat minne sattuu. Matti J Virta, kävelijä

Olipa ihanaa syödä joululimppua päällä saunapalvimakkaraa. Joulusaunaan kun vielä olisi päässyt. Tammikuussa eläkkeen superkorotus 70 euroa kuukaudessa melkein 50 vuoden työstä. Ehkä silloin on mahdollista.

Eivätkö talvimyrskyssä menehtyneet monet kymmenet ihmiset, hajonneet vesiputket ja kriisissä oleva vedenjakelu merkitse ilmastofanaatikolle mitään? Kiittäisimmekö me omaan maahamme osunutta riepovaa talvimyrskyä ja kireätä pakkasta monine ihmisuhreineen ja valtavine vahinkoineen, kunhan vaan lennot olisi peruttu (SK 30.12.)?

Ulvilan metsät ovat liian pieniä ja rikkonaisia susien reviiriksi. Hirville, peuroille, kauriille, ilveksille, ketuille, mäyrille, näädille, jäniksille, oraville, linnuille ja muillekin metsän eläville kuitenkin ihan sopivia.

Voiko tämä olla totta? Tekstiviestissä joku moniarvoisuutta puoltava henkilö vaatii samaan hengen vetoon, ettei uudenvuodenjuhlassa saa veisata virttä. Uskon, ettei suurinta osaa osallistujista virrenveisuu yhtään häiritse. Vähän avarakatseisuutta, please.

Ihana, kaunis, historiallinen lähellä oleva kauppahalli, eikä kävijöitä! Porilaiset, en nyt ymmärrä. Käykää edes näiden kolmen jäljellä olevan asiakkaina silloin tällöin. Kauppahallit kun ovat kaupunkien helmiä.

Pelastakaa kauppahalli!

Eikö valtuutetut herää sadan vuoden unesta ja näe, miten vaikea keskustan tilanne on, yrittäjät lopettavat ja huoneistot jäävät tyhjiksi. Olisi aika tehdä yrittäjien toivomia asioita, aloitetaan ilmaisella pysäköinnillä (2H). Nyt olisi kyllä yrittäjäjärjestöllä myös aika ryhtyä toimeen. Jäsenmaksulle katetta. Nyt on todella viimeinen hetki kuunnella, eikä siirtää asioita eteenpäin.

Vastaus pettyneelle mummolle ja muille: useissa R-kioskeissa on Smart-posti, jossa on postilaatikko, joka tyhjennetään aina kun posti tuo paketteja kioskiin. Tämä laatikko on väriltään kylläkin harmaa!

Joulukorttien jättöpaikka oli postitoimipaikkana toimiva Kalevanpuiston R-kioski. Jouluruuhkan aikana on kioskin sisältä vuosittain löytynyt laatikko nimenomaan punaisia kirjekuoria varten. Kortit edelleen hukassa.

Uskallan väittää, että jos ne kaikki kehitysavun ja muiden apujen miljardit olisi jaettu oikein ja oikealla tavalla, niin maailmassa ei olisi yhtään nälkäänäkeviä köyhiä.

Kuka ihana auras viime viikol Liikastentien? Joka torpan edestä raivattu pois myös siististi lumivallit. Kiitos Porin kaupungin kunnossapito! Kiitos pojat! Hienoa työtä, jatkakaa samaan malliin! Asukkaat Lidlin takaa

Vihreilyä on täällä kritisoitu, mutta kuitenkin tuulivoima kattoi suomen sähköntarpeesta lähes kolmanneksen uudenvuodenpäivänä (1.1.2023). Kokonaiskulutus 9 807 MW ja tuulivoiman tuotanto 3 146 MW. Olen kuullut väitteen, että tuulivoimaloita ei voisi käyttää talvella. Ihmettelen näitä väitteitä.

Taas Mäntyluodossa asuvana pitää, Reposaaressa ilotulitusta seuranneena, olla kateellinen reposaarelaisille, siitä että siellä saadaan aikaiseksi toinen toistaan hienompia tapahtumia. Täälläkin pitäisi jo heräillä.

Radiossa kerrottiin järkyttävä tapaus. Kaksi suomalaista jääkiekkoilijaa tekivät maalin mieheen.