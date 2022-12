Lääkäri on määrännyt minulle kolmet pitkäaikaislääkkeet näkemättä minua kertaakaan – luottoa ilmeisesti löytyy

Hyvinvointialue on kuuma keskustelunaihe, ja ihmekös tuo.

Kohta iloitsemme sote-himmelin syntymästä. Nykyisessä järjestelmässä lääkäri on määrännyt minulle kolmet pitkäaikaislääkkeet näkemättä minua kertaakaan. Luottoa ilmeisesti löytyy, koska sairaudet ovat itselleni uusia, enkä tiedä juurikaan mitään niiden hoidosta. Pystyykö huonokaan sote tämän alempaan suoritukseen?

Hyvinvointialuejohtaja, sotejohtaja, järjestämisjohtaja, toimialuejohtajat (6) ja mitä näitä nyt vielä on, kehittämisjohtajat ynnä muut. Keksittiin vielä lisää, että kaikille riittää: valvonta- ja laatujohtaja, tietojohtaja. Vastuuyksiköiden päälliköt (noin 50), palvelupäälliköt. Sairaalamaailmaan vielä päälliköiden lisäksi ylihoitajia kymmenkunta, suunnittelijoita unohtamatta. Lyhyellä matikalla pomon paikkoja jo sata vai ylikin. Palkat vuodessa noin 10 miljoonaa, riittääkö?

Näin meidän Satasairaalan hyvinvointialue hoitaa meitä. Ei edes keskus vastaa soittoihin, muusta puhumattakaan! Yksityinen palvelu on erittäin hyvä!

Taloustieteilijä Kenneth Boulding vertaa vuonna 1973 ilmestyneessä artikkelissaan maapalloa avaruusalukseen, jossa mitään ei ole loputtomasti hyödynnettäviksi. Hänen lopputoteamuksensa on: joka uskoo rajattomaan kasvuun rajallisessa maailmassa on joko mielipuoli tai taloustieteilijä.

Porin kaupungin teiden ja katujen hoitoa ei voi sanoa huonosti hoidetuksi, kun vain muutamaa pääväylää jynssätään, mutta asuntoalueiden katuja ei hoideta oikeastaan ollenkaan. Paljon on organisaatiossa pomoja, mutta varsinaiset työntekijät on vähissä. Tässä on uudelle kaupunginjohtajalle yksi iso korjauksen paikka.

Kaupungin tiemestarille: eikö Pori voisi käyttää suolaa ympyröissä ja liikennevaloissa. Hiekka ei pysy tuntia kauempaa, kun kaikki on jo tien sivussa. Suola kulkeutuisi renkaiden mukana eteenpäin, eikä tulisi tuota kiharaa tien pinnalle. Kaivot pysyisivät auki, eikä keväällä olisi niin paljon hiekkapölyä.

Todella nolossa kunnossa Karhuhallin tekojääradan puoleinen parkkipaikka. Tapaninpäivänä jääpallopelissä liki 500 katsojaa, ja parkkipaikka oli kuin jäinen perunapelto. Toivottavasti kukaan ei loukannut.

Miika Mantelan maalailema ilmastokiima (SK 28.12.) ei tapa Suomen yrityksiä. Päinvastoin. Suomen vienti vetää tälläkin hetkellä hyvin juurikin ympäristöystävällisen teknologian takia. Esimerkiksi Porin Kupariteollisuuspuistossa on useita menestyviä yrityksiä, jotka hyötyvät vihersiirtymästä.

Voi turhuuksien turhuus, mitä kaikkea tv-kanavilta lähetetään. Hienoja ruokakilpailuja ja ihania unelmataloja lämpimissä maissa. Sitten kotimaisetkin pikku- ja isommatkin julkkikset esiintyvät omina itsenään omissa ympyröissään (ilmeisesti Kardashianit esikuvinaan!). Tällainen tv-ansiotyö vaikuttaa nuoreen katsojasukupolveen haitallisesti ja vievät mukanaan woke-maailmaan.

Marketit mainostivat vielä jouluviikolla laajoja joulukukkavalikoimiaan kauniilla kuvilla, mutta todellisuus oli kyllä surkea. Sama tilanne kukkakaupoissa. Esimerkiksi kukkivaa amaryllistä ei mistään löytänyt jouluviikolla kuin kalliissa kukka-asetelmissa.

Annika Saarikon arvovalinta oli lahjoittaa ylimääräistä rahaa korkeatuloisille lapsilisäpottiin. Etävanhemmille ei mitään.

Joillakin on varaa lämmittää isoa omakotitaloa ja lisäksi vielä yhtä tai jopa kahta mökkiä. Jotkut sinnittelevät vähillä rahoilla, kun 20 euron sähkölasku on viisinkertaistunut. Jälkimmäinen ei saa mitään tukea ja ensimmäinen saa 2 800–8 400 euron kivan lomakassan.