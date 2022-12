Tekstaripalstalla pohditaan muun muassa valtion velkaa ja Ukrainan sodan vaikutuksia.

Koronakriisin ja Venäjän brutaalin hyökkäyssodan aikana Suomen ottama laina on pikkurahoja sen rinnalla, mitä Ukrainan jälleenrakentaminen maksaa. Taisi kirjoittajalta mennä kymmenet ja sadat miljardit sekaisin (SK-tekstarit 8.12.). Eipä silti, oikeistohallitukset ovat hyvinä ja helppoina aikoina ottaneet Suomessa enemmän lainaa kuin mitä nykyhallitus on nyt kriisiaikana ottanut.

Kirjoittajalle (SK 8.12.) taisi tulla pilkkuvirhe, kun vertasi Ukrainan jälleenrakennuksen hintaa hallituksemme 40 miljardin velanottoon. Nykyarvioiden mukaan Ukrainan jälleenrakennus tulee maksamaan satoja miljardeja. Yksi arvio (lähde: Verkkouutiset) on 600 miljardia.

Taisi tulla Ukrainan sota tarpeeseen, kun tv jatkaa teemaa näyttämällä tiheään tahtiin aiheesta elokuvia, kuten: Talvisota, Lupaus, Sissit ja sitä ainaista Tuntematonta. Alkaisi jo riittää, kun se kauhea, järjetön sotakin jo hirvittää enemmän ja enemmän.

Voisiko SK julkaista tasapuolisuuden vuoksi tilaston, montako miljoonaa ihmistä USA on surmannut sodissa historiansa aikana – unohtamatta kahta atomipommia.

Kaunis ajatus – kuten B. Wahlroos totesi – että työpalkallaan pystyisi elämään. Koskee nyt myöskin ruoantuottajia.

Mitä sanamagiaa se on, että käytännössä pelkällä ilmoituksella henkilön sukupuoli onkin jatkossa jotain toista, jos aikuinen yksilö viranomaisilta tämmöistä muutosta vain hakee. Sanoista ei keho muutu. Kyseessä onkin siis identiteetti, jota ollaan nyt ajamassa lakiin, juridiseksi sukupuoleksi. Sukupuoli on kuitenkin myös kehollisuutta, joka nyt ohitetaan. Mihin kaikkeen juridinen sukupuoli tulee oikeuttamaan?

Minä taas koen itsenäisen kotimaani parhaiten lähipalvaamon lihasta, puhtaasta suomalaisesta maidosta ja ympärilläni kasvavien peltojen viljasta tehdyn ruisleivän mausta. Enkä tarvitse ulkomailta tuotuja viinejä (SK-tekstarit 8.12.), kun muutakin voi juoda tässä alkoholisoituneessa kotimaassamme. Suomalaisuus on parasta itsenäisyyttä.

Jaakko Jäntiltä viisas kirjoitus (SK-mielipide 5.12.). Jos esimerkiksi Kullaalta ajelee Laviaan, voi nähdä miten Suomen metsiä loppuunmyydään.

Porin torin kauniin joulukuusen pilaa huonosti suunniteltu valaistus.

Onko Puuttini unohtanut nostaa maantiesuolan hintaa? Sitä lotrataan mielettömiä määriä aivan turhanpäiten.

Kyllä on hienoa, kun kerran neljässä vuodessa saa katsoa maailman parasta jalkapalloa. Hiihtoa ja mäkihyppyä tulee joka talvi.

Sanna Marin ehti käyttää ilmaisia ateriapalveluja 14 000 euron edestä, hänen edeltäjänsä Antti Rinne 126 euron (jotka laskutettiin häneltä), Juha Sipilä 185 euron edestä ja Alexander Stubb ei lainkaan. Voisiko haloo johtua siitä (vastaus SK-tekstariin 8.12.)?

Ilkka Herrala

USA taitaa olla Ukrainan sodan suurin rahallinen voittaja: se on saanut nostettua asemyynnin todella suuriin lukemiin ja samalla se pääsee vanhoista varastoista eroon. Isoja rahallisia voittajia ovat myös suomalainen kauppa ja sähkönmyyntifirmat, jotka osaavat käyttää vallitsevaa tilannetta röyhkeästi hyväkseen.

Metsien avohakkuista kirjoitti joku. Se perillinen, joka asuu maalla metsänsä lähellä osaa ja haluaa hoitaa sitä samalla tavalla kuin entiset sukupolvet, uutta istuttaen. Se joka asuu kaupungissa ei ymmärrä metsänsä merkitystä kokonaisuutena. Kaupungissa on "tarpeita", joita ilman ei voi olla – no, metsää myymällä saa rahaa. No, äänestävät sitten trendikkäästi vihreitä.

"Mopoauto kärsi peltivaurioita", luki pikku-uutisessa (SK 7.12.). Onko mopoautossa peltiosia? Olen luullut, että ne voivat kärsiä vain muovivaurioita.