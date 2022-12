Ässien ruotsalaismaalivahti Niklas Rubin on pelannut erinomaisen alkukauden.

Nyt olisi jollakin ilveellä saatava pidettyä Niklas Rubin Ässissä. Noin hyvää maalivahtia ei ole Porissa nähty sitten Takon ja Raannan kunniakkaiden päivien. Vaikka keräys pystyyn, olen valmis lahjoittamaan.

Kaipaan Alfa-kanavaa upeiden, aikuisille suunnattujen viihdekonserttien ja muiden musiikkiohjelmien takia.

Alfa-tv:tä minäkin kaipaan. Ei tarvitse televisiota juurikaan enää katsoa, mutta säästyypähän sähköä.

Maatalouden tuottajille voitaisiin maksaa nykyistä enemmän, jos kaupan alalla palattaisiin vanhaan käytäntöön: kaupat avoinna ma–pe klo 9–17 ja la 9–14 ja su kiinni. Miettikääpä hetki ennen kuin laukaisette "minä itse"-mielipiteenne.

Lehdissä ja muissa tiedotusvälineissä puhutaan paljon kahden tunnin sähkökatkoista. Meillä maaseudulla voi olla vuorokaudenkin mittaisia ja pidempiäkin sähkökatkoksia, eikä ole mitään suuria ongelmia ollut. Ei kahden tunnin katkos vaikuta millään lailla ihmisten elämään – varsinkaan kun tietää, että sähköt tulee kahden tunnin kuluttua. Ei asunto kylmene siinä ajassa vielä paljoa, eikä kukaan kuole nälkään.

Eiköhän kaikille ole jo käynyt selväksi, että nykyinen sähkön hinnoittelu ei toimi. Onneksi on vaalit tulossa ja näillä näkymin ei tarvitse äänestää ketään, kuka nyt toimii kansanedustajana. Ei näy näitä herroja ja rouvia tavallisen ihmisen asiat kiinnostavan, kun kukaan ei tähän hinnoitteluun puutu.

Ennallistaminen pitää aloittaa sähköntuotannossa aikaan ennen syöttötariffilakia. Luotettavaa sähköntuotantoa häiritsevä tuuli-ideologia on rahastanut jo riittävästi, nyt pitää ottaa järki käteen ja siivota roskat pois häiritsemästä luotettavaa sähköntuotantoa. Tuulivoimalat alas, sähköntuotantoa takaisin.

Sähköyhtiöistä voittoja käärivät vain ne, joilla on omaa sähköntuotantoa. Pori Energialla ei taida olla, vaan se ostaa esimerkiksi Olkiluodon sähköä pörssihintaan myydäkseen Oomin avulla kuluttajille. Pori Energia voisi vastata, onko näin?

Mahtaako sähköfirmojen pomot maksaa sähköstä, kuten tavalliset ihmiset? Jos kysyy, tuskin saa rehellistä vastausta.

Ei se niin kuulu mennä, että huudetaan aina valtiota apuun, jos ammatilla ei pärjää. Eduskunnan pitää huolehtia ja valvoa, ettei kaikki hyöty mene välikäsille, kuten nyt: maataloustuottajalta ostetaan pilkkahinnalla hyvää ruokaa, vaikka maatalous vaatii kovaa työtä ja suuria investointeja.

Sunnuntain pääkirjoituksessa (SK 11.12.) varovasti pohditaan muun muassa yksityisen terveydenhuolloin roolia sote-mylläkässä. On täysin selvää, että ilman yksityistä terveydenhoitoa ei selvitä. Tuskin yksityistä toimintaa lailla kielletään, mutta sitä voidaan merkittävästi hankaloittaa, kuten eräskin lääkintöhallituksen virkamies aikoinaan lausui. Hyvinvointialue jo nimenä on aikansa elänyt poliittinen uusilmaisu, kun kyse itse asiassa on sairaanhoidosta. Milloinkahan kansalaiset päättäjiä valitessaan huomioivat elintasosairauksien hoidon osoittautuneen jo nyt ylivoimaiseksi, ja aloitetaan rehellinen puuttuminen niiden syihin – syyllistämättä, mutta kuitenkin tehokkaasti. Vasta sitten voidaan käyttää termiä hyvinvointialue.

Heikki Haaslahti

Kriitikolle tiedoksi (SK 11.12.), että Rintamäkeläiset oli käsikirjoitettu fiktiosarja, joissa tehdään kärhämiä ihan viihteen takia. Ei siitä sarjasta kannata tehdä päätelmiä yhtenäiskulttuurista tai sen puutteesta.

Porin perusturva kiittää pitkään palvelleita ja hyvinvointialueelle siirtyviä työntekijöitä lahjalla. Lahja sisältää Porin perusturvan juomapullon ja kassin, jossa lukee "Ei mittää, kiitti ny hei". Kauhean kiitollinen olo siitä ei tule, että vanhaa krääsää annetaan pois, joka muutenkin vuodenvaihteen jälkeen menisi roskiin sote-uudistuksen myötä. Kiitti ny hei perusturvajohtaja, kyl nii pal lämmitti.