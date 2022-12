Ilmastoa, hyvinvointialueita, sähkö ja kermapurkkia – muun muassa niistä on tämän kertaiset tekstarit luotu.

Nyt alkaa tuo vihreiden ilmastovouhotus saamaan sairaita piirteitä. Suomalaisia syyllistetään koko maapallon ilmaston saastuttamisesta. Ihmisillä on jo tarpeeksi ongelmia selviytyä muutenkin, ilman ilmasto-hypetystä.

Entinen vihreä

Viherpolitiikka johti hiilivoimaloiden alasajoon ennen kuin Olkiluoto 3 ehti valmistua. Miksi ei käytetä älyä näin tärkeissä päätöksissä? Kysyn vain siksi, että muistettaisiin jatkossa näitä intoidealistipäätöksiä tehtäessä. Ettei toistu.

Ei tietenkään markkinavoimilla (sähköyhtiöillä) ole omaatuntoa. Se olisi päättäjien pitänyt oivaltaa, kun sähkömarkkinat annettiin kasvottomien markkinavoimien hallintaan. Syyllisiä vallitsevaan riiston mahdollistumiseen ovat vain ja ainoastaan Arkadianmäellä istuvat 'viisaat' edustajamme.

Me omakotiasukkaat emme työnnä lumia jalkakäytävältämme kadulle, koska niin ei saa tehdä. Aurakuskit kuitenkin työntävät lumet kadulta jalkakäytäville, ja samalla tukitaan niin porttikäytävät kuin suojatietkin käyttökelvottomiksi. Ei näinkään saa tehdä, mutta tehdään vaan. Saisiko siitäkin jonkun jutun lehteen?

Miksi 2 desilitran kuohukermapurkissa on vain 1,85 desilitraa kermaa? Mittasin vanhalla perinteisellä mittalusikalla. Ei ihme, että menee pöperöt joskus pieleen.

Eipä tiennyt Koskelan Jussi suota kuokkiessaan, että hänen työnsä olisi alku maapallon tuhoutumiselle. Jussi ei ymmärtänyt, että hän olisi voinut elää syömällä marjoja, sieniä ja heinää niin kuin nykyään osa kan8sasta tekee. Mutta hän vaan teki suosta peltoa ja kasvatti viljaa ja sai siitä elantonsa. Nyt on sitten kaikki suot ja turvepellot ennallistettava, ja näin ne saadaan tuottamaan metaania, joka on 40 kertaa vaarallisempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Ei ihmisen viisaudella ole mitään rajaa.

Paavo Siikaisista

Peilin edessä voi kysyä itseltään; onko mahdollista saada ikuisesti vain lisää maksuttomia etuuksia, joita eräiden puolueiden kansanedustajat edelleen lupaavat? Selvyyden vuoksi; tämä ei tarkoita sitä, että kaikki etuudet tarvitsee poistaa, kuten usein nämä samat kansanedustajat väittävät toisin ajattelevien kansanedustajien tekevän valtaan päästyään. Kun mikään ei riitä?

Heikki Haaslahti

Voisiko hyvinvointialuejohtaja Varhila selittää, miten on mahdollista, että aluehallituksen tulevan kokouksen esityslistalla on kohta, jossa esitetään, että erityis- ja sairaalapalveluiden akuuttialueen vastuualuejohtajalla olisi vain muutama työtehtävä. Hänen alueellaan valittaisiin lisäksi lääkäri, joka vastaisi suurimmasta osasta tehtäviä. Tämä siis ainoa vastuualue, jossa näin toimittaisiin. Onkohan nyt tehtävään valittu ihan oikea henkilö, jos hän ei suoriudu tehtävään kuuluvista velvollisuuksista? Ei ihme, että himmeli paisuu.

Ehdotin ison marketin isolle pomolle pysäköinninvalvontaa kaupan parkkipaikalle. Isävainaan sanoin katsoi kuin "sonni uutta porttia". Autoja ihan missä vaan.

Millä keinoilla nykynuoriso saadaan tarttumaan lumitöihin? Joku päivä just näin, kun hipsittiin kesäkengillä nilkat paljaina lumivallien ympäröimään mopoautoon, jossa lumiharjana toimi tuulilasinpyyhin.

Ei kai kukaan omilla aivoillaan ajatteleva äänestäjä usko tuota Luken ja Ylen syöttämää infoa siitä, että Suomen metsien hiilinielu on pudonnut 60 prosenttia parissa vuodessa? On niin hallituksen tilaamaa tutkimus taas. Tutkimuksia, joissa lopputulos tiedetään ennen kuin varsinaista "tutkimusta" on edes aloitettu. Saman Luken tutkimus, joka todistamistaan todistaa, että Suomessa on alle 300 sutta. Tämäkin täysin ympäristöaktivistien tilaama lopputulos. Olemme (viisi henkilöä) edestakaisin kulkeneet 0,00000001 prosenttia Suomen maapinta-alasta ja kaksi sutta nähty ja useamman jälkiä havaittu.