Rikosrekisteriote on jo kauan vaadittu taksiautoilijoilta Porin perusturvan sote-kuljetuksissa (SK 10.12.).

Huumetestit myös hoito-alalle säännölliseen käyttöön, kiitos. Huolettaa sairaaloissakin työskentelevät/harjoittelevat.

Jos joku ylipäätään jaksaa tällaisina aikoina järjestää juhlat ja kutsuu vieraita sinne, niin kovin heppoisin perustein ei voi jättää saapumatta paikalle.

Taas kokoomus ja oppositio ansiosidonnaisen kimpussa. Tarkoitus ajaa liitot alas, niin kyllä ihmisten kurjuus entisestään lisääntyy. Helppo ajaa asioita, kun ei koske itseään. Tervetuloa kokeilemaan tavallisen ihmisen elämää.

Mitähän rikollista pitäisi tämän eläkemummelin tehdä, että pääsisi muutamaksi kuukaudeksi vankilaan? Ei tarvitsisi miettiä, millä maksaa mahdottoman sähkölaskun ja mitä jää jäljelle kalliiseen ruokaan. Sieltä saisi myös tarvittavat lääkkeet ja terveydenhuollon. Lastenkaan ei tarvitsi olla huolissaan, kun koko ajan joku pitäis silmällä.

Kesäksi taas kotiin

Meillä on Elinkeinoministeriö, on Energiavirasto, on Kilpailuvirasto, mutta mitään ratkaisua ei saada aikaiseksi järjellisen sähkömarkkinan saamiseksi. Valtion pitää ostaa tietyn rajahinnan (esimerkiksi 15 senttiä/kWh) ylittävä sähköntuotanto ja myydä tämä vähäinen osuus markkinoille alennettuun hintaan. Eli mainittu hinta olisi sähkön tukkuhinnan katto. Nykyinen hinnoittelu on kiskontaa, ei markkinataloutta.

Onneksi nyt ainakin hetkellisesti huoli kunnon talvisäiden loppumisesta Suomessa hellitti. Lunta ja pakkasta ihan mukavasti.

Joulukuusivarkaus on aina poliisiasia. Hyvää joulua ja vuotta 2023.

Metsien omistajat

Posti hukkasi tilaamani ja etukäteen maksamani Pori-aiheiset joulukortit. Ei korvaa, koska kirjeissä ei ole seurantakoodia. Että sillä lailla. Lähettäjä laittoi uudet kortit, jotka sain. Onneksi on vielä ihania ihmisiä. Kukahan hänelle korvaisi ne uudelleen lähettämänsä kortit?

Harvemmin olen vasemmistoliiton kanssa samaa mieltä (SK-kolumni 13.12.). Nyt olen. Alipalkkaus tulisi kriminalisoida. Ketä rehellistä toimijaa se haittaisi? Tuskin siitä edes vankeutta tuomittaisi.

Eläköitynyt yrittäjä

Jopas oli päätös! Porin valtuusto päätti perustaa uuden vapaa-ajan lautakunnan. Politrukkien lautakuntapaikat kun vähenevät sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä sote-piirille. Joiltakin olisi mennyt lautakuntapaikka kokouspalkkioineen alta, mutta hätä keinon keksi. Vastustiko tätä edes kukaan?

Mikko Elon kirjoitukseen (SK 13.12.) liittyen: millainen alueellinen toimija Satakuntaliitto on, kun se tässä taannoin viittasi kintaalla Porin lentoliikenteen jatkosta? A. Aro-Heinilä taisi olla kiinnostunut enemmän Rauman seudun asioista. Toivottavasti K. Salonen hoitaa koko alueen asioita tasapuolisesti.

Pienestäkin asiasta voi tulla hyvä mieli. Itselleni tuli hyvä mieli saadessani Porin perusturvan heijastavan kassin ja juomapullon. Molemmat olivat tarpeellisia. Juomapullot ovat kalliita, eivätkä ole tarpeettomia kuin niille, jotka eivät kunnostaan huolehdi.

Raumaa jaksetaan ylistää. Mutta mihin alueen ja sen ihmisten, pääasiassa demarien, hyvinvointi perustuu? Se perustuu siihen, että maaseutu myy puoli-ilmaiseksi puunsa raumalaiselle metsäteollisuudelle. Jäljelle ei jää kuin kannot. Ja raumalaiset keräävät hyödyn. Mutta tätä ei suostuta myöntämään. Ei varsinkaan nyt, kun uusi maakuntajohtaja on Salonen ja kun tietää hänen puolueensa. Maaseudulla jatkuvat kovat ajat.

Ei voi olla totta Rauma, että virallisella valuutalla maksaessa matkalippunsa joutuu maksamaan 50 prosenttia korkeamman hinnan. Ny ois elokapina aik.