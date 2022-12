Tekstiviestipalstalla keskustellaan jopa Yhdysvaltain lumimyrskystä.

Tekstarin lähettäjä toivoo ainakin leikillään susia asuinseudulleen valkohäntäpeurojen karkottajiksi. Riistakameran kuva on Kokemäen Kankaantaustasta.

Missä niitä latuja on, että saa ruveta hiihtään?

Pyydän verohallintoa siirtymään pikaisesti Postin asiakkaaksi. Nyt verohallinnon käyttämän jakeluyhtiön toiminta on ainakin minulle tuottanut kuukauden aikaan kolme pettymystä, lähetys väärään osoitteeseen.

Hyvinvointialueen vastuupäälliköiden valintaa ja tasa-arvoa kritisoinut. Pitäisikö naisvaltaiselle alalle vielä päällikötkin hakea miehistä?

Kiitos Miika Mantela kirjoituksestasi, olet todella oikeassa, vihree puolue ajaa Suomen ja on ajanut jo täydelliseen tuhoon. Miten heitä on ollenkaan otettu hallitukseen, ei sitten koskaan eikä milloinkaan enää!

Suomessa on ankea asua. Surkeat kelit ja korkea verotus. Nyt vielä sähkön hinnan takia asunnoissa pitäisi pudottaa lämpötilaa epäinhimilliselle tasolle. Sähköä pitäisi säästää, mutta mistä? Sitä on tähänkin asti yritetty käyttää säästeliäästi. Taidan muuttaa ulkomaille lämpimään.

Tämä jatkuva vauhkoominen vanhempien jaksamisesta on ällöttävää. Ja loukkaa niitä vanhempia ja vaikkapa leskiä, jotka ovat yksin jääneet hoitamaan isoakin lapsilaumaa. Yhdessä perheessä oli yhdeksän lasta. Toisessa neljä. Siinä olisi ollut mahdollista väsyä. Mutta he hoitivat vastuunsa.

Tätä luonnon ennallistamisen keskustelua johtavat ja vievät sellaisten seutujen dosentit, mitkä ovat luontonsa ja ympäristönsä totaalisesti jo tuhonneet. Tarkoitan isoja kaupunkeja, joissa luonto on nujerrettu. Nyt nämä dosentit vierittävät sitten kaiken vastuun niille tahoille, jotka ovat vuosisatoja eläneet luonnon ehdoilla ja olleet siitä riippuvaisia. Eli maaseudun niskaan. Eikä puolustajaa löydy. Ei taida olla kuin yksi puolue. Matti Tuominen (kesk.)

Mistä Ulvilaankin saataisiin susia, kun valkohäntäpeurat syövät puutarhasta omenat vuosittain?

Luin kaupungin uudenvuodenjuhlasta. Yllätyksekseni se sisältää uskonnollisen, tunnustuksellisen osuuden. Luulin, että tilaisuus on tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille. Minusta uskonto on jokaisen henkilökohtainen asia, eikä kuulu kaupungin asukkailleen järjestämään tilaisuuteen. Monikulttuurisessa, tasa-arvoisessa yhteiskunnassa jokainen saa harjoittaa uskontoa miten haluaa, mutta tällaisista tilaisuuksista minusta se olisi pidettävä tänä päivänä erillään. Emme elä enää 1960-lukua.

Yhdysvalloissa valtava määrä kuolleita lumimyrskyissä. Missä on keräykset? Apua ollaan pyytämässä, kun pulassa itse ollaan.

Olen oikein kiitollinen Amerikan talvimyrskylle (tuntuu toistuvan joka vuodenvaihteen vaiheilla) siitä että se sai perumaan jopa 4 000 lentoa ja ilmaston kiittämään.

Pettynyt mummo Porissa. Kirjoitit jättäneesi joulukortteja sisältävän punaisen kirjekuoren R-kioskin sisällä olevaan laatikkoon. Mikä tämä R-kioski oli ja minkälaiseen laatikkoon jätit siellä? Postin oranssisia kirjelaatikoita ei ole R-kioskien sisällä.

Länsiväylän ja Raumantien risteys Tiiliruukissa on työmatka-aikaan vaarallisen ruuhkainen. On ajan kysymys, koska sattuu liikenneonnettomuus. Länsiväylä on nyt kovassa käytössä, kun Länsi-Pori laajenee. Tuleva isä

Jos omilla aivoilla päättelee, että havainnot Suomen pinta-alan miljardisosalla ovat yleistettävissä ja että haluamiaan tutkimustuloksia voi vain tilata, kannattaa kysyä viisaammalta. Sitä muuten on melkein aina väärässä, kun on eri mieltä kuin tutkijat.

Vein tiistaina aamulla Porin rautatieasemalle iäkkään pariskunnan suurine kantamuksineen. Ei tahtoneet matkalaukkujen pyörät rullata yöllä sataneessa lumessa ja muutama horjahduskin nähtiin siirryttäessä parkkipaikalta junaan. Miksi koko asemalaituri oli puhdistamatta lumesta, kun matkustajia oli paljon liikkeellä?