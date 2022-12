Tuomo Hurmeen (SK-kolumni 16.12.) ajatukset yksityisen maanomistuksen haitallisuudesta ovat kyllä tulleet selväksi. Kai Hurme on huomannut, että maissa missä yksityisomistusta ei sallita, on ympäristöasiat hoidettu vielä huonommin.

Minua on ihmetyttänyt suuresti tämä ihmisen eri lajien jopa järjetön suojelun tarve. Jos ihmiset olisivat eläneet silloin, kun dinosaurukset ja muut hirmuliskot elivät, niin niitä tietty ihmisryhmä olisi varmaan varjellut kaikin keinoin sukupuuttoon kuolemasta. Viis siitä kuinka ihmiset ja muu luomakunta pärjäisivät näiden lajien kanssa. Maailman sivu on lajeja kuollut sukupuuttoon ja uusia syntynyt.

Lukko ehti korona-aikana voittaa 60 vuoden välein toistuvan mestaruutensa, joten Rauman torin voi hyvin rakentaa umpeen tässä kohtaa. Torilla tavataan seuraavan kerran Sannin viitoittamalla 2080-luvulla.

Kysyin meidän vanhalta Mustilta (nimi muutettu), että haluaako hän pysytellä elämänsä loppupäivät ruokaviraston koirarekisterin ulkopuolella. Ei vastannut mitään. Katson vaikenemisen tarkoittavan "kyllä". Kunnioitan vanhan herran toivetta.

Muovin määrä lisääntyy. Kauppareissulla kun kävin, niin pullojen palautuslaitteen lähellä oli kaksi jätelaatikkoa täynnä tyhjiä muovipusseja. Sitten kassalla ostetaan kuitenkin uusi muovipussi. Järjen käyttö on sallittua!

Timo Aro, olisit voinut verotusta koskevassa kolumnissasi (SK 14.12.) mainita, että tuloverotus on vain osa kokonaisverotuksesta ja veronluonteisista maksuista. Ne muut ovatkin sitten tasaverotyyppisiä. "Me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmiin katsotaan."

Timo Aron kirjoituksesta (SK 14.12.) saa sen käsityksen, että Suomen sosiaaliturvajärjestelmä kustannetaan pelkästään tuloveroilla. Niiden osuus on kuusi prosenttia kaikista veroista.

Petteri Lahti (SK 14.12.): jopa 10-vuotiaat treenaavat jäätyneellä urheilukeskuksen nurmella. Myös sarjapelejä perutaan, koska ei ole kenttävuoroja "parhaaseen aikaan", vaikka niin väitit. Karhuhallin kova ja vanha nurmi aiheuttaa paljon rasitusvammoja futareille. Olisikohan aika toimia?

Miten saadaan 1980-luvun valtuutetut vastuuseen arvorakennus Himmelin rakennuttamisesta? Rakennuksesta tulee porilaisille veronmaksajille samanlainen riippa kuin Rautatienpuistokatu 5 olevasta jykevästä ammattikoulurakennuksesta. Tuleekohan Taikurinhatun päiväkodista jatkumoa riippakivi-sarjaan?

Nyt julki kaikkien nimet ja vastuuseen Himmelin hoidosta. Miten on mahdollista, että ei ole korjaussuunnitelmaa ollut aina viideksi vuodeksi, kuten taloyhtiöissä vaaditaan? On suuri häpeä Porin kaupungille arvokkaan rakennuksen kohtalo. Missään muualla tällaista ei voisi tapahtua. Ei arvokasta rakennusta voi jättää korjaamatta. Nyt järki käteen ja asialle osaavat ihmiset. Eiköhän niitäkin Porista löydy.

Porin kaupungin hallinnon voisi sijoittaa Himmeliin.

Urheilutalon sisälämpötilaa on laskettu sen verran reippaasti, että maksavalle yleisölle jatkossa suosituksena talvitakin lisäksi pipo ja hanskat.

Tiedoksi hyvinvointivaltion kuolemasta kertoneelle (SK 15.12.): vales kii, ettei leviä! Suomi on edelleen hyvinvointivaltio. Saat kaupasta puhdasta, hyvää ruokaa, voit kulkea teitä (ei polkuja) pitkin, saat terveyden- ja sairaanhoitoa, kotihoitoa. On koulut, vanhainkodit, päiväkodit. On sanomalehdet, televisiot, radiot – riippumaton tietovirta koko ajan käytössäsi. Sinun kirjoituksesi julkaistaan lehdessä kaikkien luettavaksi. Voit mennä osoittamaan julkisesti mieltäsi. Kyllä Suomi edelleen on hyvinvointivaltio.

Voisiko Porin Vesi kertoa, mihin perustuu veden perusmaksu. Maksu lisää omakotitaloasujan vesilaskua 150,54 euroa vuodessa korkean jätevesimaksun ja vesimaksun päälle.