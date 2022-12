Jos on liikaa hyvää joulumieltä niin ajele keskustan katuja niin kyllä karisee

Tekstareissa puhuttavat edelleen sähkö, kadut ja joulu.

Kävelykatu viihtyisäksi. Valoja talvella. Ledit eivät kaiketi kuluta paljon sähköä. Istutuksia ja koristusta lisää. Tapahtumia. Katuruokaa. Toimintaa. Pop-up -kojuja. Ja ennen kaikkea: pyöräily- ja skuuttailukielto. Kävelykatu on kävelykatu.

Sähkölämmitteinen talomme rakennettiin 1985. Sähköpääkeskuksessa on laite, jolla sähkölaitos katkoi lämmitystä huippukulutuksen aikana. Taloussähkö toimi normaalisti. Miksi tätä ei asenneta nykyisiin?

Miten kartellilainsäädäntö suhtautuu tähän sähkön hinnoista sopimiseen jossakin ylikansallisessa sähköpörssissä? 21.12. päivän sopimus: ei myydä alle 33 sentin.

Otin askeleen taaksepäin: laitoin ilmasta veteen -pumpun telakalle ja lämmitän öljyllä. Sähköä kuluu 4 kWh per vuorokausi.

Jo on loppunut joka lehdestä lähes päivittäinen sähköautoista kirjoittelu. Hyvä, koska ei se uusi sähköauton ostaminen hyvin toimivan vanhan auton tilalle ole koskaan hyvä idea ollutkaan. Näin säästämme aivan tolkuttomat määrät luonnonvaroja ja energiaa. Jotain hyvää kriiseistäkin.

Sunnuntaina Keski-Porin kirkossa Porin poikakuoron joulukonsertti. Upea esitys vuodesta toiseen. Joulun tunnelma tuli sydämeen. Kiitos jokaiselle esiintyjälle.

Jos on liikaa hyvää joulumieltä niin ajele keskustan katuja niin kyllä karisee.

Miksi Vähänrauman Touhulan päiväkodin pihaa pitää jynssätä aina keskiyöllä tai jopa aamuyöllä? Piha on tyhjä jo alkuillasta, joten pakko ei olisi yöllä mellastaa. Kiitos taas Touhulalle menetetyistä yöunista.

Aikamme valtava mainonta tähtää uusien tarpeiden luomiseen, vaikka maailma on hukkumassa tuotteisiin. Elinympäristömme on tuhoutumassa ilman mitään rajoituksia tapahtuvan kasvun alle, joten nyt on aika sanoa jäähyväiset jatkuvalle kasvulle.

Metsien hiilinieluja pitäisi kasvattaa. A-studiossa Kai Mykkänen (kok.) esitti metsien kasvun nopeuttamiseksi lannoituksen lisäämistä. Häkämies (kok.) ministerinä ollessaan myi Kemiran lannoitetuotannon Norjaan Yaralle. Hinnat moninkertaistui-vat. Hyvin lyhytnäköistä ja ristiriitaista on tuo kokoomuksen politiikka.

Porilaine lehdessä (21.12.) oli kirjoitus Söörmarkun eritasoliittymän kiihdytyskaistan maavallin aiheuttamasta näköesteestä. Ihmetystä herättää väyläviraston projektivastaavan selitykset asiassa, koska jokainen tieosuutta ajava näkee homman epäonnistuneen täysin. Miksi virkamiehen on niin vaikea myöntää epäonnistumisen lopputuloksessa ja tehdä korjaus asiaan?

Jos ette ole täysin terveitä, niin pysyttehän kotona. Terveydenhuollon kuormitus ei yhtään helpota, jos pyöritään ihmisten ilmoilla tartuttamassa muita. Esimerkiksi viime sunnuntaina muuan vaateliikkeen sovituskopissa oli yskäinen äiti ja lapsi, puheista päätellen ei ensimmäinen eikä viimeinen shoppailukohde sille päivälle. Toivottavasti oli jälkitautiyskä, eikä "ei tässä nyt niin kipeitä olla" -asenne.

Hyvinvointialueen tasa-arvotyö on tuottanut tulosta. Laskujeni mukaan nyt joulukuussa päälliköksi valittiin 55 naista ja 8 miestä.

Esko Eelan kirjoituksessa (SK 22.12.) oli monta asiavirhettä. Saksan ydinvoimalat eivät liittynyt Venäjän energiahanojen sulkeutumiseen, eikä myöskään vihreiden vaatimukseen. Suurin osa saksalaisista halusi luopua vuosia sitten ydinvoimasta turvallisuudentunteen vuoksi. Onneksi kuitenkin vihreä tulevaisuus on lohdullinen, kun tuulimyllyt lisääntyvät ja tuulisina päivinä saadaan tehtyä vetyä lähes ilmaisella sähköllä. Sitten tuulettomina päivinä vedystä jauhetaan sähköä. Insinöörit ovat laskeneet tällä tavalla tuotetun sähkön olevan jo nykyisellä tekniikalla halvempaa kuin ydinvoimalla tehty sähkö (lähde: Wärtsilä). Se on myös hajautettua ja omavaraista, jolloin ei oltaisi niin alttiita vihulaisen toiminnalle.