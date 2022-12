Joulu on antamisen aikaa. Kirjoittajan mielestä työnantajan puolesta kuitenkin riittää, kun antaa työntekijälle joka päivä leivän pöytään.

Mielenkiintoinen rahalöytö korkean EU-vaikuttajan, Eva Kailin, kotoa. Ei tiedä itse mitään rahoista. Odotan, että tämä rahakas lahjoittaja tuo minunkin kotiini sievoisen summan.

Miksi Porin varhaiskasvatuksessa ei joka paikassa noudateta opetushallituksen ja vasun ohjeita uskonnollisten tilaisuuksien suhteen? Olisiko syytä kerrata ohjeet ja lait?

Uskonnoton suomalainen

Mihin ottaa yhteyttä, kun huonokuntoiset vanhukset asuvat huonokuntoisessa talossa, joita naapuri yrittää auttaa? Apu ei kuitenkaan riitä.

Huomaa, että vaalit ovat lähestymässä, kun kokoomuskin alkaa vaatimaan, että pörssiyhtiön tuotteen myyntihinnan on oltava lähempänä tuotantokustannuksia. Ja valtion tulisi vielä valvoa tätä.

Sähkölle vaaditaan hintakattoa. Minä en vaadi, koska tiedän, että toimeentulotuella pärjää, kun nuukasti elää. Mutta oluelle pitää hintakatto säätää!

Nyt olisi hyvä tietää, minkä hintaista sähköä meidän hallituksen ministerit itse käyttävät. Terveisin,

Pori Energiaan ennen luottanut

Ari Reunanen ja Lauri Muranen väittävät (SK 15.12.), että syy energiakriisille on vain ja yksinomaan Venäjä. Miten helppo ja yksioikoinen väite, josta on nyt tehty mantra. Energian hinta lähti nousuun jo syksyllä 2021. Syynä oli vihreiden ajama kaasun ja öljyn poraamisen lopettaminen. Sähkö on viety pörssiin, minne se ei sovi. Turvetuotanto ajettiin alas. Lisäksi EU itse asetti Venäjälle pakotteet, joihin Venäjä vastasi. Syyt energian hinnalle ovat täysin poliittiset.

Kansanedustajaehdokkaat, kun otatte kantaa sähkömarkkinoihin, niin älkää kirjoitelko epätarkkuuksia historiasta vaan kertokaa kantanne, mitä pitää jatkossa tehdä.

Hyvä Sanna Marin! Juurikin näin. Suomalaiset kotitaloudet kiittävät. Nostit aloitteellasi SDP:n Suomen suurimmaksi puolueeksi myös tulevissa kevään vaaleissa. Vaaliuurnilla tavataan. Ääneni taattu!

Nyt kun sotealueet on rahapulassa, niin kannattaisi ostaa ensiapuun sitä potkupalloilijoiden käyttämää sprayta. Aikuinen ammattipelaaja makaa nurmella "kolhun" jälkeen ja irvistää niin tuskissaan, että vähintään lonkka on murtunut. Pieni suhaus sprayta ja avot, taas kirmataan viheriöllä! Hintaa ei varmaan ole kuin 5 euroa pullo ja sillä sihistäisi monta mummoa kuntoon.

Ihme rutinaa, jos työnantaja ei muista runsaalla joululahjalla. Saatte kuitenkin tekemästänne työstä korvauksen joka päivältä. Työnantajan ylimääräiset lahjat maksetaan tekemänne työpanoksen tuotosta, olisin kiitollinen siitä joulutortustakin.

Yrittäjä

Jos alipalkkaus kriminalisoidaan, niin aloittaa voisi valtion omasta orjajärjestelmästä. Eli "hanttihommat" on laitettu työttömien hoidettavaksi huikealla 9 euron päiväpalkalla, joten enää ei palkata väkeä hanttihommiin, kun valtio ohjaa orjat ilmaiseen (ei alipalkattuun) työhön. Kuinka paljon työpaikkoja on kadonnut tällaisen hallituksen luoman orjasysteemin myötä?

Ylen A-Talk -ohjelmassa torstaina 15.12. tapahtui yllättävä lähetyshäiriö kesken Leena Meren puheen. Miksiköhän?

Miljonääritomppelit potkivat pyöreää palloa minne sattuu. Noin 70 000 ihmistä kiljuu katsomossa hurmiossa. Rakennustöissä kuoli muutama tuhat orjaa, mutta kuka siitä enää välittää, onhan menossa potkupallon MM-kisat. Höh.