Millä kaikilla aloilla on Jussi Junnin (SK 7.12.) mainitsema "työaika-autonomia", toisin sanoen työsuunnitelmasta ei tarvitse välittää, voi päättää monenako päivänä viikossa tekee työtä neuvottelematta. Koskeeko poliiseja, ammattisotilaita, lääkäreitä, hoitajia, opettajia? Pelottavaa.

Mitähän nuoriso oikein ajattelee: Tuulinen kylmä sää ja nuoret kulkee pitkä takki päällä kuitenkin ihan auki alas asti. Ilman lakkia ja käsineitä. Sitten kuitenkin hypitään kylmissään. Miettikääpä, että terveyden hoitaminen on paljon helpompaa kuin sairauden hoitaminen.

Karttapalloa vilkaistessa tulee mieleen, että mitä tekemistä Turkilla ja Unkarilla on Pohjois-Atlantin puolustusliiton kanssa?

USA on toimittanut aseita Ukrainaan noin 20 miljardin euron edestä. Selvästi enemmän kuin esimerkiksi EU-maat yhteensä. Se on maksanut ne omasta budjetistaan, ottamalla varastoistaan tai ostamalla valmistajilta (vastaus SK-tekstariin 9.12.) Hyöty, jos sitä saadaan, tulee vain sodan lopputuloksen kautta.

Ukrainan jälleenrakentaminen tulee Maailmanpankin arvion (1.6.2022) mukaan maksamaan vähintään 349 miljardia euroa. Tämän arvio on nyt huomattavasti noussut Venäjän ohjuksien aiheuttamien tuhojen vuoksi. 40 miljardia euroa ei riitä alkuunkaan Ukrainan jälleenrakentamiseen. Pilkkuvirheet on tosi isoja ja pahoja virheitä. Viittaan tällä 8. joulukuuta tekstaripalstan viestiin hallitusviisikon ottamaan lisävelkaan (40 miljardia euroa).

Sauli Niinistö (kok.) piti vuonna 2015 puheen, jossa hän peräänkuulutti suomalaisilta enemmän selkärankaa auttaa Euroopan ulkopuolelta tulleita pakolaisia. Vuonna 2021 uudenvuodenpuheessaan hän varoitti suomalaisia olemasta liian hyväuskoisia tässä asiassa. Vuonna 2015 kokoomus oli pääministeripuolue, vuonna 2021 kokoomus ei ollut hallituksessa.

V. Lähteenmäki

Kyllä Suomessa on paljon rikkaita, kun kokoomuksen suosio on noin korkealla. Muistakaa äänestäjät edellisen hallituksen kikyt plus muut heikennykset. Tavalliset duunarit tulee taas menettämään lisää etuuksiaan, jos ei muisteta, kuka meidän puolia pitää.

Kyllä on keskusta saavuttanut tosi paljon. Lehtomäki sai aikaan jätevesiasetuksen, Berner taksiuudistuksen ja ehkä Saarikko vie meiltä metsät. Sillai sitä pitää, keskusta.

Arviota Suomen metsien tilasta ei kannata tehdä auton ikkunasta yhdellä tien pätkällä. Kannattaa tukeutua yli satavuotiseen metsätieteeseemme, jonka mukaan puupääoma (puuston tilavuus, puuston määrä) on vuosittain kasvanut pois lukien sotien jälkeinen aika aluemenetyksistä johtuen. Puusto on myös järeytynyt. Ja näin tapahtuu edelleen joka vuosi. Metsämme siis edelleen kasvavat enemmän kuin mitä niitä hakataan. Sellaista voisi kutsua vaikka järkeväksi, kestäväksi metsätaloudeksi.

Nikkelin hinta on melkoinen. Juha Sipilän hallitus, pääministeri etupäässä, pelasti Talvivaaran. Suomen onneksi. Mitä teki silloin nykyinen pääministeri? Hän solvasi ja syytti Sipilää aivan pöyristyttävällä tavalla. Muistaako media? Ei varmaan.

Kiitos, että jotkut jaksavat vielä kirjoittaa vanhusten asemasta ja arvostuksesta. Ne lämmittävät mieltä. Kiitos Jukka Tuori ja monet muut. Mutta niin kauan kuin Suomella on tämä hallitus, mikään ei auta ja vahinkoa ehditään tehdä loppuun asti. Otetaan velkaa velan päälle, ojennetaan se muille ja jaetaan ulkomaille. Oma vähäosainen porukkamme vaan odottaa kiltisti omaa vuoroaan.

Kukahan on tehnyt isoimman tilin näillä korkeilla sähkö-, polttoaine- ja ruoan hintojen korotuksilla? Ei, se ei ole polttoainefirmat, se ei ole sähköyhtiöt ja se ei ole ruokaan liittyvät toimijat. Suurin hyötyjä on ollut verottaja ja muu hallinto. Minne lie rahat kadonneet, sillä ei ainakaan minun veronmaksajana saamissani eduissa niitä ole näkynyt.