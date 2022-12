Tekstiviestipalstalla Posti saa risuja ja ruusuja.

Hyvinvointialueen yksiköiden vastuupäälliköt valittu ja nimet julkaistu. Naisia 53, miehiä 8! Ja Suomessa meuhkataan tasa-arvosta! Jos valinnat olisivat toisinpäin, kyllä nousisi meteli!

Jäntin talousopilla jaettavaksi jää vain köyhyyttä. Poliitikkojen olisi parempi keskittyä vaalien jälkeen reippaaseen menojen karsimiseen. Kohteita on helppo löytää.

Eikö tämä Jäntti millään tajua, että osakesäästäjä on veronsa maksanut jo siinä vaiheessa, kun on verotetulla palkallaan ostanut osakkeet. Ja nyt maksaa mielettömän veron osingoista. Ja ei saa mitään yhteiskunnan tulonsiirtoja. Tässä kuule on Jäntti tasa-arvoa. Miksi aina säästäjää vainotaan?

Vai haluavat metsänomistajat suojella metsiään. Kyllä minäkin haluaisin, jos veronmaksajat sen kustantavat.

Eikö SK voisi selvittää, miksi kauppahalliyhtiö teetti niin kalliin rakennelman Juhana herttuan tilalle, että itse halli tyhjenee, kun pienyrittäjät eivät pysty maksamaan valtavia vastikkeita. Ja miten käy asunto-osakkeiden omistajien? Kuolinisku hallille.

Vihreät voisivat jo lopettaa suomalaisten elämän kurjistaminen ja syyllistämisen tästä ilmastonmuutoksesta. Mikseivät vihreät mene paasaamaan niihin maihin, jotka tekevät vähiten ilmastonmuutoksen vähentämiseksi? Vastaus olisi varmaan, että "lähtekää ny menee".

Haluatko elämääsi jännitystä? Ota polkupyörä ja pyöräile pitkin Porin pyöräteitä. Katukunnossapito jätti hyödyntämättä neljän päivän suojakelin. Sohjopaakut jätettiin auraamatta, vaikka tiedettiin jouluksi tulevan pakkasta. Sepelöinti ei poista jäätyneitä sohjopaakkuja ja syviä uria.

Nyt on vihdoin alettu aprikoimaan Paavo Lippostakin ja hänen toimiaan. Erityisesti 1970-luvun kannanottoja sosialisoinnista kannattaa lisää avata. Paavo Väyrystä on jaksettu lyödä jatkuvasti. Eräässä kirjassa kuitenkin venäläiset sanoivat, että hänestä ei voi tulla pääministeriä, koska hän ei suostu tietolähteeksi.

Oletteko huomanneet, että kun yrityksiä ja firmoja tuetaan valtion toimesta, ei kukaan valita velanotosta, mutta kun tukea tarvitsevat huonompiosaiset, on valtionvelan kasvattaminen väärin.

Kiitos Paavo Siikaisista kirjoituksesta suon kuivauksen vaikutuksesta metaanipäästöihin. Samantapaisesti olen arvellut asioiden olevan. Kun satuin katsomaan ohjelman Kun ikirouta sulaa, järkytyin. Samalla heräsi epäily, että jotakin on mahdollisesti käsitetty Suomessa väärin suon kuivauksen merkityksestä. Ilmastoasiaa on hoidettu mielestäni niin sanotusti yksisilmäisesti joko/tai-mentaliteetilla, kun pitäisi toimia hitaammin sekä että -mentaliteetilla. Juska Porista

Kiitokset Siikaisten seurakunnalle. Kävin aatonaattona omaiseni haudalla. Jokaisen hautakivirivin väliin oli aurattu helposti kuljettava polku. Tuli todellinen joulumieli.

Niin hiljaa päätettiin ylimääräinen lapsilisä, joka kelpasi kaikille.

Joku ulkopuolinen tarkastaja tutkimaan sähköyhtiöiden ylilyönnit hinnoittelussa ja rahat takaisin täysimääräisesti kuluttajille. Ja samalla koko systeemi vaihtoon ja johtajat myös.

Joulupaperien lajittelusta risut Porin jäteneuvonnalle! Todella moni sivistyneenä itseään pitänyt ihminen ei tiennyt, että ne kuuluu Porissa sekajätteeseen.

Jätin 20 joulukorttia sisältävän punaisen kirjekuoren 11.12. R-kioskin sisällä olevaan laatikkoon. Jouluun mennessä ei yksikään eri puolilla Suomea asuva sukulainen saanut lähettämääni korttia. Meni luottamus Postiin ja samalla joulumieli. Pettynyt mummi Porissa

Suuret kiitokset "Porkan" päiväpostin jakajalle ihanasta kortista. Posti tuli joka päivä jouluviikolla. Turvallisia jakopäiviä myös tulevalle uudelle vuodelle! Keulantien asukas

Lainsäädäntöä pitää voida kiristää, jotta roistokoplat eivät julkisesti voi kulkea jengiliiveissään.