Tekstaripalstan teemana on erilaisten tilaisuuksien pälpättäjät sekä sähkön hinta.

Kaakattavat mammat ovat varmaan ihan mukavia. En silti enää halua niitä kuuloetäisyydelle teatterissa. Varsinkin, kun yksi kaakatti koko ajan muutamalle etätöitä tehneelle, mitä firmassa oli tapahtunut. Kot, kot, kot.

Olin Ulvilan kirkossa joululaulutapahtumassa. Nuoria naisia istui edessäni ja oli paljon keskusteltavaa, naurettiin ja hauskaa oli. Muutenkin aika häly ennen laulujen alkua, otettiin puhelimella kuvia. Olisi hyvä hiljentyä kirkossa ja jutella jälkeenpäin.

Eivätkö ihmiset tiedä, että Suomessa on oikeanpuoleinen liikenne, myös kaupan ovilla.

Kävelykatu täysin ilman jouluvaloja. Mistä johtuu?

Sähköyhtiö Helen on Helsingin kaupungin omistama yhtiö. Sähkön hinta asiakkaille 20 snt/kWh. Pori Energia on Porin kaupungin omistama sähköyhtiö.Sähkön hinta asiakkaille 34,5 snt/kWh. Tarttisko Porin kaupungin johdon ja Pori Energian johdon ostaa Heleniltä konsultointiapua.

Itärajan takaa ei ole määrätty Suomea jättämään sähköntuotantoaan vuosikymmeniksi hunningolle. Kekkosen aikaan tehtiin neljä hyvää ydinvoimalaa, sitten 1990-luvulla ei ainuttakaan, vaikka oli selvä tarve. Viime vuodet on yltiöpäisesti tuhottu olemassa olevaa tuotantoa, kun vihreät ”tiesivät" kertoa sähkö kulutuksen jatkuvasti vähenevän.

Fingrid aikoo jättää perimättä vuonna 2023 aikana kantaverkkomaksuja yhteensä 300 000 000 euroa eri sähkönsiirtoyhtiöiltä. Summa on osa niin kutsuttuja pullonkaulatuloja. Rahamäärä on peritty suomalaisilta sähkönkuluttajilta kohonneina Suomen hinta-alueen sähkön hintoina. Nyt tätä summaa tai ehkä enemmänkin voitaisiin käyttää kuluttajahintojen laskemiseksi.

Kaupungit, kunnat, aluehallintovirastot ynnä muut voisivat jo nyt vaikuttaa pörssihintaan alentavasti sammuttamalla joka kolmannen katu- tai maantievalaisimen avaamalla sähkönsyötön yhden vaiheen. Koskee erityisesti sähkösyöppöjä vanhan mallin valaisimia.

Kansanedustaja Mykkäselle tiedoksi, ettei ainakaan minun sähkömittarini pysty kaukokytkemään osaa lämmityksestäni pois. Eikä varmaan kovin monen muunkaan omakotiasujan mittari.

Älkää vain erehtykö Lassilan tielle, hirveetä kyntöpeltoa. Tiekarhun terät jyrsinet "aalloille" koko tien ajokaistat, minulta katkesi nelivedosta takaa toinen kierrejousi. Tämän jälkeen kierrän talvella aina Kiikoisten kautta.

Keskustelu viranhaltijoiden vaatetuksesta siunaus- ja muistotilaisuudessa. Tykkäsin kyttyrää, kun molemmat sodat käyneen setäni muistotilaisuudessa papilla on siniset farkut.

Ei työnantajan velvollisuuksiin kuulukaan antaa jouluna lahjoja, mutta hyviin tapoihin kuuluu muistaa jouluna.

Pääoppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on koko hallituskauden vaatinut useaan kertaan, että nykyisen hallituksen on käännettävä kaikki kivet. Minusta vaatimus on kohtuuton. Jos hallitus ryhtyisi kääntämään kaikkia kiviä, ei sen aika muuhun riittäisikään. Varsinkin näin talviaikaan jo pelkkä kivien löytäminen on melko työlästä. Onneksi hallitus on ollut yhtä jämäkkä kuin Antti Rokka ja kieltäytynyt kivien asettelusta polunreunaan, tai tässä tapauksessa niiden kääntelystä.

Nykyinen hallitus ja osin eduskuntakin on niin nuorta, että 1990-luvun lama ei ole muistissa. Puolisoni irtisanottiin työpaikan myynnin takia, ei ehtinyt olla kuutta kuukautta ammattiliitossa, joten ei saanut päivärahaa. Ei myöskään toimeentulotukea, palkkani ylitti juuri rajan. Meillä oli suuret talo- ynnä muut velat, korko pitkälle yli 10 prosenttia. Neljä vuotta viisi markkaakin oli suuri raha kaupassa. Ostoskori oli vähän erinäköinen kuin nyt. Yhden tuloilla siitä jotenkin selvittiin ilman yhteiskunnan tukea. Monet menettivät omaisuutensa ja elämäntyönsä.