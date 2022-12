"Nyt kun on paljon ihmisiä liikkeellä, muista seisoa liukuportaissa aina oikealla, eikä kaverin kanssa rinnakkain”

Jouluruuhkien aikaan on syytä noudattaa oikeaa käytösetikettiä liukuportaissa, kirjoittaja muistuttaa.

Alipalkkauksen kriminalisoinnista: kuljetusalan yrittäjistä ainakin 80–90 prosenttia rikkoo lakia. Mikään ei tietysti muuta, jos lakia ei valvota.

Kiitos keskiviikkona tunnelmallisesta talviuinnista maauimalassa. Väkeä oli paljon ja iloisia ihmisiä liikkeellä. Kiitos myös glögin tarjoilusta aina niin ystävälliselle lippukassalle.

Olikohan nyt oikea aika pienentää äitiyspakkausta?

Viime perjantaina illalla katosi miesten talvitakki Ailavin narikasta. Ole reilu ja palauta takkini Ailaviin, pyytää joulumielen menettänyt paleleva metallimies.

Milloin palloiluhallin torpanneet päättäjät tulevat ulos uuden suunnitelman kanssa?

Radiolähetyksessä Soininvaara ja kumppanit puhuivat vain Helsingin hinnoista. Minulla on sijoitusasuntoja, jotka hankin hölmöyksissäni 1990-luvulla. Kaikissa tehty kalliit linjasaneeraukset. Asuntoa myydessä ei saa sitä, mitä osto ja saneeraus yhteensä maksoivat. Turhaa radiossa on huudella ansiottomista arvonnousuista, kun nyt saisi edes omansa pois. Näin näissä taantuvissa kohteissa valitettavasti käy.

Toivottavasti Hjallis kutsuu Läntisen saunomaan Jethron kanssa. Saanut heidän puolueelleen enemmän rahaa ja vaikutusvaltaa kuin kukaan Satakunnassa.

Sampsa Kataja ja Harri Lehtonen pitävät selvänä, että on olemassa loikkarisopimus, jonka nojalla persuista poissuljettu voidaan erottaa eri toimielimissä. Mitkä ihmeen loikkarit? Heidäthän potkittiin pois. Aika hurskastelua.

Meillä myös Oomin sähkönhinta noussut tuntuvasti. Oli syyskuuhun asti päiväenergia 17,95 snt/kwh ja yöenergia 15,95 snt/kwh. Nyt lokakuussa nousi päiväenergia 43,90 kwh ja yöenergia 35,90 kwh. Vaikka kuinka yrittäisi säästää sähköä, niin silti laskut ovat isoja sähkölämmitteisessä talossa. En tiedä, kuinka kohta pärjätään, pienestä eläkkeestä, kun näitä maksellaan. Ajattelin, että eikö pienempi korotus olisi riittänyt, mutta ahneus on huipussaan.

Muistakaa nyt kuitenkin, että syyllinen korkeaan energianhintaan löytyy itärajan takaa. Kriisi myös paljastaa, että eurooppalaiseen sähköpörssihinnoitteluun on tehtävä rakennemuutos.

Nyt kun sähkö on kallistunut jopa kymmenkertaiseksi, pitää alv vastaavasti laskea. Ei 10 prosenttia ole oikein, vaan vaikkapa kymmenesosa alkuperäisestä eli 2,4 prosenttia. Ei valtion pidä kenenkään ahdingosta hyötyä, koska isompi lasku tuo saman rahan valtion kassaan pienemmällä alv:llä. Hallituksen pitää opetella matematiikkaa ja korjata tämä.

SDP:n ehdottama sähköenergian hintakatto 20 senttiä/kWh yksityiselle kuluttajalle on kyllä sinänsä kannatettava ehdotus ja varsinaista äänten kalastelua vaalien alla. Täytyy kuitenkin muistaa, että teollisuus mahdollistaa kaiken ”sulle-mulle”-rahajaon, joten jollei teollisuuden käyttämälle sähköenergialle säädetä hintakattoa, niin pian ei ole jaettavissa sulle ja mulle yhtään mitään, eikä kenelle muillekaan. Eli teollisuutta ei pidä unohtaa tässä asiassa. Muuten loppuu leipä kaikkien suomalaisten pöydästä.

Minäkin säästän sähköä, tilasin juuri 1 200 litraa öljyä, jolla lämmitän taloni ja käyttöveteni.

Sähkön hintakatto on jo käytössä Virossa. Miksei Suomessa ole tehty samoin? Ruotsin valtion ylijäämä on 8 miljardia. Suomen valtion alijäämä on vastaavasti 8 miljardia. Hoidetaanko Ruotsissa taloutta paremmin kuin Suomessa?

Perusturvan työntekijät, olkaa tyytyväisiä saamiinne kassiin ja juomapulloon. Me yksityisen puolen hoitajat saamme joululahjaksi yhden joulutortun per naama.